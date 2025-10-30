網民比較華田、好立克、美祿邊個好飲啲？美祿原來有呢個隱藏飲法？

最近有網民於網上討論區發帖，問華田、好立克、美祿3種飲品當中，哪隻最好飲，樓主直言「華>美>好」，立即引起一眾網友熱論！有人表示華田溝水1:5就超香滑，美祿要1:1加奶才夠味；有人更爆料美祿粉乾食是隱藏神級食法，還有麵包夾美祿的「升天組合」！另有網民則推介兒童鴛鴦、胚芽好立克，甚至指好立克攪不溶可以當糖食，一堆童年回憶頓時湧現！立即睇下文啦！

溝法大比拼：華田最易飲，美祿要奶救？

帖文一出，立即掀起熱烈討論，有網友大讚華田最易溝，1:5水已經夠香濃滑溜，凍熱都一流；美祿則要1:1加奶才夠creamy，否則太淡。有人則分享隱藏飲法：美祿粉乾食超香脆，並獲得其他網友認同，誇張地指是「世上唯一一隻粉好食過沖飲」，還有神技—美祿夾麵包，大讚好食到升天！至於好立克就分冷熱兩派，凍飲質素不敢恭維，熱飲則排第一，而且攪不溶更可以將其當糖慢慢食！

童年回憶殺

除了正常版本，網友們都分別提出該幾種飲品的特別版本或飲法，有人推介胚芽好立克健康又香；有人回憶華田跟好立克都出過喉糖版，但略嫌太甜！最經典是兒童鴛鴦（阿華田＋好立克），濃度夠高的話絕對是超好飲！三款飲品都各有支持者，不知讀者看法如何呢？

濃度問題

美祿隱藏食法

好立克凍熱飲排名

讀者點睇？

有冇fans？

兒童鴛鴦

好立克都有隱藏食法

好立克糖點睇？

圖片來源：連登討論區

