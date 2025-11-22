阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」

Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。

C君在社交網站上載慶生照片，他與阿Sa作為生日主角而一同站中央位置，被眾多好友包圍，而身穿黑衣的Elvis則站在阿Sa身旁，開心地露齒而笑。阿Sa與Elvis早前一起去看林家謙演唱會，其後被傳二人已拍拖數月，這段年齡相差10載的姊弟戀因而「泄密」，當時阿Sa被問到與C君一起慶祝，會否帶另一半出席飯局，她笑着答：「呢個係一個秘密！」如今秘密揭曉，二人果然結伴出席好友聚會，看來雙方關係已在朋友圈公開。

阿Sa發出的生日長文表示：「每年生日怎麼過也是一個值得思考的選題，形式可以多種多樣，但其實都不外乎和自己愛又愛自己的人一起吃好多好多生日飯，吹好多蠟燭吃好多個生日蛋糕，被滿滿的愛意包圍。不出意外 ，今年的生日是我歷年體重最高峰。但是 ，又如何呢？每次別人談論年紀的時候 ，我也會不小心報錯自己的年齡，好像人到了某一個階段開始，有一些東西變得沒有那麼讓人焦慮了，比如年齡，比如體重 ，你的內心會告訴自己，你想要什麼 ，什麼才是人生裡重要的組成部分，然後把它們重新排列組合。今年經歷了一些朋友家人的疾病或者是告別，我變得更珍惜當下 珍惜身邊人 珍惜健康，也許有一些粉絲朋友會覺得我今年工作沒那麼『努力』，但其實我可能是把一部分努力放在了其他部分或許人在不同階段，需要努力的部分真的不一樣，這次是我主動提出想要拍一組生日的照片，因為我想保存下今年的我是什麼樣子或許明年我會再多一條皺紋，又或許我明年的體重會再創高峰，但也不重要了，我知道我走的每一步都是我努力經營和選擇的，我知道我是開心的，我知道身邊一直有愛我的人，而我愛的人也從未離開，生日快樂不止今天，希望你們也是喔。」看來阿Sa今年生日，身邊又多一個堅實地愛她的人，難怪幸福滿滿。

