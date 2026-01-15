阿Sa霸氣官宣戀情！ 認愛小10歲健身教練：可以刪掉緋聞兩個字

1月13日，Twins成員阿Sa（蔡卓妍）出席活動時，首度正面認愛，向媒體表示「你們可以刪掉緋聞兩個字」，大方承認與小她10歲的健身教練林俊賢（Elvis）正在交往，立刻引發討論。

當天阿Sa與阿嬌（鍾欣潼）合體現身，是兩人相隔一年再度同框，現場吸引大批粉絲到場。被問到生日派對上站在C位、一起切蛋糕的男子是否為緋聞男友時，阿Sa先是微笑，接著表示「可以刪掉緋聞兩個字」，正式公開戀情。她也透露，目前感情狀況穩定、相處愉快；至於是否因戀愛出現「幸福肥」，她笑說：「好幸福啦，胖不胖就不說啦！」整體狀態顯得輕鬆自在。

這段相差10歲的戀情，其實早已有跡可循。兩人結識於2025年初的健身課程，當時林俊賢擔任阿Sa的私人教練，協助她進行體態矯正。2025年七夕，兩人被拍到一同觀看林家謙演唱會；年底，林俊賢在社群平台曬出阿Sa的愛貓「阿Boo」，並寫下「I got a cat」。生日派對當天，現場親友眾多，林俊賢卻能站C位陪阿Sa切蛋糕，顯見在朋友圈的地位已經不同。

林俊賢現年33歲，畢業於香港理工大學運動科學相關科系，經營健身工作室，月收入超過10萬港元。這次阿Sa公開戀情，被不少網友視為感情態度的轉變。她過去曾與鄭中基隱婚四年，之後與陳偉霆、石恒聰的感情同樣處理得相對保守，如今選擇大方認愛，態度坦然許多。

