阿Mo李啟言可自行開輪椅外出 SoChing連同後援會捐12萬支持大埔災民

阿Mo目前仍然留醫

MIRROR 2022年演唱會墮屏事件，令舞蹈員李啟言（阿Mo）身受重傷並癱瘓，其父李盛林牧師一直堅持每周發代禱信交代兒子康復進展。喺最新一封代禱信中，李牧師提到阿Mo已經能夠喺旁人陪伴與協助下，每週兩次自主駕駛電動輪椅走過醫院長廊與庭園。李牧師認為「這對常人而言或許輕而易舉的動作，於他卻是點滴積累的勇氣與練習成果」。除此以外，阿Mo嘅活動範圍已經可以「衝出醫院」。李牧師寫道「更難得的是，大約每月一次，他會跨出醫院的門扉，前往不遠處的商場，讓喧囂的市聲、流動的人群，輕輕接住他睽違三年多的目光。」能夠擴闊活動版圖以外，李牧師認為阿Mo可以出街「那不只是散心，更是與世界一次次溫柔而堅定的重逢」。

廣告 廣告

阿Mo於墮屏意外3年後首度發近照

自阿Mo出事後，女友SoChing（蘇芷晴）生活同樣遭逢巨變，SoChing 更因此退出所屬女團COLLAR，但仍然有一班fans不時為佢搞打氣應援。早前SoChing喺社交平台發文，表示經商討後，將會以蘇芷晴及其粉絲會之名義，從早前餘下嘅應援集資資金中捐出12萬俾『東華三院-大埔宏福苑事故愛心捐款』，希望能夠幫助到受影響嘅災民。

SoChing

阿Mo曾貼出過去同SoChing佈置聖誕樹嘅片段，證明此情不變

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！