阿Mo李啟言 MIRROR演唱會受傷3年半首次發近照 : 期待2026年有個更好嘅自己

MIRROR 2022年7月紅館演唱會發生屏幕墮下事故，導致舞蹈員李啟言（Mo)等多人受傷。頸椎受重創而癱瘓嘅阿Mo一直接受治療，去年起更不時更新社交平台帳戶。阿Mo喺除夕夜於IG發近照，係佢出事3年半以來嘅首次。相中阿Mo雖然閉上眼，但容貌睇落同以前差唔多，而估計因插喉造成嘅喉嚨下方傷口仍清晰可見。

阿Mo李啟言喺墮屏事故後首次發近照

阿Mo發文表示已經作好決定，在2025年餘下時間不會再接受治療……但係佢發文時間係除夕夜，所以只係開玩笑。阿Mo又話期待2026年有個更好嘅自己，並附上父母所畫嘅公仔插圖。唔少網民都有留言祝福阿Mo，佢亦有向部份留言作回應，相信佢已經能夠熟練使用智能設備同外界互動。

阿Mo早前都有發用上濾鏡後製嘅近照

阿Mo爸爸李盛林牧師喺兒子出事後一直撰寫每周代禱信，最新一封提及過去半年阿Mo用右肩與上臂學習操控電動輪椅，「如今，他終於能夠再次自主決定方向，緩緩前行——雖然只是一張輪椅的移動，卻是久違的、屬於自己的空間與自由」。

阿Mo出事後，佢嘅父母由加拿大回港照顧兒子

