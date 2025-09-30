全新阿里山林鐵「森里號」登場！列車設計亮點公開，最快「這時」正式上路

WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
鐵道迷注意！阿里山林鐵繼2023年推出史上最美檜木列車「福森號」，現在又有全新高階車款「森里號」亮相，列車外觀以「林鐵黑、阿里山紅、聖光金」等元素塗裝，看起來兼具英氣與質感，預計在2026年正式上路！想知道「森里號」有哪些設計亮點？阿里山林鐵還有哪些玩法？趕緊一起來看看吧～
阿里山全新列車「森里號」亮相
阿里山林鐵於2023年推出質感檜木車廂「福森號Formosensis」，車廂採用國產紅檜與台灣扁柏打造，號稱是史上最美的阿里山小火車！時隔２年又全新列車「森里號EVI」亮相，EVI一詞取自鄒族語「樹林」之意譯，目前新列車已運達林鐵嘉義車庫，接下來將陸續進行試車與運轉測試程序，預計在2026年投入「嘉義－阿里山」本線營運，與現行「阿里山號」共同服務旅客。此外，因「森里號」定位為高階車款，成本大幅提升，票價將與現行阿里山號有所區隔，以滿足不同客群需求。
▲阿里山林鐵時隔２年再度推出全新列車「森里號」，預計2026年正式上路。（圖片來源：阿里山林鐵及文資處）
▲新列車「森里號EVI」亮相，EVI一詞取自鄒族語「樹林」之意譯。（圖片來源：林業及自然保育署）
「森里號」設計亮點一次看
「森里號」首列包含１輛機關車與５節車廂，外觀承襲黑色蒸汽火車頭、紅色柴油機關車色系，並納入日出印象，採「林鐵黑、阿里山紅、聖光金」元素塗裝。相較「阿里山號」的108席座位，森里號為增加旅客乘坐空間，將座位減為97席（含２席無障礙座位），並採用動力更強、同時符合環保排放標準的新引擎，既能穩定輸出動力，同時兼顧環境永續。
▲「森里號」外觀保留經典黑色蒸汽火車頭、紅色柴油機關車色系打造。（圖片來源：林業及自然保育署）
▲「森里號」車廂納入日出印象，採「林鐵黑、阿里山紅、聖光金」元素塗裝。（圖片來源：阿里山林鐵及文資處）
森里號硬體的部分還結合多組不同功能的減震彈簧，能減少列車搖晃，提升乘坐舒適度。森里號同時也是林鐵首款搭載「自動門」並裝設「自動化旅客資訊顯示系統」的新型列車，車廂內裝、廁所、照明以及空調、影音廣播、資訊顯示與監控系統等也都全面優化升級。
▲「森里號」設有97席座位（含２席無障礙座位），硬體升級多組減震彈簧，能減少列車搖晃，提升乘坐舒適度。（圖片來源：林業及自然保育署）
同場加映：最美檜木列車「福森號」
等待「森里號」上路的同時，鐵道迷不妨也能先體驗擁有最美阿里山火車之稱的「福森號」觀光列車！福森號車廂由國產檜木打造，列車外觀以黑色窗框搭配紅色線條點綴，車廂內散發天然紅檜與台灣扁柏的特殊香氣，讓人倍感放鬆，搭配氛圍感十足的燈光設計、全台火車中首見的英國進口天然牛皮人體工學座椅、大面積的車窗、高規格的管家服務與精心安排的體驗行程，打造療癒滿分的森林鐵道旅遊體驗。「福森號」觀光列車遊程由雄獅旅遊攜手林鐵處策劃，提供１日遊、２日遊等多種票價方案，可透過雄獅旅遊官網預訂。
▲「福森號」車廂由國產檜木打造，並以「移動的美術館」為概念設計，擁有最美阿里山火車之稱。（陳怡璇 攝）
▲搭乘福森號可透過大片車窗欣賞山林美景、品嘗特製九宮格餐盒。（陳怡璇 攝）
▲搭乘「福森號」會有專業導覽老師帶領遊客探索山林祕境，穿梭在高海拔的高山巨木群、雲霧繚繞的彎曲步道。（王舒暐 攝）
阿里山林業鐵路及文化資產管理處
網址：https://afrch.forest.gov.tw/
