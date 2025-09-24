港鐵需時檢查露天段情況須頗長時間恢復
阿根廷發現新恐龍化石 嘴裡仍咬着古代鱷魚骨 或為白堊紀頂級掠食者︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】阿根廷科學家發現一種全新的恐龍化石，嘴裡仍夾着一塊古代鱷魚近親的前肢骨，揭示其或許是白堊紀時期的頂級掠食者。這種恐龍被命名為「Joaquinraptor casali」，屬於神秘的巨盜龍類，體長可達 7 米，擁有細長頭骨和巨大有力的爪子。
綜合外媒報道，研究團隊在巴塔哥尼亞的岩層發現了這具化石，包含部分頭骨、四肢和尾部骨骼，並在其中辨識出與已知物種不同的獨特特徵。研究人員指出，這是目前最完整的巨盜龍類骨架之一，能填補恐龍演化史上的重要空白。
以「巨大而極為強勁的爪子」聞名
根據研究，Joaquinraptor casali 生活於 6600 萬至 7000 萬年前，接近恐龍滅絕的時期，死亡時至少已有 19 歲。壓在其顎骨上的鱷魚近親前肢，或有助科學家進一步了解牠的飲食習性，以及牠是否在當時的潮濕洪氾平原上佔據食物鏈頂端。
參與研究的古生物學家 Lucio Ibiricu 表示，巨盜龍類以「巨大而極為強勁的爪子」聞名，但牠們究竟如何獵食，以及在演化樹上的位置仍未明朗。研究共同作者 Matt Lamanna 則指出，與擁有強大牙齒和短小前肢的霸王龍不同，Joaquinraptor 可能依靠修長的前肢來捕捉獵物，顯示白堊紀時期存在多種不同的掠食策略。
這隻新恐龍由 Lucio 以兒子 Joaquin 的名字命名。他說，雖然兒子年紀尚小，還未對恐龍產生興趣，但「所有小孩都喜歡恐龍，他應該也會成為牠的粉絲」。
