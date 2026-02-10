附USB線的「DualSense 無線控制器 午夜黑 + USB 連接線 for PC」將於3月5日發售決定！

索尼互動娛樂宣布將於 2026年3月5日(四) 發售「DualSense 無線控制器 午夜黑 + USB 連接線 for PC」。

本商品附有USB連接線，不僅能在PS5上使用，更能直接連接PC進行遊玩。

「DualSense 無線控制器 午夜黑 + USB 連接線 for PC」發表！

DualSense 無線控制器 午夜黑 + USB 連接線 for PC

本商品為PS5用無線控制器「DualSense」附有USB連接線的版本。

不僅能在PS5上使用，更能直接連接PC進行遊玩，也對應透過Bluetooth連接進行配對。

功能與操作性與現有「DualSense」相同

在功能與操作性方面與現有的「DualSense」相同，透過進化的搖桿及直覺的按鍵配置實現舒適的操作性。

在對應的遊戲中，能透過根據遊戲內狀況變化的控制器震動及扳機的抵抗力，提供高度沉浸感的遊戲體驗。

搭載內建麥克風、3.5mm耳機端子

對應透過內建的加速度感測器與陀螺儀所帶來的直覺動態控制。

可使用USB Type-C進行充電或連接，並搭載內建麥克風、3.5mm耳機端子。

「DualSense 無線控制器 午夜黑 + USB 連接線 for PC」的價格為11,480日圓(含稅)。

詳細資訊請參閱PlayStation.Blog。

© 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.

