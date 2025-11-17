降息機率與科技股漲勢成疑 亞股漲跌互見

（法新社香港17日電） 投資人擔憂美國聯邦準備理事會（Fed）12月不如外界預期降息，加上科技股泡沫疑慮揮之不去，亞洲股市今天收盤走勢分歧。而日中兩國關係緊張加劇，則打擊日本觀光及零售類股。

近幾個月股市在科技股領軍下勁揚，因各大企業將巨資投入人工智慧（AI）領域；同時美國就業市場持續走軟，令外界更看好聯準會調降利率。但近幾週隨著投資人重新評估這兩大利多因素，股市漲勢漸減弱。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）已表示，12月是否會連續第3次在政策會議決定降息仍不確定；其他聯準會官員也已暗示，有意維持利率不變。

根據美國貨幣決策官員說法，他們更擔心通貨膨脹率持續高於聯準會目標2%，超越對美國勞動市場走軟的憂慮。

與此同時，科技股價格持續飆高，也令投資人愈來愈不安。多方人士警告泡沫已形成，恐怕很快將破裂。因此，本月成為史上首家市值達5兆美元企業的美國AI晶片業巨擘輝達（Nvidia）本週將公布的財報，成為眾人目光焦點。

東京股市今天收盤小跌0.1%，利空因素除了數據顯示日本7至9月經濟萎縮0.4%，還有日本首相高市早苗近日有關台灣議題的言論，引發日本與中國間的外交爭執。在北京建議中國民眾勿前往日本後，日本觀光和零售類股今天領跌。中國是日本最大觀光客來源。

其中日本化妝品公司資生堂今天股價收盤重挫9.1%，百貨業者高島屋和三越分別挫跌6.2%和11.3%，Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）及唐吉訶德（Don Quijote）母公司泛太平洋（Pan Pacific）皆收低5.3%，日本航空（Japan Airlines）也收跌3.8%。 其他亞洲股市部分，香港股市終場下滑0.7%，上海股市收跌0.5%，新加坡股市也收低。但首爾、台北、威靈頓、馬尼拉、曼谷和雅加達股市則全數收高。雪梨股市收盤則持平。