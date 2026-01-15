阿Sa霸氣官宣戀情！ 認愛小10歲健身教練：可以刪掉緋聞兩個字

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
1月13日，Twins成員阿Sa（蔡卓妍）出席活動時，首度正面認愛，向媒體表示「你們可以刪掉緋聞兩個字」，大方承認與小她10歲的健身教練林俊賢（Elvis）正在交往，立刻引發討論。
當天阿Sa與阿嬌（鍾欣潼）合體現身，是兩人相隔一年再度同框，現場吸引大批粉絲到場。被問到生日派對上站在C位、一起切蛋糕的男子是否為緋聞男友時，阿Sa先是微笑，接著表示「可以刪掉緋聞兩個字」，正式公開戀情。她也透露，目前感情狀況穩定、相處愉快；至於是否因戀愛出現「幸福肥」，她笑說：「好幸福啦，胖不胖就不說啦！」整體狀態顯得輕鬆自在。
這段相差10歲的戀情，其實早已有跡可循。兩人結識於2025年初的健身課程，當時林俊賢擔任阿Sa的私人教練，協助她進行體態矯正。2025年七夕，兩人被拍到一同觀看林家謙演唱會；年底，林俊賢在社群平台曬出阿Sa的愛貓「阿Boo」，並寫下「I got a cat」。生日派對當天，現場親友眾多，林俊賢卻能站C位陪阿Sa切蛋糕，顯見在朋友圈的地位已經不同。
林俊賢現年33歲，畢業於香港理工大學運動科學相關科系，經營健身工作室，月收入超過10萬港元。這次阿Sa公開戀情，被不少網友視為感情態度的轉變。她過去曾與鄭中基隱婚四年，之後與陳偉霆、石恒聰的感情同樣處理得相對保守，如今選擇大方認愛，態度坦然許多。
阿Sa 43歲生日宴甜度爆表！小10歲男友貼身陪同 大方談「體重巔峰」：開心最重要
劉嘉玲承認曾為「梁朝偉太內向」不開心多年！用包容化解尷尬：婚姻就是互相忍
1月13日，劉嘉玲在章澤天Podcast節目《小天章》中暢談與梁朝偉的婚姻生活，坦言曾因老公極度迴避社交「不開心很多年」。劉嘉玲坦言，身邊朋友聚會大多成雙成對，唯獨梁朝偉總是拒絕同行，就算勉強出席，也全程緊跟她，像是「被女王保護的迷弟」，讓她覺得尷尬。姊妹淘 ・ 54 分鐘前
譚詠麟曾志偉領軍明星足球隊赴雲南 莫家淦與衛志豪被美女包圍 被「高山流水」式餵酒
成員包括譚詠麟、曾志偉、羅家英等明星的「香港明星足球隊」，早前遠赴雲南參加友誼賽，其後有不少吃喝玩樂的片段流出，當中包括在當地特色飯店包廂舉行慶功宴，其中卸任TVB總經理的曾志偉，與穿著民族服裝的雲南美女熱情互動，當中一名年輕美女叼著酒杯，以「倒身拗後」以示餵酒，而曾志偉則以口代手把酒喝光，把現場氣氛炒熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
康子妮與林曉峰離婚回復單身5年後終遇新歡 情侶裝食茶餐廳勁貼地
康子妮（現名：康滎舫）與林曉峰育有兩名兒子林寶和林熙，於2020年被傳已結束18年婚姻關係，康子妮當年喺社交平台開Live期間坦承已離婚。回復單身後，康子妮投身保險界，業績彪炳，短短一個月就成為Top Sales，3個月後拿下百萬圓桌。除咗保險員身份，更被容祖兒、鄭伊健、黃凱芹等歌手邀請擔任演唱會和音及樂手，飛到唔同地方開騷。康子妮又傳出與年薪過千萬、保險公司上司兼大學同學陳逸汮（Garry）相戀之消息，但佢就否認戀情，表示僅當對方係自己老闆。日前，康子妮被媒體影到與一名男子以情侶裝去食茶餐廳，雖然未有承認，但有知情人士透露康子妮希望愛得低調。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
75歲李龍基「爺孫戀」破裂！交往14年才知女友已婚 痛哭拒道歉：不知者無罪
75歲港星李龍基與小他36歲的王青霞（Chris）交往14年，備受關注的「爺孫戀」在近日正式畫下句點。李龍基接受《星島頭條》專訪，首度證實兩人已分手，並在鏡頭前情緒潰堤，坦承自己直到最後才發現，原來在這段關係中成了第三者。姊妹淘 ・ 23 小時前
陳嘉寶一家五口Staycation慶生 3女兒玩餐飽好開心
【on.cc東網專訊】藝人陳嘉寶最近迎來36歲生日，由於3個女兒要返學沒有假期外遊，她與老公決定周末在港Staycation，一家人慶祝。原本是為媽媽慶生，最後好似變成3個女兒的生日派對，在酒店內游水、浸泡泡浴、吃自助餐，見到女兒們玩得盡興，父母看見自然都好開心東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
蔡卓妍阿Sa生日會緋聞男友企C位 首度認愛健身教練：可以刪除緋聞兩隻字
久未在香港合體出席活動的Twins，昨日現身尖沙咀出席茶飲店活動，吸引逾千粉絲通宵排隊等候。在接受傳媒訪問時，阿Sa被問到緋聞男友在她的生日會上企C位是否奠定地位時，阿Sa即甜笑回應：「都可以刪咗緋聞兩隻字嘅。」簡而精承認戀情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
IU和李鍾碩穿情侶裝被攻擊！粉絲批「能不能別穿同一件」 她霸氣親自留言反駁
歌手兼演員IU與演員李鍾碩公開交往已滿4年，近日卻因一件「情侶裝」再度成為話題。兩人分別在不同場合中，被發現穿著設計相近的名牌外套，照片在網路上流傳後，被不少網友解讀為「情侶穿搭」，相關討論迅速發酵，最後連IU本人都親自出面回應。姊妹淘 ・ 1 天前
《愛回家》呂慧儀以新身份回母校科大 學霸身份曝光
呂慧儀於2006年參選港姐奪得季軍後入行，及後憑《愛．回家之開心速遞》飾演「熊若水」一角深入民心。縱然拍攝劇集時間長，呂慧儀早前亦藉空閒時間修畢牛津大學賽德商學院（Saïd Business School, University of Oxford）Executive Leadership 課程，不論於家裡、高鐵、公司，還是等接放學都會默默打開功課及做筆記，最後絕大多數課程嘅成績都喺80分（百分制）以上。日前，呂慧儀到母校香港科技大學出席校友頒獎禮，表示冇諗過過畢業後仲有機會返嚟，於社交平台寫道：「當年讀書時，從未想過畢業後仲會返嚟。今日返到母校，聽著每位得獎校友的分享，獲益良多。衷心恭喜每一位得獎者，你哋的故事令人感動又敬佩，也令人期待未來的自己。的確，母校提供了土壤讓我們成長，而我們，也可以選擇敢試、敢創新，努力發光發亮。✨」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
疑似古佩玲中學舊照曝光 網民大呼唔認得：這個真的是本人嗎
現年26歲嘅TVB上位小花古佩玲（Kelly），2019年參選香港小姐勇奪季軍入行，近年憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演租客「申瑞素」入屋，雖然出鏡率高咗，但唔少網民嫌佢嘅戲份過多兼認為佢面部僵化，臉部疑多次進化。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
范姜彥豐傳離婚沉迷德州撲克賭局過萬 粿粿孭800萬賠償金仍在協調
【on.cc東網專訊】台灣藝人范姜彥豐去年10月宣布和粿粿（江瑋琳）婚姻觸礁，將矛頭指向棒棒堂成員「王子」邱勝翊介入有關，有傳范姜與粿粿早前現身家事法庭調解，談妥百萬贍養費，離婚糾紛有望落幕。然而，今日（14日）有人爆料范姜彥豐出現德州撲克賽場，雖該活動已成為合東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Yanny陳考威澳洲酒莊成婚 眾星到場恭賀 星光熠熠
前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）與音樂監製陳考威（Gareth）今日完成愛情長跑，拍拖9年的二人於今日在澳洲完婚。圈中不少好友，除了同是Super Girls成員的蔡明思（Jessica）、吳嘉禧（Cheronna）、與Gareth份屬好友的余文樂外，MIRROR的AK江𤒹生、陳卓賢、Dear Jane的Jackal、梁釗鋒、吳肇軒等，都有飛抵當地出席婚禮。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
《尋秦記》票房破6600萬！古天樂寄望票房衝破1億後推加長版 家庭篇有一定比重
由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》，自 2025 年 12 月 31 日上映以來票房勢如破竹，屢創佳績。港澳票房截至 2026 年 1 月 12 日已突破 6600 萬，錄得$66,206,741，氣勢持續高漲。為答謝觀眾支持，主創團隊近日連日謝票，並於昨晚舉行慰勞宴，與台前幕後人員共聚一堂。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
香港電影金像獎公布年度片目 《不赦之罪》、《送院途中》等多部電影疑被抽走 據了解內部會議未參與討論︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港電影金像獎近日公布年度「香港電影正式公映片目」，名單一出即引起電影界關注，多部曾於去年上映、並被視為具競逐力的作品疑未被列入片目，包括黃秋生主演的《不赦之罪》、游學修主演的《送院途中》、《今天應該很高興》，相關作品因此不具備今屆香港電影金像獎提名資格。Yahoo新聞 ・ 1 天前
麥明詩哥哥榮升養和醫院整形外科醫生 網民爆笑問：結咗婚未？
「十優港姐」麥明詩（Louisa）全家都是高學歷知識分子，父親麥卓生退休前是中學副校長；母親麥何小娟是著名職業治療師，其哥哥麥明山（Vincent）同樣是頭腦聰明的學霸Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭健樂Rocky鬧市被貼街招唱衰 遭指控食軟飯欠債唔還
現年58歲、曾經係TVB御用大隻佬嘅港男冠軍Rocky鄭健樂，上月喺社交網站宣布與吳浩康舊愛、37歲嘅性感女神崔碧珈（Anita）戀愛中。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
IVE成員Rei直井怜，沒被公司捧做C位，就將自己捧成「MZ世代潮流領袖」：永遠不要害怕分享你喜歡的事物
掀起「倒 V 手勢」、「天竺鼠舞」、「蝴蝶結愛心手勢」等網絡潮流的韓國女團 IVE 成員Rei （直井怜），在韓國 TikTok 頒獎禮上獲封「最佳潮流領袖」。這位內向I人、不被公司捧為 C 位的偶像，以獨特的魅力和風格，漸漸令自己成為 MZ 世代的潮流領袖，一起來認識這位可愛偶像吧！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
治癒讀者外 他也能「自癒」嗎？—— Dustykid 作者陳塵直面癌症
在社交媒體、到書店看書，或是經過港鐵站，你都可能見過一隻擁有圓滾滾的大眼睛，總是咧嘴而笑的「灰塵」，它是Dustykid，亦是陳塵筆下的插畫角色。陳塵創作了「Dustykid塵」十多年，被網民稱為「塵爸」。他每天都在社交媒體上連載「塵故事」，以簡單的插畫加上勵志語句，為身心疲憊的香港人帶來一點溫暖。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
陳慧嫻武漢開Show秒速售罄 預告巡迴仲有下文
《陳慧嫻The Fabulous 40演唱會》武漢站日前圓滿落幕。雖然巡迴到普通話城市演出，而演唱會亦以廣東歌為主，但門票一早賣清光，慧嫻之後更特意於社交媒體出post多謝fans，她興奮地說：「多謝每一位支持我嘅樂迷朋友，我武漢站演唱會全部飛賣晒啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Chanel新廣告兩大神顏香奈兒同框太好看！Jennie與Gracie Abrams演繹最新Coco Crush首飾
Chanel Coco Crush新廣告太有型了！找來Jennie之外，還有新生代當紅歌手Gracie Abrams同框演繹Coco Crush首飾。兩分鐘左右的片段，Jennie邀請Gracie一起玩捉迷藏，場內每位香奈兒都氣場盡開，又美又有型，難怪廣告在Threads成為熱話！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
《香港家書》停播｜港台：不少人士往其他平台發表意見 「與時並進」結束節目 99 年「兩國論」一集曾掀政治風波｜ Yahoo
繼《議事論事》之後，香港電台再傳出停播長壽節目消息：《Yahoo 新聞》獲悉，另一時事節目《香港家書》已經停播。港台回覆《Yahoo 新聞》，指節目是一個個人意見節目，而隨著可供分享意見的平台日益增多，不少人士已選擇在其他平台發表意見，「香港電台與時並進，已結束《香港家書》的播放，並繼續探討開發更多能與嘉賓深入互動的個人意見節目」，港台並於 1 月 3 日起，加強第一台節目《未來 • 無限》內容，逢週六上午 9:00 至 9:30 播出。Yahoo新聞 ・ 5 小時前