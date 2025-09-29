蛋糕食譜｜班蘭戚風蛋糕[ 附影片 ]

新加坡風味的班蘭戚風蛋糕,材料用了新鮮班蘭葉加少許班蘭精,口感鬆軟好味 如果喜歡我們的影片, 記得訂閱 YouTube Hangry Kuma頻道? YouTube: https://www.youtube.com/c/HangryKuma Facebook:https://www.facebook.com/Hangrykuma-101621791847427/ Instagram : Hangrykuma

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

蛋黃 5

砂糖 20克

鹽 少許

米糠油 55克

椰漿 80克

班蘭汁 25克

班蘭精華 ½茶匙

低筋麵粉 105克

蛋白 5

砂糖 90克

檸檬汁 4克





作法:

1 ：



在已預熱攝氏155度的焗爐焗50-55分鐘,實際溫度請根據自己焗爐調整

