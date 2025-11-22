搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。
C君在社交網站上載慶生照片，他與阿Sa作為生日主角而一同站中央位置，被眾多好友包圍，而身穿黑衣的Elvis則站在阿Sa身旁，開心地露齒而笑。阿Sa與Elvis早前一起去看林家謙演唱會，其後被傳二人已拍拖數月，這段年齡相差10載的姊弟戀因而「泄密」，當時阿Sa被問到與C君一起慶祝，會否帶另一半出席飯局，她笑着答：「呢個係一個秘密！」如今秘密揭曉，二人果然結伴出席好友聚會，看來雙方關係已在朋友圈公開。
阿Sa發出的生日長文表示：「每年生日怎麼過也是一個值得思考的選題，形式可以多種多樣，但其實都不外乎和自己愛又愛自己的人一起吃好多好多生日飯，吹好多蠟燭吃好多個生日蛋糕，被滿滿的愛意包圍。不出意外 ，今年的生日是我歷年體重最高峰。但是 ，又如何呢？每次別人談論年紀的時候 ，我也會不小心報錯自己的年齡，好像人到了某一個階段開始，有一些東西變得沒有那麼讓人焦慮了，比如年齡，比如體重 ，你的內心會告訴自己，你想要什麼 ，什麼才是人生裡重要的組成部分，然後把它們重新排列組合。今年經歷了一些朋友家人的疾病或者是告別，我變得更珍惜當下 珍惜身邊人 珍惜健康，也許有一些粉絲朋友會覺得我今年工作沒那麼『努力』，但其實我可能是把一部分努力放在了其他部分或許人在不同階段，需要努力的部分真的不一樣，這次是我主動提出想要拍一組生日的照片，因為我想保存下今年的我是什麼樣子或許明年我會再多一條皺紋，又或許我明年的體重會再創高峰，但也不重要了，我知道我走的每一步都是我努力經營和選擇的，我知道我是開心的，我知道身邊一直有愛我的人，而我愛的人也從未離開，生日快樂不止今天，希望你們也是喔。」看來阿Sa今年生日，身邊又多一個堅實地愛她的人，難怪幸福滿滿。
葉蒨文處女出席除夕倒數活動唱3首歌 揚言搵定奶粉錢
【on.cc東網專訊】憑戀綜《女神配對計劃》彈起的葉蒨文，人氣急升工作接不停，今年更參與首個除夕倒數活動，將會連唱3首歌，她表示近來多接唱歌工作，自從參與過屯門綜藝晚會，被讚是被演員耽誤的歌手，自言現在唱歌變得大膽些。一直有學唱歌的她，希望歌藝再有進步。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
任達華差錯腳跌倒台上 琦琦當場嚇呆
任達華和太太琦琦、周汶錡、陳家樂晚上出席高訂時裝活動，任達華跟隨太太後方，行去Backdrop準備拍照時，不慎拌倒在地，他身手敏捷，打了個筋斗後立即企好，有驚無險，只是手袖的珠子裝飾散了一地。任達華事後受訪時態度鬆容，表示：「剛才表演了一個時裝美態，完美地演繹係簡單事，如果唔係點演繹件衫飄吓飄吓呢？哈哈！珠跌咗我識鑲番，我識補衫，因為細個窮會自己釘珠子（身手好fit?）ok啦！」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 13 小時前
李施嬅認同分手再見亦是朋友 自爆阿媽安排相睇識朋友冇壞
花旦李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，而引起許多關注。而在最新一集中，李施嬅就透露即使與另一伴分手後仍可繼續做朋友，自己不會排斥進行相親活動，戀愛觀格局通透，獲不少網民紛紛激讚。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
林嘉欣金鐘獎Deep V西裝外套造型又帥又性感！秋冬穿搭靈感，從Uniqlo、Zara到Gucci、YSL都有好看西裝外套推薦
2025第62屆金馬獎頒獎典禮完美落幕，現場有不少香港演員到場，當中，林嘉欣也出席並擔任最佳女配角的頒獎嘉賓，她穿起了超大件oversized西裝外套都超好看！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
Edan演國際刑警登場！李帝勳《模範的士3》收視不升反跌
【on.cc東網專訊】韓星李帝勳孭飛的話題韓劇《模範的士3》，將案件規模從韓國擴展到國際舞台，劇情主線也轉向跨國犯罪組織，主題圍繞在令人髮指的人口販運與非法金融活動。東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
蔡一傑康復狀態勇獲醫生讚進步神速 蘇志威回應劉小慧舊情史(有片)
草蜢、陳凱詠(JACE)今日現身沙田馬場，擔任開幕表演嘉賓，草蜢接連跳唱經典金曲《我們》、《華麗舞台》及新歌《老的辣》，早前切除腦腫瘤的草一傑狀態大勇，他表示已全面復工，去年因腦部手術需休養停工，現正為因此延期的演唱會補場，接著會往澳門和馬來西亞開show，並預告將於明年四月下旬回歸香港舉行40周年演唱會。am730 ・ 15 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
遇到高段位「Melody」點算好？學識4大反制心法，優雅地與「綠茶」機心女生過招｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
城中熱話圍繞著一位被部分網民戲稱為「Melody」的女性人物。所謂「綠茶婊」，其核心從來不是壞，而是「偽」。她們像一杯看似清澈淡雅的綠茶，入口微甘，但後勁卻帶著難以言喻的苦澀與複雜。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
40歲後的自我覺醒：「讓自己快樂」視為責任，會發現自己的力量遠比想像中強大｜周靈山《只在你心頭》
四十歲前，我們總在回應別人的期待；四十歲後，該是聆聽自己內心聲音的時候。那些「應該做」與「不想做」的拉扯，到了這個年紀，該學會溫柔地放下前者。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
網上熱話｜薄扶林燒味小店面臨結業 靠港大內地生一招挽救
小店經營艱難，一間位於薄扶林的燒味小店原本已面臨結業，怎料突然獲一名港大內地生在「小紅書」上推薦，生意變得絡繹不絕。 一名港大內地生最近在「小紅書」發文，指發現港大附近「最好吃的燒鵝飯」，還有燒肉、叉燒、白切雞等，雙拼飯只是30元，相當便宜。網民更特意指老闆沒有給錢宣傳，只是自發推薦。am730 ・ 1 天前
奪金馬影后！范冰冰後台視訊簽收獎座爆哭
[NOWnews今日新聞]中國女星范冰冰昨（22）日晚間以馬來西亞懸疑電影《地母》，拿下第62屆金馬獎的「最佳女主角」，成功封后，但因范冰冰工作無法調整，錯失親自領獎的機會，由導演張吉安上台代領，並連...今日新聞 娛樂 ・ 16 小時前
荃灣美食｜情侶檔拍住上深水埗「甜西施研究所」進駐荃灣 必試招牌多芒系列、手工芋泥桃膠小丸子
去年於深水埗開業的外賣手工甜品店「甜西施研究所」，憑著澎湃的芒果甜品、自製芋泥系列及二十多元就歎到的傳統糖水突圍而出，月前更再下一城於荃灣開分店，幾乎每天都大排長龍。Yahoo Food ・ 3 小時前
金馬獎2025| 李駿碩奪最佳導演 《世外》獲最佳動畫片
2025第62屆金馬獎頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年有不少香港電影人都有份入圍，而最終有李駿碩憑《眾生相》得最佳導演，與《世外》獲得最佳動畫片。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
聖誕好去處2025｜Sanrio人氣角色登陸海洋公園！設20個角色主題互動遊戲、見面會、周年派對活動、限定精品美食
Sanrio迷注意！香港海洋公園於今年12月13日至2026年8月23日期間，推出Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」活動，6大人氣角色Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin及Hangyodon化身海洋冒險隊，登陸海洋公園！全園不但設有20個角色主題互動遊戲，還有主題打卡位、My Melody & Kuromi 派對屋、Sanrio Characters見面會、限定周邊精品等，定必成為粉絲、親子、情侶最新打卡聖地！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
全球最大「梵高比卡超」卡牆出現 陳智思：買賣藏卡配套健全成香港獨有優勢
全港最大型收藏卡盛事《Grade10 Festival》今日在灣仔揭幕，為期2天的展覽預計將吸引超過23,000人次入場。現場砌出全球首次亮相的「梵高比卡超」藏卡牆，由超過400張「灰色氈帽比卡超」PSA 10卡牌組成，總值接近500萬港元，全場共有逾120間海內外參展商。身兼西九文化區主席兼團結香港基金主席的陳智思形am730 ・ 1 天前
坦言害怕自己聲音！楊丞琳中斷錄音淚崩
[NOWnews今日新聞]女星楊丞琳在今年迎來出道25年，她也發行新專輯《有且》，並宣布全新巡迴演唱會《房間裡的大象》，將與各地歌迷見面。不過她在21日於官方YouTube分享錄音的過程，竟透露前一天...今日新聞 娛樂 ・ 16 小時前
豐澤開倉｜多款名牌家電及電子產品低至半價 Dyson多用途造型器/風扇暖風機$1080入手、慢煮棒$70起、Samsung Galaxy Tab $700有找！
豐澤又再舉行開倉！今次荃灣特賣場強勢回歸，由即日起至11月30日舉行，現場集合大量人氣品牌家電及電子產品，包括Dyson、Apple、Samsung、小米、華為及BRUNO等，全部百元起入手。即刻睇吓有咩精選抵買產品，再去現場掃貨啦！YAHOO著數 ・ 20 小時前
坤達逃兵老婆柯佳嬿首露面 本尊苦笑回應本來就知情？
【on.cc東網專訊】台灣男團Energy成員坤達因涉及閃兵案，遭新北地檢依涉犯《妨害兵役治罪條例》等罪嫌起訴，並求處2年8月有期徒刑。他的老婆柯佳嬿昨日（21日）為演出的劇集《如果我不曾看見太陽》宣傳，是坤達被逮後首露面，被問及心情，她說還好，提到老公坤達心情東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前