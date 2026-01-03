【阿波羅】2色甜筒 $40/6支

踏入新一年，阿波羅送上色彩繽紛又好味嘅雪糕、雪條優惠，2色甜筒及Super Star、藍鐵神、梳打雲呢拿條只需 $40/6件，一次過可以買齊所有甜筒及雪條口味！

—

日期：即日起至2026/01/04

地點：阿波羅分店（不適用於尖沙咀、旺角、將軍澳連理街、紅磡及部份分店）

＝＝＝＝＝＝＝

