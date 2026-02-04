市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
阿Sa蔡卓妍示範Quarter-zip貴氣穿搭，這幾款百搭Ralph Lauren單品可閉眼衝
想打造慵懶又顯貴的日常造型？最近的「Quarter-zip」拉鏈領穿搭正流行！這種穿法將拉鏈微微拉下，形成隨性的V領效果，休閒中帶著不刻意的精緻感，是營造「老錢風」氛圍的關鍵單品。
Quarter-zip 半拉鍊設計在近年重回時尚圈，成為打造「老錢風」休閒感的必備元素。這種設計能自由調整領口高度，拉下時露出領口層次，拉起時則能修飾頸部線條並增加保暖度。比起一般的衛衣，半拉鍊毛衣多了一份從容的知性學院氣息。
阿Sa 早前就在 IG 示範了這個穿搭公式。她以一身全白 Ralph Lauren 造型亮相，頭戴經典白色棉質球帽，穿上白色 Quarter-zip 針織上衣，配搭同色系長褲與運動鞋，再拿著白色迷你手袋與太陽眼鏡。她特別將長褲褲腳束進長襪裡，讓整體視覺更俐落且富有層次，成功在隨性中展現出高級感。
要複製這身造型，可以從這幾件百搭的Ralph Lauren單品入手！
Polo Ralph Lauren Funnel-Neck Cable-Knit Cotton Jumper ($2,100)
柔軟的棉質面料結合經典絞花，拉鏈設計方便調整領型，讓頸部透出一點層次感。建議像阿Sa一樣內搭白色圓領Tee，就能輕易穿出隨性質感。
Polo Ralph Lauren Chino Cap ($390)
這款長青的鴨舌帽是經典美式風格的靈魂配飾。柔軟斜紋布配上細膩的刺繡小馬圖案，能中和穿搭的正式感，亦是懶人出門增加造型完整度的必備單品，即使配襯西裝外套也一樣合適。
Polo Ralph Lauren Cotton Canvas Mini Shopper Tote（$1,690）
最後是這款實用的棉帆布迷你手提袋，以耐用棉帆布搭配皮革飾邊製成，結構挺身、尺寸小巧輕便，非常適合日常出門使用，手挽時有份外優雅的休閒感。
