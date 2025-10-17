阿里72億購銅鑼灣港島壹號中心多層寫字樓作總部(吳佩怡報道)

【Now新聞台】阿里巴巴以72億購入銅鑼灣商廈多層寫字樓作為香港總部。

阿里巴巴與螞蟻科技集團宣布，向文華東方國際集團以72億元購入銅鑼灣港島壹號中心多層商業寫字樓

作為兩間企業的香港總部。集團稱，今次收購是自2021年以來香港最大宗寫字樓成交，這項戰略投資由阿里及螞蟻聯合進行，反映兩間企業認同香港作為國際商業樞紐及全球金融中心的地位，亦看好香港在推動創新科技發展的全新角色。

阿里巴巴主席蔡崇信表示，集團一直深耕香港市場，香港提供大量專業人才、穩健的資本市場、創新的文化氛圍及與全球緊密相連的優勢。今次收購香港地標物業，充分體現阿里對香港經濟和營商環境的信心，以香港為大本營繼續拓展國際業務。

螞蟻集團董事長井賢棟表示，香港有連接內地與全球市場的橋樑作用，未來將繼續加大在香港的投入。

