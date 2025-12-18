阿部顯嵐為何突然脫團單飛？ BL劇CP感爆棚卻離開團體！

7ORDER玩得超開心，卻在2025年要說再見

當年退所的時候，大家都嚇一跳，心想這下怎麼辦，結果他們7個超有種，2019年5月直接宣布7ORDER project，口號「Make Happy ORDER」，音樂、舞台、藝術全來😂。

2021年正式出道，專輯《ONE》賣得嚇嚇叫，巡演還衝進武道館，顯嵐在團裡就是顏值擔當，紫色成員色，低音部分和rap都他扛，粉絲聽現場直呼耳朵懷孕～。

2023年森田美勇人先走，剩6人；2024年本來說他多專注演戲但還在團，結果年底丟震撼彈，2025年5月31日正式畢業，原因是跟大家聊了好久，

決定互相放手追各自的路。他說「7人是永遠的事實，絕對不會變」，粉絲看完直接淚崩，但也超懂他想單飛的心情😢。

畢業後戲約爆多，2025年根本忙到沒空喘氣

專心演戲的顯嵐，其實早就準備好了！2022年電影《ツーアウトフルベース》第一次當主角，2024年BL劇《BLドラマの主演になりました》系列跟阿久津仁愛配對，

螢幕CP感強到粉絲天天刷剪輯～。2025年直接排到滿：1月電影《スケとボドとサーフ》上映，6月續篇BL劇《続・BLドラマの主演になりました》，

還有劇場版《劇場版 スメルズ ライク グリーン スピリット》，7月客串《DOCTOR PRICE》第一集，10月《恋フレ 〜恋人未満がちょうどいい〜》演佐々岡透吾，

舞台也有1月的《桃源暗鬼 -練馬編-》和6月的《Fantasy Musical「バースデー」》，9月還主持バラエティフェス版，簡直是馬力全開😜。他自己還策劃過舞台，粉絲都說他不只長得帥，演起戲來細節抓得超穩。

私底下超有格調，興趣聽了都想跟他喝杯咖啡

卸下偶像包袱的あらん，才是最吸引人的時候！愛看輕小說，常跑高級咖啡廳點咖啡配パニーニ，團員老嘲他像法國人😂。

因為媽媽影響愛聽古典樂，音樂品味很廣，Coldplay、UK搖滾、黑人音樂通通來。2022年開了個人官網和粉絲俱樂部「I OF THE STORM」，生日還搞活動，

在明治座開獨演會「風姿花伝」，票一開賣就沒了～。傳統美學也超迷，像金繼、水石、盆栽這些，感覺就是個內心很豐富的傢伙😍。

社群po文超隨性，粉絲留言暖到爆

官方X粉絲超過72K，Instagram 22萬多，平時丟帥照、拍戲側拍、咖啡日常，留言區永遠在刷「聲音太犯規」「帥翻天」「單飛也永遠挺你」😆。

畢業消息出來後，粉絲雖然捨不得，但好多人都說「去追你想追的夢吧」，支持聲浪完全沒少～。他自己也說，看到粉絲留言是最大動力，尤其是演技小地方被注意到時，超有成就感。

Japhub小編有話說

哎呀，顯嵐這波操作雖然讓人鼻酸，但看他2025年行程滿檔，真的覺得他要大放異彩了😂！28歲單飛，音樂底子加演技實力，未來絕對值得期待～

粉絲們繼續追，讓這帥哥繼續帥給我們看！想聊哪位男藝人？快留言，我馬上來安排～