阿根廷首次向中國出口小麥 共6.5萬噸

【on.cc東網專訊】阿根廷首艘裝載小麥運往中國的貨船，上周六（13日）從聖菲省廷布埃斯港啟航，船上載有中糧集團發運的6.5萬噸小麥。

阿根廷農業部表示，自獲得出口資質以來一直爭取向中國出口小麥。經濟部長卡普托早前宣布，降低農產品出口稅，其中小麥稅率從9.5%減至7.5%。聖菲省省長普利亞羅表示，阿根廷和中國經濟互補性很強，雙方可以通過加強貿易往來推動經濟增長、創造就業機會。當前正值阿根廷小麥豐收周期，2025年度小麥產量有望達到2,770萬噸，按年大增37.8%，出口額有望超過36億美元（約281億港元）。

中國海關總署數據顯示，去年1月至12月中國進口1,118萬噸小麥，按年下降7.6%。有分析指出，推動小麥進口來源地多元化，能降低安全風險。中國目前除了從澳洲、加拿大、法國、美國等進口小麥外，也從俄羅斯、哈薩克斯坦等國家進口。

