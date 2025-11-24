張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
阿Sa蔡卓妍43歲生日美照「單眼wink」還是少女感滿分！童顏及纖瘦身形的保養秘密，全靠努力做Gym還有看「言情小說」？
阿Sa蔡卓妍日前發布一系列生日美照，戴起小后冠、穿起馬甲背心的阿Sa既甜又辣，美到不行！在貼文上她說自己的體重是人生高峰，但完全看不出來，也許是因為很努力做Gym的關係，令她體態還是如少女，樣子也是數一數二的童顏女神。這位甜辣女孩的保養秘密是什麼呢？
11月22日生日的阿Sa，在生日前已經有發布做運動的影片，指要為生日月的飯局做好準備。身形一向纖瘦的她，雖然說自己今年的體重是人生高峰，可是看起來還是很瘦、很有骨感，也許這也是她在運動上的日子有功成果。
一向童顏的阿Sa也有少少年紀焦慮的時候，她有跟泳兒做宣傳影片時分享，以前會很想時間快點過，不想再演學生角色，但隨著年紀真的長大了，就怪自己為何不演多一點，「其實我35歲以後，我也花了兩年時間去適應自己慢慢老去這個事實，感覺到不同的是體能方面。」
除了做運動，阿Sa都有分享保養貼士，女人要保養，除了要多飲水、多睡覺這些很基本的保養日常之外，保持心境開朗年輕也是很有用的保養品。阿Sa特別分享要看「言情小說」，「霸道總裁」的那種題材，令自己的心態保持少女的熱情狀態，看起來都比較年輕。
