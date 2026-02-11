阿Mo終現真身 用一物增強肌肉力量助駕駛電動輪椅

男團MIRROR 2022年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），經過3年半的復健過程，阿Mo已大有進展。去年底，其父李盛林牧師表示阿Mo在新一輪的治療循環中，確實獲得了更持久的鼓舞：「每天的復健訓練，都是對自己身體反應的一次突破。現在，他已經較少使用輪椅上的頭枕架，只有在放鬆時才會加上去，但也只是作為輔助，讓頭部和頸部能稍微休息一下。」而在每周的治療空檔，阿Mo持續練習駕馭電動輪椅，已能有限度地在狹窄通道中穿行、進出升降機，這項進步為他帶來了久違的行動自由，讓他擺脫了過去三年多以來那種強烈的空間受限感。

而阿Mo今日（10日）親自在社交網晒真身，分享用電動輪椅的短片，他用英文寫道：「想跟大家分享一下我的小進步🤍能夠握住一根固定在地面的棍子並控制其直立移動，有助於增強駕駛電動輪椅所需的部分肌肉力量。而且我從去年12月就開始做這個練習了！」最後更搞笑表示「係咪好威」。阿Mo的堅持與進步令許多粉絲倍感欣慰，也成為持續關注他的支持者一大力量來源。

阿Mo復健之旅一直有父母支持。

阿Mo一直沒有放棄。

最新狀況。