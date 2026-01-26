錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
阿爾巴尼亞示威謀推翻政權 警放催淚彈被指過期三年
阿爾巴尼亞首都地拉那爆發大規模示威，由本身是前總理的反對派領袖貝利沙（Sali Berisha）號召的示威有數千人參與，群眾上周六（24 日）在政府總部外聚集抗議，要求現屆政府下台，進行公平選舉。當示威者試圖衝擊國會大樓時，與警方爆發衝突，最少十名警察受傷，25 名示威者被捕。
示威者投擲汽油彈 反政府源於副總理涉貪
示威者批評總理拉馬（Edi Rama）貪污，要求他辭職。帶領示威的貝利沙呼籲示威者團結起來，推翻現屆政府，然後成立臨時政府，準備一個自由及公平的選舉。當他發表演說時，有示威者向現場警察投擲汽油彈，警方隨即以催淚彈及水炮還擊。貝利沙批評警方使用過度武力，而且採用了過期催淚彈，危害民眾健康。
貝利沙指稱，示威者以年輕人為主，形容他們是推翻政府的關鍵因素。他讚揚示威者勇敢有活力，是國家的希望。他指控警方使用水炮、防暴盾和催淚彈，和平示威者被毆打、扣留，是反人類罪行；那些催淚彈已過期三年，違反國際公約。他又聲稱一位十歲的小孩在離開一間清真寺時也被扣留，小孩根本與示威無關。警方則表示，最少有十名警察受傷。
貝利沙是右翼民主黨領袖，他表示事發後有 25 名示威者被捕，但形容這是拉馬政權的最後一程。拉馬形象受挫，源於去年 11 月，其親密戰友、副總理 Belinda Balluku 捲入貪污醜聞，被法院中止其職務。拉馬批評法院的裁決是粗暴干預行政獨立。憲法法院隨後在政府要求下裁 Balluku 可以在最終裁決宣佈前恢復職務。
地拉那上月已曾發生激烈示威，上千民眾在議會外抗議，不滿涉嫌在公共工程中受賄逾億歐元的 Balluku 遲遲不肯下台。當晚示威者同樣向警方投擲汽油彈，事件中造成兩名警察受傷，四名示威者被捕。
