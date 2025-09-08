阿里巴巴新商場，將像素化作建築美學

阿里巴巴將構成虛擬世界的數碼像素，化成新商場「武漢親橙萬象匯」的建築概念。

位於武漢的七層高「武漢秦城萬象壹號」 是阿里巴巴與華潤置地攜手呈獻的全新購物地標。商場坐落於集團華中總部之下，猶如阿里巴巴線上生態的具像化，為武漢東部商業圈注入前所未有的科技時尚氣息。

由10 Design匠心打造的室內空間以「像素美學」貫穿整個設計理念。除了天花板的方格設計，多重環形動線穿梭於其中，打造出層次豐富的中庭與主題區域。

亮點之一是中庭的多個觀景台，能近距離欣賞全年不同的藝術裝置。材質運用同樣別出心裁，香檳色不鏽鋼天花組件構成幾何圖案，隨光影變化展現不同面貌。日間天然光線透過天窗灑落，夜晚LED燈光則渲染出溫暖氛圍。漸變玻璃面板配搭木質地板，為空間增添層次與質感，平衡實用性與美學考慮。

頂層天台花園由荷蘭藝術家Florentijn Hofman作品「Hoho」點綴，成為俯瞰武漢天際線的絕佳地點。「武漢秦城萬象壹號」可謂阿里巴巴一次大膽的零售實驗，希望讓實體購物體驗如網購般順暢而個人化。

