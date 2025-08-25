港大 AI 模型辨識精子受精能力
阿部顯嵐的偶像逆襲路：從傑尼斯少年到演員新星的秘密？
東京少年的偶像起跑線
阿部顯嵐，這名字聽起來就超有青春偶像的fu！1997年8月30日出生在東京的他，13歲就一腳踏進傑尼斯事務所，2010年10月23日成為小傑尼斯，簡直像動漫主角開啟熱血篇章！😎
2012年他加入Travis Japan，後來又在2016年跑去Love-tune兼差，忙得像會分身術！他在《Sexy Zone Japan Tour 2013》的舞台上蹦蹦跳跳，滿滿活力，
粉絲在X上喊：「阿嵐這小子，未來肯定是大咖！」這只是他星途的開場小試身手！
離開傑尼斯的超大膽一跳
2018年11月30日，阿部顯嵐丟出個震撼彈：他要退出傑尼斯！這消息讓粉絲直接傻眼，X上討論炸開：「阿嵐這是要搞什麼大動作？」😲
他後來分享說，這是為了追尋更自由的舞台，想挑戰更多可能。
2019年，他跟Love-tune的舊戰友們組了「7ORDER project」，2021年正式以7ORDER出道，丟出首張專輯《ONE》，粉絲在Instagram（@alanabe_official）激動留言：「阿嵐你回來了！這波回歸太帥！」這一步，簡直像日劇主角的逆風翻盤！
從唱跳偶像到螢幕新寵
阿部顯嵐可不只是會唱跳，他的演技越來越有看頭！2014年，他在《近距離戀愛 〜Season Zero〜》演青春小鮮肉櫻井遙，帥到讓人心動。2022年的電影《兩出局滿壘》裡，他主演熱血球員イチ，燃燒的表演讓X上粉絲直呼：「阿嵐這演技，簡直要衝破銀幕啦！」😍
2023年的《我成為了BL劇的主演》更讓他大放異彩，跟阿久津仁愛的CP火花甜到炸，粉絲尖叫：「這對也太好嗑了吧！」2024年的《彷彿清新氣息》和2025年的電影版，他演柳田，穩穩的演技讓網友讚：「阿嵐的眼神越來越有故事感！」
舞台上的全能小王子
阿部顯嵐在舞台上也是個閃閃發光的寶藏！2017年，他在《音樂劇 魔女宅急便》演蜻蜓，活潑又帶點小調皮，逗得觀眾笑呵呵。
2022年，他單槍匹馬在明治座辦了個人演會《風姿花傳》，從唱歌到獨白全包，粉絲在Instagram狂讚：「阿嵐一個人就能撐全場，太強！」🎤
他還跟7ORDER的森田美勇人搞了聯展「頻道顯嵐ふらと森田美勇人展」，秀出他的藝術魂。2022年《美ST ONLINE》訪問裡，他笑說：「我覺得我的側顏還挺帥的！」這自信，難怪粉絲愛得要命！
社群裡的大暖男
阿部顯嵐的粉絲超黏他，全因為他那股「好哥們」的親切感！他在Instagram和X（@alanabeofficial）愛分享生活小事，像是2025年8月16日po文推粉絲俱樂部活動《PRIVATE》，還貼心喊大家去看信箱，粉絲回：「阿嵐你這暖度也太高了吧！」😅
8月18日，他在個人廣播《RADIO #028》聊生活點滴，X上粉絲說：「聽阿嵐講話就像跟朋友聊天，超舒服！」2024年12月29日，他宣布2025年5月從7ORDER畢業，專心跑演員路，粉絲雖然心疼，但留言：「阿嵐，演員夢我們挺你到底！」
Japhub小編有話說
阿部顯嵐從傑尼斯的跳跳少年，到7ORDER的音樂靈魂，再到演員新星，這劇情比日劇還精彩！他的演技越來越穩，私下的暖男氣質又讓人想當他一輩子粉絲！
從《BL劇的主演》的甜蜜火花到《彷彿清新氣息》的沉穩表現，他用每場戲證明自己是全能新星！
你是不是也跟小編一樣，已經被阿嵐的魅力徹底迷倒？快來留言聊聊，你最愛他的哪部作品，或是被他的哪個瞬間電到？
