關注

黑色星期五優惠大合集！

法新社

阿根廷首都附近工業園區爆炸 火勢已控制

法新社
阿根廷首都附近工業園區爆炸 火勢已控制
阿根廷首都附近工業園區爆炸 火勢已控制

（法新社伊塞薩15日電） 阿根廷地方官員表示，首都布宜諾斯艾利斯附近一個工業園區昨天發生強烈爆炸，多間工廠遭到波及。

事故中20多名輕傷者大多已經出院，爆炸引發的大火也已控制。

伊塞薩（Ezeiza）上空昨天晚間被濃密的黑橙色煙霧籠罩，當地距布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）約40公里，鄰近阿根廷最繁忙的國際機場。

爆炸與火災引發當地居民恐慌，部分房屋窗戶碎裂，一些建築物輕微受損。

布宜諾斯艾利斯省民防局局長賈西亞 （Fabian Garcia）向當地媒體表示，火勢尚未撲滅，但「已被控制，這代表火勢不會蔓延到目前燃燒的區域之外」。

廣告

賈西亞表示，正在監測受災地區的空氣品質，檢出的煙霧顆粒令人擔憂，但情況並非十分危險。

伊塞薩市長葛拉納多（Gaston Granados）稍早表示：「多間不同工廠發生的爆炸和火災，規模很大。」

葛拉納多在C5N電視台說，「我們正努力控制並撲滅火勢，但目前尚未成功」。

醫院院長桑托羅（Carlos Santoro）表示，他的醫院已接收22名傷患，其中1名患者心臟病發作，1名孕婦出現呼吸問題。

當地媒體報導，消防員今天清晨仍在努力與大火奮戰。

11

其他人也在看

啟德的士「自炒」翻側3人被困 多名地盤工協助救人

啟德的士「自炒」翻側3人被困 多名地盤工協助救人

啟德承豐道發生交通意外。 今日（11月14日）下午3時52分，一輛的士於啟德承豐道一迴旋處失控「自炒」向左翻側，車內人士被困，附近多名熱心地盤工人見狀，立即上前協助救人。警方和救援人員接報後趕至現場，車上3人清醒，其中1人腳部受傷，救護員即場為傷者治理。的士男、女乘客隨後分別由救護車送往聯合醫院和伊利沙伯醫院治理

am730 ・ 1 天前
上水丙崗村鐵皮屋起火 六旬男住戶燒傷送院

上水丙崗村鐵皮屋起火 六旬男住戶燒傷送院

上水發生火警。今日(16日)凌晨3時許，警方接報，指丙崗村一間鐵皮屋起火。消防接報到場，約一小時後將火救熄。救援人員其後在屋內救出一名67歲的盧姓男住戶。他身體多處燒傷，由救護車送往威爾斯親王醫院治理，他送院時清醒。

am730 ・ 1 小時前
71歲李國麟暴瘦滿頭白髮 呻冇戲拍「轉行做廚師」 網民提議賣牛屎火鍋

71歲李國麟暴瘦滿頭白髮 呻冇戲拍「轉行做廚師」 網民提議賣牛屎火鍋

TVB前綠葉王李國麟近年積極在內地發展，從直播帶貨到商演狂接工作，無論是吃生醃海鮮、品嘗「牛屎火鍋」或飲溫泉水都照做，結果早前他拍片曬出三層高的數千呎豪宅，相信苦盡甘來買大屋。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網上熱話｜男子不惜「犧牲色相」　公審髮型師經手後變河童

網上熱話｜男子不惜「犧牲色相」　公審髮型師經手後變河童

每次剪髮都是一場考驗，近日有網民發現一張離奇「街招」，有市民不惜「犧牲色相」，上載自己剪髮後的髮型，提醒大家切勿光顧大圍某間剪髮店。 有網民「相認」 街招上寫上剪髮店的地址及名稱，指是「垃圾單剪，剪5分鐘變河童！剪完連個師父(傅)都走出鋪(舖)頭笑」。有網民「相認」，指「終於有人話佢，我上次都俾佢剪到成個X

am730 ・ 16 小時前
上水59歲婦打斜亂過馬路被埋伏警員「斷正」 警：不使用天橋發出傳票(更新)

上水59歲婦打斜亂過馬路被埋伏警員「斷正」 警：不使用天橋發出傳票(更新)

社交平台Threads瘋傳影片，上水一名婦人「打斜」橫過馬路，結果走到對面巴士站時，遭守候埋伏的警員「斷正」，但婦人看到警員後「揮了一下手」未有停下，警員逐跟在身後走了幾步，最終成功截停對方，相信是發出告票。 警方回覆《am730》查詢時表示，周三(11月12日)於上水彩園路一帶進行交通執法行動，一名59歲女子違

am730 ・ 1 天前
陳冠希帥臉基因來自他！73歲陳爸爸「五官驚人凍齡」　父母年輕高顏值合照曝光

陳冠希帥臉基因來自他！73歲陳爸爸「五官驚人凍齡」　父母年輕高顏值合照曝光

近日有網友在北京偶遇73歲的陳澤民（陳冠希父親），照片曝光後引發熱議。目擊者形容他皮膚緊緻、身形挺拔，氣質優雅，完全看不出已過古稀之年，甚至有人驚呼：「狀態比兒子還要神！」

姊妹淘 ・ 1 天前
木村拓哉53歲生日，愛女甜曬爸爸靚仔相！由20靚到50歲，用顏值駕馭GU的男神獨有魅力

木村拓哉53歲生日，愛女甜曬爸爸靚仔相！由20靚到50歲，用顏值駕馭GU的男神獨有魅力

木村拓哉53歲生日！一如以往一到11月13日，木村的愛女們，心美及光希都會在社交平台上，發布跟爸爸說生日快樂的慶生貼文。照片中的木村魅力沒法擋，這麼多年看回，木村的顏值還是頂流！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國遭遇空前投資滑坡 威脅經濟的同時也令經濟學家大為不解

中國遭遇空前投資滑坡 威脅經濟的同時也令經濟學家大為不解

【彭博】— 中國投資的滑坡既前所未有，又難以解釋。 周五公佈的官方數據顯示，10月投資估計同比驟降逾11%，創下2020年初新冠疫情最初封控以來的最差單月表現。投資若進一步滑坡，可能動搖占中國國內生產毛額近半壁江山的經濟支柱，加劇本已面臨出口下滑壓力的經濟風險。

Bloomberg ・ 1 天前
爆一爆｜新世界債主誓不剃頭（Louise）

爆一爆｜新世界債主誓不剃頭（Louise）

新世界發展（0017.HK）向永續債債主提出的剃頭換新債方案，願意提早接受換債者，每100蚊會多獲兩蚊雞的「早鳥優惠」將於下週初到期，有批債主或應該叫苦主，本週初透過自己嘅私人銀行回覆新世界SAY NO，打算同新世界「生死戀」。

Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
洪天明爆周嘉蔚多次嗌離婚 流淚感激太太「可以得到更好，但佢選擇咗我」

洪天明爆周嘉蔚多次嗌離婚 流淚感激太太「可以得到更好，但佢選擇咗我」

被網民戲稱為「賞金獵人」嘅洪天明，同2006年港姐亞軍周嘉蔚喺2012年結婚，二人育有兩子。幾個月前有周刊封面報導指，洪天明周嘉蔚嘅婚姻疑似喺今年初開始感情生變甚至「各有各玩」，甚至影到周嘉蔚擺低老公同囝囝，同3位男士去蒲。報導提及由於洪金寶「出聲」，兩公婆只好恩愛示人。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
莊思敏上月再婚細10歲男友 自爆一切從簡冇簽字

莊思敏上月再婚細10歲男友 自爆一切從簡冇簽字

藝人莊思敏上月突然於社交平台分享多張婚照，宣布與細10歲高級督察男友於峇里島拉埋天窗。不過，今日有報道指兩人原來未有進行簽字儀式，兩人在法律上並非合法夫妻，亦未有打算生小朋友。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前

高市早苗涉台論引發北京憤怒 中國對日本祭出反制第一招

【彭博】-- 中國外交部敦促本國公民近期避免前往日本旅行，給出的原因之一就是首相高市早苗發表涉及台灣的」露骨挑釁言論」對中國公民的人身和生命安全構成「重大風險」。周五的這項提醒是高市上周說台灣如有衝突對日本可能構成「存亡危機事態後的最新進展。高市在國會答辯時的這一表態可能為日本干預台海局勢提供法律基礎。北京方面多次要求高市收回此番言論。《人民日報》周五的評論指出，此論是1945年日本戰敗以來該國領導人首次對中國發出「武力威脅」。原文標題China Warns Citizen to Avoid Traveling to Japan Amid Taiwan Row\--聯合報導 Li Liu.More stories like this are available on bloomberg.

Bloomberg ・ 1 天前
鍾嘉欣否認婚姻亮紅燈　大讚老公110分

鍾嘉欣否認婚姻亮紅燈　大讚老公110分

藝人鍾嘉欣（Linda) 今日現身馬場擔任賽馬日主禮嘉賓，她表示裙身有點重，透露12月25日是她與老公結婚10周年，興奮表示：「我做到了。」每年都好感恩，與老公愈來愈穩定，恩愛昇華。活動前都有同老公facetime，十分Sweet，她說任何婚姻都會經歷好多不同風浪，她分享最大難關是生完大女後，感受到整個世界都變了，需要時間管理及學習重新規劃自己未來。慶祝周年紀念交由老公安排，可能明年3月去一個短途旅行。笑言：「希望收到10卡鑽石，講吓笑啫！」自言不會回禮，表示好愛老公又生了3個小朋友已經是最好的禮物。

東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
45歲女從69kg減到60kg！多吃一餐反而變更瘦，秘訣在於「早上選這4樣食物」

45歲女從69kg減到60kg！多吃一餐反而變更瘦，秘訣在於「早上選這4樣食物」

一位45歲女性透過調整早餐習慣，在短時間內從69公斤降到60公斤，成功減掉9公斤。她身高165公分，過去雖有減重意識，但效果不佳。經過分析發現，問題關鍵在於「不吃早餐」。

姊妹淘 ・ 1 天前
張寶兒父親8,500萬沽禮頓山4房 持貨20年勁賺半億！

張寶兒父親8,500萬沽禮頓山4房 持貨20年勁賺半億！

豪宅氣氛改善，不少資深投資者趁旺沽貨。藝人張寶兒父親、有「底褲大王」之稱的張煌煌，日前以8,500萬元售出跑馬地禮頓山一伙4房單位，持貨20年勁賺5,000萬元離場。

28Hse.com ・ 1 天前
長者日2025丨11月16日長者日優惠合集！免費交通／餐飲／超市／景點等過百間商戶優惠懶人包

長者日2025丨11月16日長者日優惠合集！免費交通／餐飲／超市／景點等過百間商戶優惠懶人包

今年11月16日就是長者日2025，每年長者日，全港多家商戶、餐廳也會推出長者及同行者免費優惠或折扣！著數專員集合各大商戶和全港各區長者日優惠詳情，方便不同年紀的朋友與家中長者一齊享受週末！

YAHOO著數 ・ 46 分鐘前
秋田母女臉抓傷半小時連環！ 57歲店員滿血切菜甩開熊！

秋田母女臉抓傷半小時連環！ 57歲店員滿血切菜甩開熊！

哎喲，東北的秋日本該是吃拉麵賞紅葉的愜意，誰知11月9日早上，秋田縣五城目町馬場目住宅區，一名78歲老婦臉部被熊抓傷，50歲女兒趕來救人也被襲，母女倆送醫幸無大礙！

Japhub日本集合 ・ 1 天前

C朗停賽已離營 不留低撐葡軍闖世盃

【Now Sports】據葡萄牙媒體《球報》透露，周四對愛爾蘭一仗領紅牌的基斯坦奴朗拿度，已經離開葡萄牙大軍，不會在周日主場對亞美尼亞時出現場邊支持球隊。不敵愛爾蘭0:2的那場世界盃外圍賽，葡萄牙還有基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）向對手達拉奧沙批踭被逐，而這面紅牌不但令他不能在周日對亞美尼亞時替球隊披甲，倘他們可以小組首名躋身決賽周，停賽令也可能順延至世盃首戰，皆因直接紅牌通常停兩場。據悉，C朗目前已經離開葡萄牙訓練營，預計將啟程返回沙特阿拉伯，對亞美尼亞一戰不會出現在場邊為隊友打氣。葡萄牙因為不敵愛爾蘭，未能提早出線，但只要戰勝亞美尼亞依然可以首名晉級；但假如戰和，同組的匈牙利又在另一邊廂能以3球擊敗愛爾蘭的話，葡軍就會被踢落附加賽。除了C朗領紅，效力曼城的賓拿度施華與賀賓迪亞斯，賽後走到看台向到訪的葡萄牙球迷致謝時，竟變成和支持者發生口角，當中施華情緒特別激動，儘管祖奧菲力斯嘗試攔住他，卻被他推開，堅持要和球迷說清楚，幸好衝突也未有升級。

now.com 體育 ・ 20 小時前
63歲杜德偉結婚13周年大放閃！緊擁妻子告白「愛妳如初」　9歲兒子超萌入鏡

63歲杜德偉結婚13周年大放閃！緊擁妻子告白「愛妳如初」　9歲兒子超萌入鏡

63歲香港唱跳歌手杜德偉與太太李曉冰感情極佳，近日他在社群平台曬出多張家庭合照，甜蜜慶祝結婚13週年紀念日，並寫下深情告白：「親愛的老婆，又一年了，周年快樂，愛你如初！」

姊妹淘 ・ 1 天前
【話題】多位女泳手缺席100自初賽 網上流傳「避戰何詩蓓」論調

【話題】多位女泳手缺席100自初賽 網上流傳「避戰何詩蓓」論調

香港女飛魚何詩蓓（Siobhan Haughey）昨晚（13日）於全運會 200 米自游泳決賽中，以由頭帶到尾的姿態下，游出 1:54:85 輕鬆奪金；Siobhan 今天早上隨即進行 100 米自的...

運動筆記 ・ 1 天前