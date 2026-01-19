阿SA認愛健身教練！Twins 的情路都避不過波折嗎？

▲ ELLE.com.hk

Twins成員蔡卓妍（阿SA） 被爆戀上健身教練男友Elvis，日前大方認愛，收獲全城祝福。然而，消息亦令大眾再次聚焦於Twins兩位成員──阿SA與鍾欣潼（阿嬌） 多年來崎嶇的情路。她們的愛情故事，是否註定與事業上的光芒一樣，充滿戲劇性的波折？

阿Sa早前曾表示家中今年多了兩個新成員，分別叫芝麻妹妹及阿Boo妹妹，湊巧Elvis也曾在Ig限時動態有一張抱住Boo的合照，並寫道"I got a cat. Her name is Boo."，令戀情更為確實。



2018年阿嬌與「醫界王陽明」賴弘國在美國結婚，婚禮浪漫，之後又曾夫妻檔上內地綜藝節目《爸媽學前班》，可惜婚姻僅維持14個月便告終。

