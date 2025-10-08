陌生男車上猥褻7歲女童 遭廣州鐵路警方刑拘

【on.cc東網專訊】廣州鐵路公安處微博周二（7日）發布警情通報，上周五（3日）在高鐵D1819次列車有男乘客猥褻一名不認識的7歲女童，被鐵路公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

據報道，34歲涉事男子余某某在列車上，對鄰座陌生的女童又親又抱又摸，被發現後惹起眾怒。女孩家長怒斥：「你為甚麽親她，我們又不認識你，你這是猥褻！報警。」余某某則辯稱，因為孩子太可愛，很喜歡所以親一下；更稱「她還這麽小有甚麽關係，我們那裏可以的」。

警方通報，D1819次列車乘警值乘中接報一宗涉嫌猥褻警情，余某某於上周六下午5時35分在該車7號車廂猥褻女童，被女童母親發現後當場制止並報警。乘警到場處置，將余某某移交車站派出所處理。他因涉嫌猥褻兒童罪遭刑拘。警方又呼籲民眾不信謠、不傳謠，保護未成年人私隱和身心健康，維護當事人合法權益，將嚴厲打擊散布謠言者。

