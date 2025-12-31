社群孤單奇幻輪迴怪誕逆襲！ 阿波みなみ飯糰店道歉文？

Cosplay達人轉戰飯糰界

想像一下，你是個愛Cosplay的寫真偶像，粉絲追蹤快20萬，結果辦握手會卻像開了場空氣派對？阿波みなみ就是這位倒楣又幸運的女生。她平時以「圓潤可愛」風格出名，

超愛打柏青哥和賽馬，還常在社群分享這些嗜好。12月23日，她在千葉縣一間大柏青哥店辦活動，本來想和粉絲近距離互動，沒想到會場準備得超完善，

大電視、廣告牌、紅色圍欄全到位，卻連個影子都沒見到。最後只好取消，她在X上發文道歉，照片一po，孤單坐著的模樣讓人鼻酸，但也意外引來一堆關注。

廣告 廣告

道歉文變成翻身神器

阿波みなみ發文時，誠懇寫道：「因為排隊人數為零，活動取消了，對店家深表歉意。」會場照片顯示她一個人呆坐，表情有點尷尬卻又可愛。

誰知，這篇謝罪文反而在網上瘋傳，香港01和台灣Yahoo新聞都報導了她的「零人握手會」。網友留言區瞬間熱鬧起來，有人笑說「莫名覺得可愛」，還有人鼓勵「加油，下次一定爆滿」。

原來，她從2010年代就活躍在Cosplay圈，曾扮過各種角色，寫真作品也以自然風格圈粉。活動冷場反而讓更多人認識她，追蹤數直線上升，算是因禍得福的經典案例。

網友熱議，從心酸到鼓勵

這事在PTT和Threads上也鬧得沸沸揚揚，網友紛紛湧入安慰。有人回憶她早年的Cosplay照，讚嘆「保養真好，還是那麼萌」。鏡週刊和自由娛樂都跟進，

稱她為「純肉系」偶像，強調這次烏龍讓她人氣逆轉。阿波みなみ自己也樂觀回應，說會繼續努力，提升魅力。

事實上，她不只寫真，還涉足賽馬預測和柏青哥分享，粉絲群本來就多元。這波熱議，讓她的社群互動暴增，原本的尷尬瞬間變成宣傳神器。

Japhub小編有話說

哈哈，阿波みなみの握手會烏龍聽來像部喜劇，零人到場卻紅翻天。人生就是這樣，轉個彎往往有驚喜，大家也多支持這些努力的女孩吧！