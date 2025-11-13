阿Sa蔡卓妍「溫柔姐姐穿搭」快來參考！從Loro Piana千金風到休閒條紋，3款造型易襯又高級

天氣轉涼，又是時候為衣櫥添置新裝！若你正在尋找秋冬穿搭靈感，不妨參考阿Sa蔡卓妍近期的「溫柔姐姐」風格，從優雅的Loro Piana千金風到日常的休閒打扮，每一套都好看又易學！

阿Sa蔡卓妍穿搭靈感1. 休閒條紋層次LOOK

第一套是舒適的日常造型！阿Sa身穿泥黃色條紋翻領毛衣，內裡搭配一件白色長袖T恤，簡單露出衫袖與下襬，立即增加了層次感。下身配上一條直筒牛仔褲，並將褲腳捲起約兩公分，搭配馬尾髮型，整體看起來俐落又隨性。

Photo from Instagram@choisaaaa

這件打造休閒感的重點單品「GRVR GROVE條紋毛衣」，售價僅為629元人民幣，性價比超高！

阿Sa蔡卓妍穿搭靈感2. 全白貴氣千金LOOK

想穿出優雅高級感，可以模仿阿Sa這身仙氣的全白造型！她以白色毛帽、白色長褲、白色外套與白色短靴，手挽新出的Loro Piana Medium Needle（$37,200）手袋，營造出整體純淨貴氣的氛圍。

這款手袋的設計靈感源自保齡球袋，並參考了品牌用於攜帶針織針的傳統袋型。線條柔軟流暢，採用極致細膩的小牛皮製成，內裡是天鵝絨般的麂皮，整個袋身側面由單一塊皮革構成，工藝精湛，上身即貴氣感十足！

阿Sa蔡卓妍穿搭靈感3. 甜美優雅混搭LOOK

淡粉色滾邊翻領上衣少女感十足，搭配如甜品般迷人的巧克力色半身裙，搭配出溫柔甜美氣質。

阿SA身上這款Prada Dada Small Shoulder Bag（$21,170） 以細緻的細肩帶為造型注入一絲清新氣息，袋身正面低調壓上品牌標誌，開合採用磁釦設計，內部則以柔軟皮革為襯裡並設有口袋方便分類收納，實用與美觀兼備，非常值得入手！

