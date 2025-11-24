珠海長隆飛船酒店買2送2
年末必買「搶手級限定彩妝」清單！BOBBI BROWN ×愛麗絲夢遊仙境、IU同款冰透紫唇膏、黛珂奢華蜜粉全都瘋搶中
每年年底都是彩妝迷最期待的大日子，因為所有品牌都會拿出壓箱寶：聯名包裝、節慶色選、奢華限量設計一次炸出！2025冬季更誇張，從Bobbi Brown的《愛麗絲夢遊仙境》夢幻聯名，到IU親自演繹的雅詩蘭黛「薰衣草之吻」紫系熱潮，再到黛珂年度必搶的頂級蜜粉盒，每款都漂亮到讓人毫不猶豫直接加入購物車。
Bobbi Brown ×愛麗絲夢遊仙境：夢幻聯名美到不收藏不行
仙境系包裝＋全系列視覺是這次最大亮點這次Bobbi Brown把《愛麗絲夢遊仙境》的奇幻故事變成整套限量彩妝，將紅心皇后、柴郡貓、白兔先生等元素做成高級插畫包裝，眼影盤甚至還有愛麗絲壓紋，開盒就像打開童話書！整體色調比想像中更耐用，不是「可愛一次性」，反而是日常能駕馭的裸粉、玫瑰、柔霧系色彩，把夢幻感變成真正能每天用到的美妝單品。
眼影、氣墊、蜜粉、唇膏全部升級實用度八色眼影盤把4款霧面＋4款珠光做到剛剛好，玫瑰裸色打底、俏皮亮片點綴，從上班溫柔眼到節慶派對妝一次搞定！霧光持久氣墊粉餅是底妝控會秒收的一款，一拍融膚、防水、持妝高效，再搭配輕隱毛孔柔焦蜜粉餅，把毛孔直接柔焦到像開濾鏡！金緻緞光唇膏則是推出全新色選，奶霜柔霧質地、10小時持色不乾，#Wonderland Rose顯白效果極強，是今年最值得收藏的限定唇膏。
雅詩蘭黛「薰衣草之吻」：IU同款冰透紫冬季大勢色
冬季流行色＝冰透紫！IU 同款帶起全新紫調潮流今年冬季韓國最強的話題色就是「仙氣冰透紫」！雅詩蘭黛把這個趨勢完整做成一套限量系列，由代言人IU以粉紫光澤妝容示範，從視覺到氣墊外盒都改成柔紫色，整體氛圍浪漫又帶微透明光，完全是年底活動、派對最吸睛的色系！櫃點還同步推出「韓系微整級」訂製彩妝教學，把眼周澎潤、小臉光影、水光奶霧肌畫法全部教給你，不用動刀也能秒變身韓星。
三款粉紫潤唇＋夢幻紫氣墊必收薰衣草之吻系列商品中，水啵啵琉璃潤唇膏共推出#07~#09的三色粉紫系列，主打校正暗沉、提升唇部透亮度，單擦柔嫩、疊擦水光更立體，尤其# 09微醺桑果就是IU同款唇色，完全是不挑膚的顯白紫！「粉持久完美鎖妝氣墊」則換上限定紫盒，維持不暗沉、24小時高持妝與SPF45防護力，補妝時拿出來就是整場最漂亮的一刻。想跟上韓妞冬季妝感，只要有它們就夠啦。
黛珂永恆祈願蜜粉：一年一次的藝術級收藏品
年度收藏級「琉光蝶影」設計一次到位黛珂每年推出的限量蜜粉早就被稱作「美妝界藝術品」！尤其今年的「永恆祈願蜜粉(琉光蝶影)」靈感來自「蝶影引路、花園綻放」，以精緻立體蝴蝶＋花園浮雕為主設計，粉盒像收藏品，從觸感到光澤都走頂級路線；打開粉盒更像置身花之樂園，香氣、粉質、雕刻細節全部都是滿分級工藝。
頂級粉體升級：融膚、透亮、不暗沉一次滿足粉體使用高保濕配方(白樺水、橄欖角鯊烷)包裹細緻粉末，上臉瞬間融化、柔滑貼膚，能淡化暗沉、提亮膚色，呈現微光透明感；妝感是高級的粉米膚色柔焦效果，時間久了也不暗沉，從早到晚維持乾淨光澤。內含兩顆粉芯＋粉撲，數量有限，每年都是秒殺款，不買真的會後悔。
看更多 CTWANT 文章
康是美「熱賣級彩妝」一次看！LANEIGE迷你潤唇禮盒太欠收、KOSÉ定妝噴霧推限定伯爵茶香味、Visée花綻頰彩子瑜御用色必買！
開架唇膏天花板都在這！3CE柔光小粉管、媚比琳鎖吻棒讓雙唇美到像天生好氣色
其他人也在看
南韓濟州牛島碼頭據報有汽車衝向人群 至少1死9傷
央視新聞報道，南韓濟州牛島有汽車衝向人群，造成1人死亡、9人受傷。報道引述濟州消防當局指，事發在當地下午，涉事汽車在牛島一個港口，衝向碼頭渡輪候船室後，撞向電綫杆。據了解，有關汽車在乘渡輪抵達牛島後發生事故。事故原因正在調查。(ST)infocast ・ 1 天前
聖誕好去處2025｜英國治癒系角色UNDERBOBO首登香港！7大打卡場景+5大親子遊戲+期間限定店
英國人氣治癒系角色UNDERBOBO首登香港，化身聖誕老人於將軍澳中心舉行聖誕奇幻樂園《UNDERBOBO Magical Gift Wonderland》，將商場變成魔法禮物工場，特設7大打卡場景及5大親子遊戲區，既可與2.5米高UNDERBOBO及貓咪充氣公仔打卡，亦可挑戰任務贏走限量版聖誕樹掛飾；同場亦設期間限定店，售賣50多款精品，打造一個充滿夢幻與節慶氛圍的聖誕！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Karina加入「人間香奈兒」一份子，正式接任CHANEL Beauty大使
aespa成員Karina，不只是「Prada女兒」，現在接任成為CHANEL Beauty大使，加入「人間香奈兒」一份子。這位新生代美人模範，近年成為很多品牌的寵兒，為各大品牌帶貨不少，現在加入CHANEL Beauty大家族，期待日後她為品牌的彩妝帶來更多新氣息，詮釋品牌「原生之美」的美學。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Willen II 近 7 折，歷史新低 HK$700 型格小喇叭直送香港
Marshall 旗下的 Willen II 小喇叭在 Amazon 上刷新歷史低價！目前這款產品正在以 US$90 的售價促銷，換算後約為 HK$700，而且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
Mahou Dokoro哈利波特主題限定店登陸海港城
哈利波特fans注意！尖沙咀海港城迎來了令人期待的Mahou Dokoro哈利波特主題期間限定店，店內集合了多款以哈利波特系列及怪獸與牠們的產地電影中的霍格華茲學院和Niffler為靈感的秋冬主題服飾商品，還有Diagon Alley中熱鬧繽紛的Weasley's Wizard Wheezes系列與節日裝飾品，店內更有香港限定商品，絕對值得入手！ Happy Christmas! 毛衣主題包款 限定店推出特別以哈利和榮恩為主題的聖誕節毛衣圖案設計的收納小包和多功能托特包，靈感源自Weasley太太在故事中為兩人編織名字首字母“H”和“R”的毛衣，象徵著家人般的溫暖與關懷。黑色調簡約內襯搭配獨特聖誕毛衣圖案，收納小包容量適中，適合日常小物；三用托特包則支持手提、單肩及斜挎多種方式，方便又時尚。 毛絨飾品與服飾系列 Niffler造型的毛絨圍巾柔軟且貼心附有小夾扣，像被金探子抱緊般溫暖；同系列拖鞋和毛絨公仔夾以精細細節還原角色萌態，讓人愛不釋手。還有以霍格華茲學院為主題的披肩、波士頓包、雙面托特包及收納包，注重實用與設計美感的結合，適合喜歡學院風的粉絲日常使用；麻花針織襪同樣透出經典...men’s Reads ・ 13 小時前
竹沢伊朗混血假面真相！ 醫療牌照連環醜聞警報！
哎喲，日本醫療圈發生這件事簡直像驚悚劇，東京ミッドクリニック前院長竹沢章一43歲又被捕，這是第4度因性侵落網！Japhub日本集合 ・ 1 天前
老花包推薦8款：《颱風商社》金敏荷同款迪奧、Labubu聯名秒殺
近日熱播韓劇《颱風商社》收視持續飆升，劇中不僅真實還原90年代亞洲金融風暴的時代背景，更以細膩考究的復古造型吸引觀眾目光。除了男主角李俊昊的精湛演技外，女主角金敏荷於私下的時尚品味，也意外成為熱議焦點。滑開她的IG，不難發現金敏荷偏愛帶有精品Logo元素的老花包，其中，像Dior經典的馬鞍包就是她的愛用款之一，常見她以單寧外套搭配出俐落又帶點復古的造型，展現出韓系時髦女生的高級質感。bella儂儂 ・ 1 天前
聖誕禮物2025｜$100-$500從MUJI到DIOR！彩妝護膚品聖誕交換禮物清單，學生黨/上班族都適合
聖誕交換禮物最怕買到讓人尷尬的雞肋產品！這次精選多款$100-$500價位的護膚美妝好物，從學生黨到上班族都能找到心水選擇，保證花心思、真心好用，送禮絕不失手。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
Sephora減價75折11.26網店搶先開鑼！必買清單Threads脆友推爆「這5件」：黑眼圈救星Huda Beauty、髮尾油大推「這款」｜Black Friday優惠2025
Black Friday優惠2025開鑼，終於見到Sephora都減價，滿$1,200即享75折，由11月26日10:30pm網店搶先開始，11月27日門市開始優惠。Sephora有什麼好物推薦？最近Threads上好多脆友都在討論Sephora必買好物，從彩妝到護髮產品都有，如果你正準備去Sephora掃貨，這份清單絕對要收藏起來！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
面膜推薦｜冬季必囤肌膚急救神器Top5！邊佑錫加持Physiogel舒緩急救面膜、Caudalie極速修復敏感肌適用
冬季氣溫驟降，肌膚面臨乾冷雙重考驗，當屏障功能容易受損，鎖水能力下降，乾燥、緊繃、泛紅等困擾就會隨之而來。無論你是乾性肌還是敏感肌，提前備好合適的產品才能在肌膚不穩定時快速補水修護！以下精選五款溫和高效的舒緩面膜，幫你輕鬆度過冬季保養難關～Yahoo Style HK ・ 6 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
宣萱出席藥廠活動流利英語發言被盛讚 留學英國仲係名校畢業生
宣萱喺今年下半年突然人氣彈起，成為林家謙演唱會壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hitYahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
《愛·回家》初代演員Re-U掀回憶殺 網民：呢套愛回家先係回憶
TVB處境劇《愛·回家》系列第一輯喺2012年首播，係唔少網民心目中嘅經典處境劇，唔經唔覺《愛·回家》第一輯已經播畢超過9年，不過演員之間關係依然非常好。日前一班劇中演員飯敍，羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，掀起回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
不是茶葉、鳳梨酥！日本人來台狂買「1伴手禮」：輕巧耐用又好看
近年來台灣觀光產業蓬勃發展，各地特色商品成為外國遊客的熱門選擇。除了傳統的鳳梨酥、台灣茶葉等伴手禮外，一款被譽為「台灣LV」的茄芷袋意外成為日本觀光客的新寵。這個看似平凡的編織袋究竟有何魅力？一位旅居食尚玩家 ・ 7 小時前
高市早苗強硬發言背後 暴露日本經濟尷尬困局
日本首相高市早苗近期的言行，不僅引發了國際關係波動，更將日本長久以來的地方經濟結構性問題和觀光立國政策的社會衝擊推向風口浪尖。分析指出，高市早苗的政治基礎來自於日本的「鐵鏽帶」，其立場正是地方經濟困境與隨之而來的排外情緒在政壇上的反映。鉅亨網 ・ 23 小時前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
頂好大光麵停產！金源食品宣布12月結業 告別57年茶餐廳經典大光麵 香港製造終不敵低價競爭？
頂好大光麵即將停產！金源食品有限公司日前發出《告別公告》，宣布公司將於今年12月正式結束營運，為走過57年的香港本地食品品牌畫上句號。公告中寫道：「味道會完結，但回憶會一直留著。」字句間滿載感謝之意，向多年的顧客、合作夥伴和消費者致謝，並祝願大家未來健康快樂。Yahoo Food ・ 4 小時前
日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦
上班坐足8小時，放工後只想攤在沙發上？許多人因長時間坐著或無法抽出運動時間而苦惱，體重悄悄上升，身體也漸漸失去活力。傳統的深蹲雖然能有效鍛鍊下半身，但對膝蓋和腰部的壓力卻讓不少人卻步。近年在日本爆紅的「逆深蹲」據說每日只需30秒就能讓全身動起來，還不會傷到膝蓋和腰部，比傳統深蹲更溫和有效。這個由日本骨科權威吉原潔醫師研發的簡易健身法，專為忙碌又缺乏運動的現代人而設，簡單一個動作即輕鬆甩掉脂肪！Yahoo Style HK ・ 1 天前