阿Mo醫療費用傳隱憂 女友So Ching自爆半年無嚟M「身體不斷響警號」

MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。事發至今3年多，阿Mo爸爸李盛林牧師早前在每周都發出的代禱信中，提及「資源的真空與信心的掙扎」，質疑有關方面對阿Mo醫療開支的承諾「似是未能確實繼續」。MIRROR經理人公司MakerVille就李盛林牧師嘅帖文回應傳媒，表示「除了在事發後隨即提供一千萬港元的經濟支持外，我們在過去超過三年有負責阿Mo的醫療及相關開支，亦與阿Mo家人繼續保持溝通」。阿Mo女友SoChing當時喺IG轉發阿Mo爸爸李牧師嘅代禱信以外，亦再次表達心情，「無奈 無助 憤怒 痛心」、「可笑嘅係眼見身邊嘅人當無事，忍咗幾年我想表達下，我長期在香港的心情同感受」，最後以「好攰了」作結。

阿Mo的康復進度以外，So Ching嘅狀態同樣值得關注，佢尋日喺IG發文提及近期「身體不斷響警號」，一度半年無月經，而且飲食出現失調。「咁多年嚟，喺食/唔食/食幾多之間不斷拉鋸，不知不覺間身體不斷響警號，但高峰期我都一律無理會。近期想真係好好調節返身心，嘗試感受多啲、聆聽自己的身體、接受自己多啲（Which is原來都唔係咁容易），先發現原來back on track（返回正軌）都真係需要好長時間，唔急得」。

身體以外，SoChing心理狀態同樣麻麻。「呢一個月係self esteem（自我形象）奇低的月份，對自己好多方面都不滿意（尤其身形外貌) 」。幸而So Ching近期問題有所改善，就係終於來經。「雖然好M痛，但今次竟然痛得係開心」。

