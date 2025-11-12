容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
189公分大叔23歲欠數億！ 阿部寬61歲反殺成主播王！
大學隨手拿冠軍直接封面43連霸
那年中央大學電機系的阿部寬，隨便報名集英社「Non-no boy フレンド大賞」就奪冠，從此《Men's non-no》封面被他刷43次😎。
帥到讓編輯室女生腿軟，但189公分找女搭檔超尷尬，演戲一開始卡死。
舞台劇一把救回演技命
1987年《窈窕淑女》電影出道，結果帥哥標籤黏太牢，戲約全是擺設。1993年《熱海殺人事件》舞台劇讓他翻身，觀眾終於看到真本事，粉絲驚呼：「原來不是只靠臉！」
1995年時代劇接連上，實力派名號穩穩站住。
圈套教授讓他紅到爆
2000年《圈套》跟仲間由紀惠演那個自大膽小教授上田次郎，收視狂飆，粉絲笑到噴飯：「這什麼神反差！」2001年《HERO》檢察官再創高峰，街上認人率直接破表。
2006年《熟男不結婚》孤僻男，最終回22%收視，第50回日劇學院賞最佳男主角到手，韓國還翻拍，亞洲都認識這大叔😂。
亞洲圈早早就混開
1990年就主演《阿修羅傳奇》跟葉蘊儀李麗珍搭檔，2000年《東京攻略》客串梁朝偉鄭伊健，1997年還跑來台灣《菅芒草的春天》當咖啡老闆，
粉絲翻舊劇直呼：「原來那麼早就來過！」2009、2014年兩度紅白評審，地位穩到不行。
2025年主播電影雙開殺
今年直接雙響炮！TBS《新聞主播》4月13日到6月15日，演進藤壯一跟永野芽郁道枝駿佑組隊，首集14.2%收視，TVer破百萬，Netflix全球上架。
同期《犯罪直播》4月18日上映，演王牌主播折本眞之輔，Perfume唱主題曲，預售票直接被搶光😱。6月還拿亞洲電影大獎「Excellence in Asian Cinema Award」，粉絲刷屏：「61歲還在巔峰！」
欠債20年靠小鋼珠撐過去
23歲巔峰期投資公寓，碰上泡沫經濟，欠數億日圓，三年靠小鋼珠過活。2007年《超時空泡泡機》記者會宣布還清，笑說：「終於解放！」
現在勤儉到自己剪頭髮，2025年Upmedia訪談自爆：「美容院睡著剪太醜，乾脆小剪刀自己來，坑坑巴巴才真實😂。」
家庭低調甜到齁
2007年記者會宣布跟小15歲女白領訂婚，2008年2月結婚，自嘲：「《熟男不結婚》的我結婚啦！」2011年生長女，2012年生次女，緋聞從沒上過熱搜。
2018年花蓮地震捐1000萬日圓，還親自跑台北代表處，台灣粉絲感動到哭。
訪談真心話超好笑
Rakuzine 2025年4月談《犯罪直播》：「第一次當主播，長鏡頭緊張到手心冒汗，但超爽！」CNA中央社6月談《新聞主播》：「角色超糾結，但團隊豪華是寶。」
日刊體育回憶債務：「三年小鋼珠日子，現在想想都佩服自己。」導演私下說：「189公分氣場，偏執角色演得太到位，鏡頭離不開他。」
古早官網變網速檢測神器
abehiroshi.com 1990年代粉絲蓋的，古早到沒HTTPS，2022年Sports Hochi訪談他笑說：「超簡單，我超愛！」
網友拿來測網速：秒開=網路OK，X熱議#阿部寬網站：「大叔官網比我家Wi-Fi還穩！」《新聞主播》討論串破萬：「進藤主播帥到想砸電視！」
Japhub小編有話說
阿部寬從封面帥哥到欠債小鋼珠，再到雙料影帝+主播王，61歲還在開外掛，人生簡直勵志劇本。
下次看《新聞主播》，記得注意他自己剪的頭髮，說不定哪天他出剪髮教學影片喔😉
