【動物專訊】16歲半的老狗「豆豆」在晚年被送到漁護署，原以為他的一生就要在悲慘中終結，幸運地阿棍屋日前將他從漁護署接出，獲得了重新的機會。阿棍屋創辦人Ivy形容，豆豆的性格十分乖巧，來到阿棍屋第二日已經懂得霸床仔，她希望豆豆能夠獲得領養，在家庭生活中安享晚年。

Ivy表示，不清楚為何豆豆這麼老會進入漁護署，但他通過了健康檢測和性情評估，適合安排領養，阿棍屋將他接出來，讓他有多一個生存機會。

她表示，豆豆的身體情況比想像中好，雖然年紀很大，但各樣身體狀況都正常，性格亦十分乖巧，只是不太喜歡讓人摸。她又形容，豆豆和其他狗狗相處融洽，很快適應新環境，「他第二日已經識得霸住張床仔，很自在很安樂。」

廣告 廣告

她希望豆豆能夠重獲新生，安享晚年，亦會安排尋家，「如果有人有興趣，我們都想幫他找個屋企。」如有意領養豆豆，可與阿棍屋聯絡。

16歲半的豆豆獲阿棍屋從漁護署接出，重過新生。

16歲半的豆豆獲阿棍屋從漁護署接出，重過新生。

The post 阿棍屋從漁護署接出 16歲半老狗迎新生 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.