189公分天王負債與榮耀之謎！ 熟男影帝阿部寬的秘密人生！

帥氣模特兒的閃亮開場 😎

說到日本演藝圈的超級大咖，阿部寬絕對是那個讓人又敬又愛的傳奇！這位1964年6月22日出生於橫濱的61歲大叔（截至2025年10月），189公分的超模身高加上南歐風帥臉，簡直天生就是明星料！🌟

1983年，他大一時參加集英社「Non-no boy フレンド大賞」一舉奪冠，還在《Men's non-no》連續霸榜43次封面，帥到炸裂！但這位高顏值大叔的演藝路可沒那麼順，想知道他怎麼逆風翻盤？快跟小編來挖八卦！

從花瓶帥哥到演技派 🚀

阿部寬1987年在電影《窈窕淑女》初登大銀幕，但189公分的身高讓他被框在「帥哥花瓶」角色，連找個搭得上身高的女演員都像大海撈針！😅 直到1993年，他在舞台劇《熱海殺人事件》大展身手，終於撕掉花瓶標籤！

2000年，他跟仲間由紀惠搭檔的《圈套》（TBS）讓他大翻身，演那個自戀又慫包的物理教授上田次郎，笑點滿滿又超圈粉！2006年的《熟男不結婚》（富士電視台）更是火到不行，

最終回收視衝到22%，直接讓他抱回第50回日劇學院賞最佳男主角！粉絲都說：「這轉型簡直神操作！」

電影天王的影帝之路 🎥

阿部寬不只會搞笑，電影圈更是他的主場！2012年，他靠《羅馬浴場》（テルマエ・ロマエ）拿下第36回日本電影金像獎最佳男主角，穩坐實力派寶座！😍 2025年他更是火力全開，

主演《ショウタイムセブン》（2月7日，飾折本眞之輔）、《キャンドルスティック》（7月4日，飾野原）、《俺ではない炎上》（9月26日，飾山縣泰介）。

特に《俺ではない炎上》在電影網站熱度超高，粉絲在X上喊：「阿部寬的眼神一秒入戲！」（2025年9月，@TonyLai940621）他還早早打進亞洲市場，

1990年主演日港合作的《阿修羅傳奇》，2000年跟梁朝偉、鄭伊健拍《東京攻略》，甚至1997年在台灣民視《菅芒花的春天》客串咖啡店老闆，親切到爆！

負債數億的低潮人生 😢

別看阿部寬現在風光無限，他也曾跌到谷底！1987年，23歲的他正紅時，投資房地產卻撞上日本經濟泡沫，背債好幾億日圓！😱 他笑說那三年幾乎靠打小鋼珠過活，窮到連飯錢都得精打細算。

2007年，他在《超時空泡泡機》記者會上霸氣宣布，熬了20年終於把債還清！2017年還有媒體爆料，他矯正牙齒時硬是跟牙醫殺價，確認健保給付，超節儉的個性讓人笑噴！😂 他說：「那段苦日子讓我學會每一塊錢都要花得值。」這毅力，誰不服？

熟男結婚的搞笑告白 💍

阿部寬私生活超低調，2007年11月20日，他突然宣布跟小15歲的白領女友訂婚，2008年2月步入婚姻，還自嘲：「抱歉，《熟男不結婚》的我還是結了！」這句話直接讓記者會笑聲不斷！😄

2011年和2012年，他的兩個女兒出生，現在是個超暖的奶爸。2018年，他代言三菱重工空調，聽到台灣花蓮地震消息，豪氣捐了1000萬日圓，

還親自跑去台北駐日經濟文化代表處兌現承諾，說：「謝謝台灣對日本311地震的幫忙。」這暖心舉動，讓台灣粉絲感動到想哭！

粉絲熱議與新劇熱度 📺

阿部寬雖然沒官方X帳號，但粉絲的愛一點沒少！2025年6月22日他61歲生日，X上滿是祝福：「阿部寬的演技永遠讓人心動！」（@memeonmusic）2025年4-6月，

他主演的《キャスター》（TBS，飾進藤壮一）收視12.0%，最後10秒的懸念結局讓網友瘋狂討論：「這絕對有第二季吧！」（2025年6月，@www1186581）

他還在NHK《水平線のうた》（2025年3月，飾大林賢次）展現時代劇魅力，粉絲留言：「阿部寬的氣場無人能敵！」他的新作總能掀起熱潮，簡直是收視保證！

Japhub小編有話說 🎉

阿部寬從帥氣模特兒到背債數億，再到影帝加持，人生簡直像部勵志大片！😍 他的搞笑演技、暖男本色和189公分的超強存在感，讓小編完全拜倒！

從《圈套》的上田次郎到《羅馬浴場》的盧魁烏斯，再到2025年的《キャスター》，他每次登場都讓人移不開眼！

想知道他的最新動態？快去看看《俺ではない炎上》的預告吧！