降息預期 推升歐股收紅

日本央行今日(19日)宣布加息25點子，至0.75%，符市場預期，並創約三十年高。日本指標十年期國債孳息率自2006年以來首度突破2厘關口，曾高見2.024厘創1999年8月以來逾廿六年高。最新報2.019厘。 日圓在歐洲時段急跌近1%，報156.92。每百日圓兌港元失守「5算」，最新報4.9587。美國最新11月通脹數據低於預期，市場憧憬美聯儲明年可更大幅度減息。倘美國減息更進取，將收窄美日兩國之間息差。 《日經亞洲》引述瑞穗首席策略師Shoki Omori稱，他認為現時日本十年期國債孳息率仍健康。今日日本央行加息是推升國債孳息因素，但政府計劃發新債以支援財政開支可能亦推升債息。 本周較早時間日本參議院通過政府明年3月底止財年18.3萬億日圓追加預算，規模屬新冠疫情以來最大。富國銀行經濟師Brendan McKenna及Azhin Abdulkarim周二(16日)曾撰文，料日圓短期上行空間有限，因加息已早被市場反映。富國料日圓至今年底維持於約155兌一美元水平。該行稱，以日圓作利差交易的熱度減退，因其他融資貨幣如瑞郎(涉及更鴿派的央行)成為更受歡迎的另類選擇。 ING日本及南韓高級

AASTOCKS ・ 10 小時前