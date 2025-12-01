阿翰驚喜合體胡瓜 擔心被淘汰吐低潮

▲綜藝天王胡瓜（左）開設Youtube《下面一位》，最新一集邀請到百萬Youtuber阿翰（右）。（圖／下面一位提供）

[NOWnews今日新聞] 綜藝天王胡瓜開設Youtube《下面一位》，最新一集邀請到百萬Youtuber阿翰，胡瓜和阿翰的爸爸年紀一樣大，而阿翰也和胡瓜的兒子胡釋安年紀相仿，兩人相當投緣。胡瓜透露自己閒暇時刻很喜歡看阿翰的影片，覺得相當療癒，更是早在多年前就私訊阿翰希望合作。

▲胡瓜和阿翰的爸爸年紀一樣大，表示早在多年前就私訊對方希望合作。（圖／下面一位提供）

怎麼會走上模仿這條路？阿翰透露會開始模仿是學生時期，他學某位老師的聲音逗班上同學開心，對他來說就是一種發洩和好玩，也因為自己沒有長喉結，音頻高低有很大的自由度，也切換自如。而他自己最喜歡阮月嬌，因為這個角色讓他不用思考就可以說話，甚至可以用這個角色和胡瓜對談三個小時都沒問題，也不會累。

阿翰憑阮月嬌爆紅 遇拍片低潮：覺得總有一天會被淘汰

雖然切換角色看似非常游刃有餘，但阿翰其實也常遇到拍片低潮，在出道第一天時就覺得自己總有一天會被淘汰，所以每天都提心吊膽，剛開始也享受被人群認出的感覺，後期卻感到害怕，這也成為他搬回花蓮居住的原因之一。

胡瓜被講「過氣」親回應：沒有紅過，哪來的過氣

而從台北搬回花蓮後，阿翰才發現自己真心愛這片土地，開始有更多能量創作； 胡瓜認為很多時候是回答的藝術，人家講到他「過氣」，會謝謝稱讚，認為：「沒有紅過，哪來的過氣」，正向思考讓阿翰非常佩服，不過阿翰也不改幽默性格開玩笑補槍，表示：「真的！五月天真的很紅！」

