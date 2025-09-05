六四沙田黑漆噴「6436」 曾建峯認罪
阿龍／詭屋驚凶實錄4: 最後的儀式／南京照相館／8號出口／劇場版 咒術迴戰 懷玉・玉折／玫瑰夫大戰玫瑰妻／給愛麗絲／我的鄰居是惡魔︳電影LOL 今期睇咩戲
阿龍
八歲女童 (傅舜盈 飾)被人口販賣集團擄走後，其父阿龍(鄭中基 飾)不惜付出一切代價化身成雙手沾血的復仇者。
詭屋驚凶實錄4: 最後的儀式
華倫夫婦將面臨職業生涯中最恐怖的超自然威脅！看似普通驅魔案件逐漸失控，他倆赫然發現自己對抗著的邪惡力量，已遠超一切預計得來的想像⋯⋯
南京照相館
一群住在南京的百姓躲在吉祥照相館中避難，為了盡可能的多活一日，他們被迫幫助日軍攝影師沖洗底片，卻意外沖印出了能證明日軍屠城的罪證照片。他們原本只想在大屠殺中保命活下去，面對日軍在南京城內的暴行，他們決定讓這些底片留存下去……
8號出口
為了找到通向目標的「8號出口」，男子唯一能做的，就是奮力追索周遭細思極恐的異常。在令人迷失的無盡迴廊之中，男子能否找到真正的出口，逃出生天？
劇場版 咒術迴戰 懷玉・玉折
時光一路回溯至2006年的春天。高專時代的五條悟與夏油傑。 兩人是表現活躍的咒術師，所向無敵，接到來自擁有不死術式的咒術界重鎮──天元的委託。 委託有兩項。針對天元的適合者「星漿體」天內理子，擔任那名少女「護衛」並且「抹消」。 為了使咒術界永存，兩人前往執行護衛任務，卻在這時有一名自稱是伏黑的「術師殺手」介入，企圖暗殺「星漿體」…… 日後成為最強咒術師與最凶惡咒詛師的五條與夏油，分道揚鑣的兩人的過去即將揭曉……
玫瑰夫大戰玫瑰妻
艾菲（奧利花高雯 飾）與菲奧（班尼狄甘巴貝治 飾）是眾人心目中的「模範夫妻」，一家四口家庭生活看似甜甜蜜蜜，但一場令菲奧事業插水的意外，竟卻是艾菲事業起飛的契機！這對好勝夫妻分歧愈多，怨念積累愈深，「霉爆」夫大鬥「玫瑰」妻，相愛相殺之戰蓄勢待發！婚姻殿堂終須變成唇槍舌劍的戰場，最後搞到變質退場？愛過、忍過之後，唔通仲要死都唔放過對方？！
給愛麗絲
刑滿出獄的爽哥，遇上逃離家暴的少女愛麗絲。二人互相救贖，漸建父女般情誼。為了愛麗絲，爽哥再次鋌而走險。
我的鄰居是惡魔
每天用心烤著麵包，夢想能去法國留學，長相清純甜美的平凡女子鄭善智（林潤娥 飾），其實有個連自己都不知道的秘密：每到午夜就會變身成可怕惡魔。她的鄰居吉久（安普賢 飾）辭職後過著天天宅在家的生活，見到善智後便對她產生了情愫，也意外發現了她的秘密。
