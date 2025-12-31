阿聯否認送武器給分離主義分子 撤回駐葉門反恐部隊

（法新社葉門穆卡拉30日電） 阿拉伯聯合大公國今天宣布，將在24小時內撤離其駐葉門剩餘部隊。阿聯做出上述決定之前，沙烏地阿拉伯曾空襲阿聯在葉門一個港口的補給船，稱該船載運分離主義分子的武器。

阿聯國防部表示，將「自願」撤回其「反恐部隊」，並否認支持葉門分離主義分子在境內的推進行動。

葉門總統委員會與沙烏地雙雙要求阿聯撤離部隊。

拂曉前，由沙烏地為首的反「青年運動」聯軍，攻擊了阿聯在穆卡拉港（Mukalla）的補給船，直指該船運送武器給分離主義分子。這項指控遭阿聯否認。

廣告 廣告

葉門內戰已超過10年，伊朗支持的叛軍「青年運動」（Houthi）掌控首都沙那（Sanaa），國際認可的政府則暫棲臨時首都亞丁（Aden）。

沙烏地與阿聯同屬對抗青年運動的陣營，但各自力挺不同派系，前者支持葉門總統委員會（Presidential Council），後者力挺分離主義組織南方過渡委員會（STC）。

近幾週以來，南方過渡委員會發動閃電攻勢，並席捲大片區域。

沙烏地先前發布聲明，說分離主義者在葉門的攻勢威脅到沙烏地國家安全、阿聯的行為「極其危險」。

不久後，阿聯發表聲明，宣布「自願終止剩餘駐葉門的反恐人員」。