阿Sa 43歲生日宴甜度爆表！小10歲男友貼身陪同 大方談「體重巔峰」：開心最重要
港星阿Sa（蔡卓妍）11月22日迎來43歲生日，生日宴上小10歲的緋聞男友Elvis低調陪伴，被外界視為默認戀情。
這場聚會從下午一路歡慶到凌晨，容祖兒、關智斌等圈內好友都到場，容祖兒更訂製健身主題的Q版蛋糕。現場最受矚目的，是擔任健身教練的Elvis站在阿Sa身旁，兩人先前就被曝共同收養貓咪，七夕也曾一起去看演唱會，容祖兒受訪還笑說「她眼睛都在發光」，讓戀情傳聞更添話題。
阿Sa當天也寫下感性長文，坦言今年是自己的「體重最高峰」，但已不再為此焦慮。她提到，因身邊親友在一年內接連面臨生離死別，讓她更加珍惜當下，選擇主動留下生日紀錄：「或許明年會多一條皺紋，或許體重又再創新高，但也沒關係，每一步都是我選擇的，我知道自己是開心的。」粉絲們紛紛留言送上祝福，也有人敲碗「希望明年的努力放在工作上」。
螢光幕前看似氣質優雅的阿Sa，私下其實非常接地氣。她曾在上海繳社保累積買房積分，被朋友調侃時還回應「買房本來就要交啊」，生活方式與一般上班族沒什麼不同。一條牛仔褲穿十多年、以「付費追霸總小說」當放鬆方式，還開玩笑說「少女心才是保持年輕的秘訣」，讓不少粉絲瞬間找到共鳴。
她的人緣也常被稱道。陳偉霆公開當爸時，她第一時間送上祝福，被誇分手後仍保有風度；追泰國女星鄺玲玲時更送上應援服和小籠包，溫暖舉動讓對方激動曬照。阿嬌在零點準時留言祝賀生日、容祖兒低調守口如瓶替她保密感情，都讓外界看到她在圈內的好人緣。
