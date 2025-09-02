新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
阿里巴巴新 AI 晶片棄台積電改中國代工？或填補內地市場 NVIDIA 晶片空白
新品號稱能兼容 NVIDIA 生態。
據華爾街日報報導，中國巨擘阿里巴巴近期成功研發了新一代 AI 晶片。相比過去的產品，它在使用上更具彈性，可以支援更廣泛的推理任務。與此同時，其還具備兩大優勢，分別是本土代工和兼容 NVIDIA 生態系統。在此之前，阿里基本都是選擇台積電為代工夥伴。但面對美國政府在科技領域對中國的大範圍打壓，選擇本土合作方無疑能讓供應鏈更為穩定，而且利於培養中國晶片行業自給自足的能力。
而兼容 NVIDIA 生態則意味著客戶無需為阿里的新晶片付出太多轉換成本，原本使用 NVIDIA 軟體和工具的工程師、開發者都能沿用為 NVIDIA 生態所寫的程式，因此效率不會受到影響。在 NVIDIA 特供中國的 H20 晶片經歷過一番出口反覆後，華為晶片在國內的採用率明顯有了提升。但華為產品對 NVIDIA 平台的兼容性並不理想，阿里的出現能為 AI 公司提供一個新的選擇。
目前阿里官方未對報導進行任何評論，而此前有消息稱 NVIDIA 正為中國開發效能超越 H20 的新 AI 晶片。傳說其基於 Blackwell 架構，算力約為旗艦 B300 的一半。它本來是要替代如今已被中國市場「婉拒」的 H20，但面對潛在的新競爭者，NVIDIA 贏得客戶的難度可能會比預想的要高了。
更多內容：
NVIDIA 正為中國開發效能超越 H20 的新 AI 晶片？基於 Blackwell 架構，算力約為旗艦 B300 一半
