阿爾山市酒店爆滿 遊客入住療養院過夜

【on.cc東網專訊】內地十一及中秋長假期間，不少景區人滿為患。在內蒙古自治區興安盟阿爾山市，酒店幾乎爆滿，有遊客上周五（3日）宣稱只能入住疑似由醫院改造的賓館。

該名遊客指，賓館是類似醫院的康復中心，沒多少病人就改造成酒店，原本一晚入住價格為400元（人民幣，下同，約436港元），她講價到380元（約415港元）。阿爾山市導遊證實確實有一間提供住宿的康復醫院，位於中國溫泉博物館附近，住宿條件一般。康復醫院工作人員解釋，該院名稱雖然有「醫院」字眼，但並非常規意義上的正規醫院，是為長者提供溫泉理療的療養院。院內的床是正常酒店使用的床，不是帶有滾輪的病床，標準間設有獨立衞浴，最多能承接200多人。

在陝西省，華山景區多名遊客上周五在北峰索道排隊處滯留，直到將近午夜12時才下山，部分人排隊長達7個小時。景區人員證實當時出現擁堵，是受天氣影響產生的特殊情況，已安排人員向旅客分發零食。同時，因應上周六（4日）夜間至周日（5日）日間有強降雨，景區自上周六晚6時起關閉華山門徒步登山線路。

