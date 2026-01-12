召集阿華田控！這個冬天，阿華田不只暖你個胃，仲要融化你個心。品牌宣布首次推出「阿華田盲盒公仔系列」，將大家熟悉的經典產品化身成 4 款萌爆公仔 。想要儲齊一套放在辦公室或家中陪你過冬？即睇以下造型介紹及 3 大入手方法！

4款限定造型率先睇！華田杯、爆醬多士實體化

今次推出的盲盒系列以「快樂日嚐」為主題，4 款公仔設計靈感全部源自阿華田的皇牌產品，造型細節非常有誠意 ：

華田杯仔：神還原經典橙色馬克杯，圓碌碌設計充滿活力 。

華田脆脆手指餅：取材自人氣零食，還有標誌性的濃郁朱古力醬 。

爆醬華田多士：茶餐廳必食的流心多士變成公仔，表情鬼馬 。

華田夾心棉花糖：圓潤白淨的外型，完美展現棉花糖的 Q 彈軟綿感 。

3大簡單入手方法：買滿$138即有得換

想帶這幾隻阿華田角色回家？由即日起至 2026 年 2 月 28 日推廣期內，主要有以下 3 種方法，買零食或者出街食飯都儲到 ：

方法一：超市掃貨（送環保袋） 於香港指定商店購買指定阿華田產品滿 港幣$138（可累積收據），集齊電子收據正本並於 WhatsApp 登記，即可換領「阿華田造型公仔」連「環保袋」一個 。

方法二：餐廳歎飲品（送環保袋） 在香港指定餐廳食肆惠顧任何阿華田飲品滿 6 杯（可累計），同樣憑電子收據於 WhatsApp 登記，即可換領公仔連環保袋一個 。

方法三：懶人包套裝 不想周圍撲？品牌於指定零售平台直接推出「阿華田冬日暖笠笠套裝」。套裝內含兩盒 3 合 1 沖調包（原味及輕怡減糖）、一包朱古力夾心棉花糖，以及盲盒公仔一個，送禮自用最方便 。

茶記打卡必點！全新「冬日雪球熱飲」雙重麥芽滋味

換公仔之餘，當然要歎杯熱飲。阿華田今個冬日特別聯同指定餐廳推出限定「阿華田冬日雪球熱飲」。這杯特飲將熱騰騰的阿華田，搭配軟綿綿的流心棉花糖，營造出「雪球」效果 。棉花糖融化在飲品中，散發雙重濃郁的麥芽香味，絕對是冬日暖心首選 。想知邊間餐廳有得飲？記得留意阿華田官方社交平台的公布 。

推廣期：即日起至2026年2月28日

登記期：即日起至2026年3月7日

阿華田推4款超萌盲盒公仔！神還原經典脆脆/棉花糖 附3大換領攻略＋冬日雪球特飲

