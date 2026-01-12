阿根廷巴塔哥尼亞高原野火 1.5萬公頃土地焚毀

（法新社布宜諾斯艾利斯11日電） 阿根廷南部過去一週發生森林大火，已燒毀超過1萬5000公頃面積土地。當局表示，所幸巴塔哥尼亞高原部分地區今開始降雨，讓居民稍感寬慰。

規模最大的一場火災自5日以來一直在安地斯山脈附近小鎮埃普恩延（Epuyen）肆虐，丘布特省（Chubut）消防隊在聲明中表示，火災已燒毀約1萬1980公頃土地。

另一火勢則發生在附近的洛斯阿萊塞斯國家公園（Los Alerces National Park），但燒毀面積不明。

阿根廷緊急事務管理局指出，消防人員同時在丘布特省及鄰近的聖克魯斯省（Santa Cruz）奮力撲滅另兩場野火，這兩場火災共計燒毀約3800公頃土地。

今天午後部分野火所在地區開始降雨，讓59歲以騎馬導遊為業的居民米蘇拉（Atilla Missura）等人感到欣慰。

米蘇拉在當地受災嚴重的林孔德洛沃斯（Rincon de Lobos）以電話接受法新社訪問時說：「我們真高興，希望能一直維持這樣的天氣。」

超過500名消防員、救難人員、警察及支援人員正投入滅火，同時有數十名當地居民在前線協助救災。

丘布特省長托雷斯（Ignacio Torres）在一場廣播訪問中表示，今早該地區「情勢比較緩和」，但「局勢仍然非常嚴峻」。