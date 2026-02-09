黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
174公分男友力爆表理想型！ 阿部顯嵐的溫柔笑容太致命！
阿部顯嵐的帥氣狐狸眼讓迷妹心動！
阿部顯嵐那張帶點狐狸眼的帥臉，一出場就讓人感覺像從漫畫裡走出來的理想男友，高挑174公分的身材配上那種從容氣質，簡直是迷妹的終極幻想。
這位1997年8月30日出生於東京的帥哥，從小就進入傑尼斯事務所，成為小傑尼斯成員，後來加入Love-tune組合，2018年離開傑尼斯，轉入7ORDER繼續發光，
直到2025年5月畢業。阿部顯嵐的外型陽光帥氣，私下穿搭總是休閒有型，像是T恤配牛仔褲卻能散發低調魅力，尤其他在家庭劇中的表現，那種溫柔體貼的男友力，
讓女性粉絲直呼心動。網路上充斥阿部顯嵐的感情八卦，從他愛吃鮭魚子的小習慣，到粉絲猜測的緋聞，都讓吃瓜群眾津津樂道，證明他不只外在吸睛，才華也讓人無法忽視。
從小傑尼斯到獨立藝人，阿部顯嵐的堅持轉型故事
阿部顯嵐剛踏入娛樂圈時，就像個被命運眷顧的幸運兒，從小進入傑尼斯事務所，開始在小傑尼斯組合中磨練。原本過著團體生活的他，逐步適應個人發展，
從組合Love-tune到7ORDER，都靠著那股不懈態度征服觀眾。私下阿部顯嵐熱愛簡單生活，這種表面帥氣內裡可靠的反差，讓粉絲越追越上癮。隨著人氣攀升，他開始挑戰演戲，
從客串角色到主演劇集，都演得層次分明，像個多面手般耀眼。近期阿部顯嵐從組合畢業，專注個人事業，證明他不只外型討喜，內在的專業也讓圈內人佩服。
鄉民常說，阿部顯嵐從新人到如今的地位，靠的是天分和努力，成為許多後輩的榜樣。
清新氣息劇的優雅轉變，阿部顯嵐的低調眼神讓人雞皮疙瘩
阿部顯嵐在這部彷彿清新氣息的劇集中，飾演一位內心複雜的青年，劇情從他遇見女主角開始，畫面切到他穿上休閒裝，漫步街頭，那種從冷靜到溫暖的轉變，演得讓觀眾心跳加速。
特別是中間一場告白場面，他獨自面對鏡頭，汗水滑過臉龐，眼神卻充滿深情，配上那低音砲般的嗓音傾訴心聲，觀眾彷彿能感受到那股情感張力。
最後阿部顯嵐的角色找到平衡，露出滿足笑容，這部作品不只熱播，還讓他收穫大批忠實追隨者，大家都說他的表演像真實經歷過一樣，生動到讓人忘記這是虛構故事。
社群熱議不斷，阿部顯嵐的帥氣連結讓粉絲感動
阿部顯嵐的社群討論熱烈，推特上有人分享：「阿部顯嵐的臉超帥！從我的不給碰費洛蒙男友成為粉絲！也看了我的幸福婚姻！最近演員中最喜歡的臉！原來是假面騎士演員，難怪！」
另一人說：「佐藤健的戀愛可以持續到哪裡又想看了。上白石萌音、香里奈、毎熊克哉、阿部顯嵐、山本耕史。健的演技帥氣突出！演技範圍廣超帥！」
PTT鄉民表示：「坂本DAYS的北村匠海傳聞出演，從以前粉絲就說了。目黑蓮、高橋文哉、阿部顯嵐、戶塚純貴，連結太感動了。」Dcard網友直呼：「阿部顯嵐超帥。」
台灣論壇留言：「阿部顯嵐帥。果然喜歡家鄉男生。」香港討論區評論：「阿部顯嵐的動作勢羽超像勢羽！」這些聲音反映出阿部顯嵐不只外在迷人，內在魅力也讓人難以抗拒。
Japhub小編有話說
作為資深編輯，我得說阿部顯嵐真是男藝人中的優質股，他的才華和男友力讓人一看就上癮，值得多追幾部作品解鎖更多驚喜！
走在 2026 年立春後，空氣中開始瀰漫著粉紅色的預告。但妳有沒有發現，現在的情人節，似乎跟以前不一樣了？以下是我整理出的 2026 四大戀愛新趨勢。
【Now Sports】曼聯在卡域克麾下錄得4連勝，是球隊兩年來首次，卡域克寄語球員要在這基礎上建立下去。曼聯周六以2:0打敗熱刺，錄得聯賽4連勝，賽後被問到可領軍走多遠時，看守領隊卡域克說：「現在不是（談論）時候，我認為要讓球迷投入，他們前來支持我們就是盡情投入，帶好心情離開球場，期待回來，那是應該如此。」紅魔對上一次英超4連勝，是兩年前在坦夏領軍的時候，如今25戰得44分排第4，只落後排第2的曼城及第3的阿士東維拉3分。「這（讓球迷投入），是我們的工作，能夠處於那位置，能夠在今天與過去數星期做到實在好，我們要從那基礎建立。」隊長般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）強調要腳踏實地前進：「如果我們贏不了下一場，以及再下一場比賽，就會返回令自己難感舒適的位置，失去信心，不信任直到現在所做的每一件事。」英超周中開快車，曼聯將會作客韋斯咸。
【Now新聞台】香港桌球手吳安儀於比利時女子桌球公開賽，擊敗泰國的諾查勒，贏得個人第23個排名賽冠軍。她指這個冠軍是對自己的肯定。 香港桌球手吳安儀：「今年其實自己都入了幾次排名賽決賽，但發揮都不太理想，所以今次終於可以捧盃，我自己覺得對自己是一個肯定。明天我會先飛回英國，因為我還有世界公開賽外圍賽要出戰，我會打2月10日英國時間下午二時半會鬥冰咸，打完這個比賽才會回香港，所以希望大家繼續跟我打氣。」#要聞
2026 年馬年農曆新年將至，派電子利是已成為港人兼顧環保與賺取獎賞的首選。今年多間銀行和支付平台都推出不同電子利是推廣活動，無論你是想省下排隊換新鈔的時間、新婚要派雙封利是、還是想在群組玩搶利是，以下懶人包絕對不能錯過。
【on.cc東網專訊】韓國天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）上周五（6日）起一連三日在首爾奧林匹克體操競技場舉行粉絲見面會，是他出道20年來首次以個人名義開見面會，3日間共招待超過4萬粉絲入場。
瑞銀財富管理亞太區聯席主管盧彩雲接受《彭博》採訪時稱，在北亞財富管理業務收入去年創下紀錄之後，該行計劃在香港招聘約50名財富管理部門的銀行家。 她表示，很多招聘將集中在高淨值這塊，因為在過去幾年裡，該行一直非常關注超高淨值人群和億萬富翁。 這家瑞士銀行2025年在亞洲淨吸納了625億美元的新資產，規模位居各地區之首。香港活躍的IPO市場催生了新富豪，而且該行也迎回了當初收購瑞信集團後流失的部分客戶。 盧彩雲稱，整合(瑞信)初期瑞銀流失了一些客戶，很高興看到其中一些回歸；客戶們認為一切都已安定下來。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
屈臣氏精選一系列健康產品，京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏便利裝10包裝 $78/2件、京都念慈菴積熱清12片2件9折、馬百良秋梨潤喉蜜便利裝10包裝 $68/2件、精選加拿大楓之寶特強葡萄糖胺750及軟骨素第2件半價、虎標鎮痛藥布9片裝 $59、撒隆巴斯鎮痛膏布80片裝 $80！
載通(0062.HK)旗下九巴非執行董事雷禮權表示，期待九巴繼續擴展，公司除了向前探索自動導航技術，亦有留意中東市場的機遇。
日本漢字的「餅」和台灣的習慣用在「餅乾類」「糕餅類」的食物名稱很不同，在日本「餅」是麻糬、年糕的意思喔！ 「餅（もち）」是日本自古以來的傳統食品，除了新年正月期間會經常出現，一年當中大大小小的活動節慶也常會看到，是日本人極為熟悉親近的存在。近年在美國「餅（Mochi）」就如同「壽司（Sushi）」、「拉麵（Ramen）」等日本美食，逐漸浸透至西方人的眼界中。 而「餅」這項食物本身就充滿創造性，會因地方而有不同的形狀、吃法。那麼在日本人的生活中「餅」究竟是什麼樣的存在？這次就讓我們來告訴你「餅」的歷史、營養價值等小知識，一起來深入了解這款與日本飲食文化息息相關的經典食物！ 首圖照片來源: PIXTA
生成式 AI 熱潮自 2024 年開始席捲全球，不論是 ChatGPT、影像生成還是企業伺服器部署，都引爆對高階記憶體與儲存晶片的需求。結果一連串連鎖效應湧現：從 DRAM、NAND 到硬碟原料，全線成本飆升，市場更預期 2026 年第一季仍未見頂。對一般用家而言，這場「AI 通脹」最直接的體驗，就是電腦組件價錢日日升——尤其是 SSD，價位變得難以捉摸。為幫助大家睇準下手機會，Yahoo Tech 會每週關注主流產品在 Amazon 上的售價追蹤更新，助你分析邊款仲抵買、邊款應該忍手。
文地貓2026月曆：https://mandycat.com/product/2026calendar/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.com
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公
日本新生代藝人井手上漠以「無性別男孩」形象爆紅，23歲的他生理性別為男，但自認不屬於任何性別框架，亮麗外型和個人風格圈粉無數。
「70強一對一PK賽」第3回，今集誕生了5位5燈選手，分別是尹景順、梁煜坤、藝人代表「白羊君」、吳亦偉與陳旭培，當中尹景順、吳亦偉與陳旭培上回合都攞5燈，名副其實是「十燈魔人」！
Gin Lee李幸倪一連兩場的《READY FOR GIN LEE LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》演唱會，昨晚（7日）正式於紅館開鑼！
傳說⋯⋯ 在 1980 年初，有一晚在香港華富邨華泰樓突然刮起大風，天色變暗，天台上空被一個龐大黑色飛行物體遮 […] 這篇文章 每個人都曾有過一個如幻似真的夢《再見 UFO》 最早出現於 BetterMe Magazine。
內地今年春節假期長達9天，內地傳媒報道，今年春節檔電影市場，或從去年春節檔的「一超多強」，回歸「多強爭霸」格局。多數業內人士預計，今年春節檔總票房或達70億至80億元人民幣(下同)，樂觀預期更可能突破80億元。報道指，今年春節檔累計已有8部影片定檔，分別為《飛馳人生3》、《驚蟄無聲》、《鏢人:風起大漠》、《熊出沒·年年有熊》、《星河入夢》、《熊貓計劃之部落奇遇記》、《重返·狼群》及《夜王》，涵蓋喜劇、科幻、諜戰、動畫、武俠等諸多類型。根據燈塔專業版數據，今年春節檔今日開啟預售。截至今日11時51分，新片預售總票房突破1000萬元，《飛馳人生3》領跑新片預售票房榜，緊隨其後的是《驚蟄無聲》。據貓眼專業版，《飛馳人生3》想看人數達88萬，穩居春節檔首位；《熊貓計劃之部落奇遇記》和《驚蟄無聲》分別以33萬和31萬的想看人數排名第二和第三，3部新片也基本鎖定春節檔片單前3名。 其中，《飛馳人生3》主出品方是亭東影業，其他出品方包括貓眼娛樂(01896)、大麥娛樂(01060)、博納影業等。《驚蟄無聲》主出品方是大麥娛樂。《熊貓計劃之部落奇遇記》是電影《熊貓計劃》IP續作，出品方之一為光線傳媒(
消委會朱古力報告出爐！朱古力大人小朋友都愛，但眾所周知朱古力屬高糖食物，因此食朱古力時更要小心挑選品牌，消委會564期搜購了在本港常見的29款朱古力樣本，測試其重金屬的含量，結果發現1款超出歐盟的限量！而平價代表Lindt瑞士蓮更完勝一款$160朱古力。