阿Sa蔡卓妍親授「經痛配方」舒緩經痛，三棗水、當歸白芍茶養生暖宮保持好氣息

阿Sa蔡卓妍曾因經痛，痛到無法上學上班，甚至「不想當女人」！她靠朋友推薦的「三棗水」徹底擺脫困擾，靠這杯養生茶改變人生。中醫更授5大暖宮法，1分鐘穴位按摩即止痛，立即看看這些方法能否幫到痛經的你！

三棗水配方超簡單

材料：南棗3粒、無核紅棗3粒、蜜棗1粒

做法：洗淨南棗、紅棗、蜜棗去籽剪碎，泡500cc熱水悶20分鐘即可。

三棗水有助緩解經痛。（Getty Images）

阿Sa強調，連男人喝也能養生！三棗水適合1-3級輕度經痛，症狀僅小腹脹、腰痠，不影響生活。「黑糖水」或「薑汁紅糖水」同樣有效，省錢又方便。但4級以上中重度經痛，三棗水無效！此時需藥效級茶方——當歸白芍茶才是婦科聖品。

紅棗富含鐵質、維生素C及纖維，能促進紅血球含氧、補中益氣、養血安神，緩解血虛型經痛（如小腹隱痛、經色淡紅），常配薑糖煮水更增溫經散寒效果。​經前或經後飲用紅棗水最佳，幫助子宮暖宮、強健脾胃、提升免疫，避免經期蠟黃臉色或疲勞。

最強止痛茶「當歸白芍茶」

材料：當歸10g、白芍15g

做法：洗淨後用300-500cc滾水沖泡，悶30分鐘，冰存防酸。當歸補血活絡、白芍柔肝止痛，專攻血虛型經痛，連冒冷汗都改善。中醫經典「當歸芍藥散」更勝四物湯，但須專業醫學意見才能對症。

最強止痛茶當歸白芍茶。（Getty Images）

穴位按摩

怕吃藥？按3穴1分鐘見效！

三陰交（內踝上3寸） 合谷穴（虎口中間） 內關穴（手腕橫紋上3指寬） 每次按至痠脹，持續3-5秒，連按10-15下，輕中度經痛速緩解。

按壓內關穴有助緩解經痛。(Getty Images)

經痛分級：

1-3級：輕度，三棗水OK

4-6級：中度，需當歸白芍茶

7級以上：嚴重，恐子宮肌瘤、巧克力囊腫，速就醫！

中醫治經痛神效，但體質千差萬別，建議找專業中醫師對證下藥。輕度試三棗水，重度靠當歸白芍茶，穴位按摩隨時救急，經期不再痛哭流涕！

