174公分男友力爆表理想型！ 阿部顯嵐的溫柔笑容太致命！

阿部顯嵐的帥氣狐狸眼讓迷妹心動！

阿部顯嵐那張帶點狐狸眼的帥臉，一出場就讓人感覺像從漫畫裡走出來的理想男友，高挑174公分的身材配上那種從容氣質，簡直是迷妹的終極幻想。

這位1997年8月30日出生於東京的帥哥，從小就進入傑尼斯事務所，成為小傑尼斯成員，後來加入Love-tune組合，2018年離開傑尼斯，轉入7ORDER繼續發光，

直到2025年5月畢業。阿部顯嵐的外型陽光帥氣，私下穿搭總是休閒有型，像是T恤配牛仔褲卻能散發低調魅力，尤其他在家庭劇中的表現，那種溫柔體貼的男友力，

讓女性粉絲直呼心動。網路上充斥阿部顯嵐的感情八卦，從他愛吃鮭魚子的小習慣，到粉絲猜測的緋聞，都讓吃瓜群眾津津樂道，證明他不只外在吸睛，才華也讓人無法忽視。

從小傑尼斯到獨立藝人，阿部顯嵐的堅持轉型故事

阿部顯嵐剛踏入娛樂圈時，就像個被命運眷顧的幸運兒，從小進入傑尼斯事務所，開始在小傑尼斯組合中磨練。原本過著團體生活的他，逐步適應個人發展，

從組合Love-tune到7ORDER，都靠著那股不懈態度征服觀眾。私下阿部顯嵐熱愛簡單生活，這種表面帥氣內裡可靠的反差，讓粉絲越追越上癮。隨著人氣攀升，他開始挑戰演戲，

從客串角色到主演劇集，都演得層次分明，像個多面手般耀眼。近期阿部顯嵐從組合畢業，專注個人事業，證明他不只外型討喜，內在的專業也讓圈內人佩服。

鄉民常說，阿部顯嵐從新人到如今的地位，靠的是天分和努力，成為許多後輩的榜樣。

清新氣息劇的優雅轉變，阿部顯嵐的低調眼神讓人雞皮疙瘩

阿部顯嵐在這部彷彿清新氣息的劇集中，飾演一位內心複雜的青年，劇情從他遇見女主角開始，畫面切到他穿上休閒裝，漫步街頭，那種從冷靜到溫暖的轉變，演得讓觀眾心跳加速。

特別是中間一場告白場面，他獨自面對鏡頭，汗水滑過臉龐，眼神卻充滿深情，配上那低音砲般的嗓音傾訴心聲，觀眾彷彿能感受到那股情感張力。

最後阿部顯嵐的角色找到平衡，露出滿足笑容，這部作品不只熱播，還讓他收穫大批忠實追隨者，大家都說他的表演像真實經歷過一樣，生動到讓人忘記這是虛構故事。

社群熱議不斷，阿部顯嵐的帥氣連結讓粉絲感動

阿部顯嵐的社群討論熱烈，推特上有人分享：「阿部顯嵐的臉超帥！從我的不給碰費洛蒙男友成為粉絲！也看了我的幸福婚姻！最近演員中最喜歡的臉！原來是假面騎士演員，難怪！」

另一人說：「佐藤健的戀愛可以持續到哪裡又想看了。上白石萌音、香里奈、毎熊克哉、阿部顯嵐、山本耕史。健的演技帥氣突出！演技範圍廣超帥！」

PTT鄉民表示：「坂本DAYS的北村匠海傳聞出演，從以前粉絲就說了。目黑蓮、高橋文哉、阿部顯嵐、戶塚純貴，連結太感動了。」Dcard網友直呼：「阿部顯嵐超帥。」

台灣論壇留言：「阿部顯嵐帥。果然喜歡家鄉男生。」香港討論區評論：「阿部顯嵐的動作勢羽超像勢羽！」這些聲音反映出阿部顯嵐不只外在迷人，內在魅力也讓人難以抗拒。

Japhub小編有話說

作為資深編輯，我得說阿部顯嵐真是男藝人中的優質股，他的才華和男友力讓人一看就上癮，值得多追幾部作品解鎖更多驚喜！

