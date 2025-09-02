阿里巴巴新 AI 晶片棄台積電改中國代工？或填補內地市場 NVIDIA 晶片空白

阿里巴巴新 AI 晶片改台積電為本土代工？或填補中國市場 NVIDIA 晶片空白

據華爾街日報報導，中國巨擘阿里巴巴近期成功研發了新一代 AI 晶片。相比過去的產品，它在使用上更具彈性，可以支援更廣泛的推理任務。與此同時，其還具備兩大優勢，分別是本土代工和兼容 NVIDIA 生態系統。在此之前，阿里基本都是選擇台積電為代工夥伴。但面對美國政府在科技領域對中國的大範圍打壓，選擇本土合作方無疑能讓供應鏈更為穩定，而且利於培養中國晶片行業自給自足的能力。

而兼容 NVIDIA 生態則意味著客戶無需為阿里的新晶片付出太多轉換成本，原本使用 NVIDIA 軟體和工具的工程師、開發者都能沿用為 NVIDIA 生態所寫的程式，因此效率不會受到影響。在 NVIDIA 特供中國的 H20 晶片經歷過一番出口反覆後，華為晶片在國內的採用率明顯有了提升。但華為產品對 NVIDIA 平台的兼容性並不理想，阿里的出現能為 AI 公司提供一個新的選擇。

目前阿里官方未對報導進行任何評論，而此前有消息稱 NVIDIA 正為中國開發效能超越 H20 的新 AI 晶片。傳說其基於 Blackwell 架構，算力約為旗艦 B300 的一半。它本來是要替代如今已被中國市場「婉拒」的 H20，但面對潛在的新競爭者，NVIDIA 贏得客戶的難度可能會比預想的要高了。

更多內容：

