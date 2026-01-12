渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
阿華田推4款超萌盲盒公仔！神還原經典脆脆/棉花糖 附3大換領攻略＋冬日雪球特飲
想要儲齊一套放在辦公室或家中陪你過冬？即睇以下造型介紹及 3 大入手方法：
召集阿華田控！這個冬天，阿華田不只暖你個胃，仲要融化你個心。品牌宣布首次推出「阿華田盲盒公仔系列」，將大家熟悉的經典產品化身成 4 款萌爆公仔 。想要儲齊一套放在辦公室或家中陪你過冬？即睇以下造型介紹及 3 大入手方法！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
4款限定造型率先睇！華田杯、爆醬多士實體化
今次推出的盲盒系列以「快樂日嚐」為主題，4 款公仔設計靈感全部源自阿華田的皇牌產品，造型細節非常有誠意 ：
華田杯仔：神還原經典橙色馬克杯，圓碌碌設計充滿活力 。
華田脆脆手指餅：取材自人氣零食，還有標誌性的濃郁朱古力醬 。
爆醬華田多士：茶餐廳必食的流心多士變成公仔，表情鬼馬 。
華田夾心棉花糖：圓潤白淨的外型，完美展現棉花糖的 Q 彈軟綿感 。
3大簡單入手方法：買滿$138即有得換
想帶這幾隻阿華田角色回家？由即日起至 2026 年 2 月 28 日推廣期內，主要有以下 3 種方法，買零食或者出街食飯都儲到 ：
方法一：超市掃貨（送環保袋） 於香港指定商店購買指定阿華田產品滿 港幣$138（可累積收據），集齊電子收據正本並於 WhatsApp 登記，即可換領「阿華田造型公仔」連「環保袋」一個 。
方法二：餐廳歎飲品（送環保袋） 在香港指定餐廳食肆惠顧任何阿華田飲品滿 6 杯（可累計），同樣憑電子收據於 WhatsApp 登記，即可換領公仔連環保袋一個 。
方法三：懶人包套裝 不想周圍撲？品牌於指定零售平台直接推出「阿華田冬日暖笠笠套裝」。套裝內含兩盒 3 合 1 沖調包（原味及輕怡減糖）、一包朱古力夾心棉花糖，以及盲盒公仔一個，送禮自用最方便 。
茶記打卡必點！全新「冬日雪球熱飲」雙重麥芽滋味
換公仔之餘，當然要歎杯熱飲。阿華田今個冬日特別聯同指定餐廳推出限定「阿華田冬日雪球熱飲」。這杯特飲將熱騰騰的阿華田，搭配軟綿綿的流心棉花糖，營造出「雪球」效果 。棉花糖融化在飲品中，散發雙重濃郁的麥芽香味，絕對是冬日暖心首選 。想知邊間餐廳有得飲？記得留意阿華田官方社交平台的公布 。
推廣期：即日起至2026年2月28日
登記期：即日起至2026年3月7日
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI
尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見
網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
34歲EJAE用《Golden》唱回自己人生！從被嫌「不夠好」唱到全球爆紅，前SM苦撐12年練習生到金球獎舞台
《Kpop獵魔女團》主題曲《Golden》在本屆金球獎奪下最佳原創歌曲，主唱兼詞曲創作人EJAE在台上激動落淚，坦言自己為了成為K‑pop偶像苦熬多年，卻一再被拒絕，只能靠音樂撐過那些失望與自我懷疑。 這次以HUNTR/X主唱Rumi的聲音現身，對她來說是「夢想以另一種方式成真」。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
日本富士山7大人氣打卡景點懶人包｜東京出發1小時直達！櫻花五重塔、逆富士倒影盡收眼底
富士山作為日本最高峰，海拔3,776米的雄偉身姿每年吸引數百萬遊客朝聖。想親眼目睹這座聖山的壯麗景色，其實毋須挑戰體能極限攀登山頂。從東京出發，最快只需1小時就能到達多個絕佳觀賞點，輕鬆將富士山的四季美態收入鏡頭。無論是春天櫻花盛開、夏天薰衣草花海、秋天紅葉滿山，還是冬天白雪皚皚，每個季節都有獨特魅力。今次Yahoo Travel精選了7個最值得到訪的富士山觀賞地點，從經典的忠靈塔，到可以看見逆富士倒影的湖畔秘境，其中有三個景點都位於山梨縣的富士吉田市，即日劇《小鎮星熱點》拍攝地點，讓大可以集中在同一個城市內，輕鬆規劃富士山觀賞之旅，以最舒服的方式，捕捉富士山的魅力。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
撐大埔小店｜豚骨湯拉麵店「和拉麵」五十公斤豬筒骨熬出濃厚湯底 自製火炙腩肉/脢頭叉燒
這幾個月節日不斷，理應是街坊開心消費、食店人流暢旺的季節，但一場突如其來的宏福苑五級大火，令大埔區內蒙上一層揮之不去的陰霾。災後的大埔仍需時間慢慢療癒，在這艱難時刻，大家不妨盡一分力，走進大埔親身光顧曾在災難中伸出援手，甚至在災後仍然默默付出的小店，用行動回饋他們的熱心。Yahoo Food ・ 7 小時前
2026馬年12生肖開運手袋推薦！這4個生肖拿「雲舞白」最旺？adidas驚現Miu Miu平替款 $500有找即可入手
馬年開運手袋推薦！大家看了 Yahoo Style 為大家準備的「12生肖馬年運程總覽」了嗎？Yahoo網購專員特地對應12生肖的開運顏色，為大家精選2026人氣手袋，當中包括adidas只需$459已可買到的「Miu Miu平替」。新年一於換個新手袋，將滿滿的好運氣袋好袋滿吧！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
樂高 × 寶可夢 方塊版皮卡丘登場！網民笑稱「有啲怪但好想買」
樂高與寶可夢的聯乘產品終於正式現身！兩大品牌去年三月宣布合作，如今首批三款模型正式開放預購，預計會從 2 月 27 日起陸續出貨。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
「Homebody」生活熱潮席捲全球！為何宅在家比外出更自在？不再是「I人」專屬的強大宅經濟
轉眼又到秋冬，大家準備好成為「Homebody」了嗎？新世代興起「Homebody」熱潮，據加拿大的報告所指，超越 85％ 的 Z 世代喜愛窩在家看電影，比起外出花錢更愛宅家享受，而且他們佈置家居的「宅開支」，更比出外約會的洗費高出近半，帶起全球「宅經濟」潮流！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
2026金球獎最年輕男配Owen Cooper，16歲少年暴風式長高以BV套裝亮相紅地毯
第83屆金球獎亮點處處，得獎者當中亦有不少創下歷史的時刻，有Timothée Chalamet憑《Marty Supreme》首在金球獎奪影帝，兼以30歲之齡成為此獎項最年輕得主。此外，Owen Cooper亦以16歲之齡，憑《混沌少年時》奪得「戲劇類影集最佳男配角」。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
醫療突破｜英研基因療法挽救腦細胞，助「亨廷頓舞蹈症」患者病情惡化減慢75%。
醫療突破｜多年來，「亨廷頓舞蹈症」（Huntington’s Disease, HD）曾讓不少家庭感到絕望，這種被形容為「集阿茲海默症、柏金遜症及小腦萎縮症於一身」的罕見遺傳病，讓患者在壯年時期便會不由自主地抽搐、扭動，宛如在跳一場無法停下的「死亡之舞」。一般患者在20年內，會因身體、智力和認知能力逐漸衰退而死亡。長久以來，此症被視為「無藥可醫」，但近日英國科研團隊的一項突破性基因療法，正為全球患者點燃重生的希望。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 小時前
Lisa金球獎登場直接變全場焦點！黑色性感薄紗禮服太犯規…銀色亮片禮服同框亞莉安娜、畫面太夢幻
紅毯造型一出立刻驚為天人！Lisa選擇的是一套「看起來低調、實際上很有戲」的黑色禮服，整體以輕薄材質層層堆疊，透膚設計拿捏得剛剛好，不會太用力，卻讓人忍不住多看幾眼。走動時布料隨風擺動，畫面感直接拉滿，寬大的袖子隨著步伐展開，有點像披風，又不會太誇張，完全是...styletc ・ 2 小時前
特朗普與鮑威爾衝突升級 恐引爆意想不到的經濟後果
據《Yahoo Finance》周二 (13 日) 報導，美國總統特朗普與聯儲局 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 之間的新一輪衝突，可能帶來一個不受市場與消費者樂見的結果：通脹再起。鉅亨網 ・ 7 小時前
屯門兆麟苑單位起火冒濃煙 逾200人疏散一人不適
屯門發生火警，今日（12日）下午4時28分，兆麟苑翠麟閣C座一單位起火，冒出濃煙。消防動用一隊煙帽隊及一條喉灌救。逾200人疏散，初步無人受傷。警方及消防正調查火警原因。社交平台影片可見，起火單位冒出濃煙，火警鐘鳴響，大批居民疏散至地面。am730 ・ 21 小時前
利是封店10萬短租尖沙咀栢麗大道「一劏四」舖皇 周生生旗艦店舊址 高峰期月租300萬
位於彌敦道111至181號栢麗購物大道地下1號舖，建築面積約790平方呎，近期獲利是封專門店短租，經已開業，搶攻農曆新年前的人流。28Hse.com ・ 3 小時前
香港好去處｜全港最靚景麥當勞登陸元朗錦綉花園！天鵝湖畔食M記漢堡包 網民驚呼：香港都有歐洲Feel
誰說麥當勞只能匆匆忙忙吃份漢堡便離開？香港竟然有間麥當勞美得令人懷疑自己去了歐洲度假！元朗錦綉花園剛開業的全新分店，近日在社交平台瘋傳，更被網民冠以「全港最美景M記」稱號。這間24小時營業的麥當勞，坐落在15,000平方米人工湖旁邊，旅客可以一邊用餐，一邊欣賞天鵝在湖中悠然暢泳。有網民形容麥當勞叔叔孤獨坐在長椅上望著湖面的畫面，簡直就是快餐店版的「老人與海」。到底這間隱世麥當勞有多麼特別？為何連當地居民也表示「等了30多年」？Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
【7-11】精選新春禮品 安記溏心鮑魚 $38/罐、樂家杏仁糖 $69/盒（即日起至14/01）
7仔精心挑選唔同年貨，仲有3日限定優惠，買新年禮盒/指定零食產品滿$228更即送常滿密實玻璃盒！YAHOO著數 ・ 1 天前
【龍豐】豐搶價 曼秀雷敦潤唇膏Plus $9、Elixir膠原提亮妝前防曬底霜 $148（即日起至19/01）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，曼秀雷敦潤唇膏Plus $9/件、Elixir膠原提亮妝前防曬底霜 $148/件、Medicube PDRN粉紅胜肽膠原蛋白安瓶+補充裝+贈品 $165/件、德國小甘菊敏感修護唇膏 23/件、Cerave SA水楊酸滋潤修復乳 $148/件！YAHOO著數 ・ 5 小時前
渣打馬拉松2026｜賽前核對跑手身份防作弊 一文看清封路安排｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】「渣打香港馬拉松2026」將於周日（18日）舉行，今年有來自 110 個國家及地區共約 7.4 萬名選手參賽，海外跑手佔約 25%，亦將有 40 名精英跑手參與競賽。為配合賽事，本港多處將由周六（17 日）晚上 11 時 30 分起分階段封路，預計將在賽事進行期間陸續重開，目標於周日（18日）大概下午 2 時全面恢復正常交通。田徑總會指當日氣溫預計介乎 17 至 22 度，濕度為 55% 至 80%，呼籲跑手要視天氣及個人身體狀況，量力而為。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
UNIQLO羽絨外套最強王者誕生！日媒實測Top 3排名大公開 第1名被封「北海道級別」保暖神器
作為日本最具代表性的全球服裝品牌之一，UNIQLO每年推出的冬季單品多不勝數，究竟哪一款才是真正的禦寒神器？日本男性時尚雜誌UOMO近期便特別針對UNIQLO多款羽絨外套進行實測，並評選出「最強羽絨排行榜」！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
珍奶、臭豆腐跌出前３！網友推薦台灣小吃Top10，冠軍口味多、簡單料理
提到台灣小吃，你腦海中浮現的是哪１道美食呢？滷肉飯的濃郁醬香撲鼻而來，炸得金黃酥脆的雞排讓人忍不住咬一口，珍珠奶茶的Q彈口感更是在全球飲品界掀起熱潮！另外還有夜市經典如蚵仔煎、大腸包小腸、臭豆腐，這些食尚玩家 ・ 1 小時前
胡‧說樓市｜居屋2025懶人包：啟德啟陽苑領軍，五大屋苑選址、售價及申請新制全攻略
新一期「居屋 2025」已訂於 2026 年第二季接受申請 。政府今次一口氣公布了 5 個新居屋選址，合共提供 8,316 個住宅單位 。值得留意的是，今次房委會採取「三合一」形式，將「居屋 2025」連同提供 1,467 個單位的「綠置居 2025」，以及 7,000 個配額的「白居二 2025」一併接受申請 。對於準買家而言，這雖然能減少分開申請的手續費，但面對眾多選擇，必須先了解各項目的優劣 。 啟德啟陽苑：地段優越的「居屋王」 繼續被視為居屋王的啟德區，今次推出「啟陽苑」 。項目坐落於「宋皇臺站」出口對面，位置極具優勢 。雖然屋苑左右兩邊會被其他居屋項目包圍，但唯一的視覺缺口是望向啟德體育園方向 。今次啟陽苑不再提供不足 200 呎的「蚊型」單位，面積由 281 呎起，入場價約 219 萬元 。最貴的大單位售價高達 480 萬元，冠絕今期居屋 。若以白表資格購買最貴單位，需支付一成首期即 48 萬元，月供約 18,801 元；綠表則只需半成首期 24 萬元即可上車 。 東涌裕豐苑：供應量之冠 東涌「裕豐苑」提供 2,018 個單位，佔今期總供應量 24%，是規模最大的項目 。售價介乎 150 萬元至 340 萬元 。雖然項目標榜前臨機場及港珠澳大橋海景，但由於前方「東涌 106 區」地皮已由新地投得，並核准興建 70 米高的住宅 。因此，裕豐苑只有高於 12 至 13 層的單位，海景才較有保障 。 元朗朗風苑：極具話題性的橫洲發展 位於屏山的「朗風苑」提供 1,870 個單位，面積由 294 呎至 507 呎，平均呎價約 6,310 元 。此項目是今期大單位比例最高的項目 。項目的話題性在於其前身為「橫洲公營房屋計劃」，曾因收地及改劃綠化地帶引起爭議 。隨著附近新世界的土地共享計劃展開，預料該區日後供應將大幅增加 。 錦田與將軍澳：樓花期兩極 錦上路站附近的「匯熙苑」是錦田首個居屋項目，亦是今期樓花期最短的屋苑，預計關鍵日期為 2,027 年 8 月 31 日 。項目提供 960 個單位，平均呎價 7,150 元 。相比之下，將軍澳影業路的「影輝苑」則是樓花期最長的項目，提供 1,628 個單位，平均呎價 7,020 元 。其位置較遠離坑口港鐵站，但對面正計劃重建為電影產業園 。 制度大變動：轉讓限制與配額調整 今次「居屋 2025」有幾項重大政策轉變 ： 轉讓年期限制： 由以往 15 年縮短至 10 年 。 綠白表比例： 由過往的四六比，調整至五五比 。 額外抽籤機會： 40 歲以下白表青年家庭及一人申請者，以及前兩次連續申請不成功者，將獲發多一個抽籤號碼 。 值得注意，同期推出的綠置居「盛緻苑」位於市區坪石對面，提供較新居屋多一成的折扣（市價六成），平均呎價僅 7,020 元，且預計今年 9 月即可收樓 。這可能會吸走大批綠表買家，對白表申請者而言或是增加揀樓機會的好消息 。 最後提醒，白表入息限額維持不變，一人申請者入息上限 30,000 元，資產限額 615,000 元；家庭申請者入息上限 60,000 元，資產限額 1,220,000 元 。Yahoo財經 ・ 5 小時前
2026馬年生肖運程龍震天｜屬鼠「沖太歲」做事易阻滯建議耐心處理、健康運無大礙小心飲食
龍震天2026馬年生肖運程屬鼠篇｜今年肖鼠朋友運程如何？由龍震天師傅為各位分析運勢！屬鼠的你，今年是備受考驗的一年，尤以財運及事業運更需留意。Yahoo Style HK ・ 1 天前