限時優惠！Alt Speed 日本 30天 無限上網電話卡 只需 HK$595.00

Alt Speed 日本 30天 無限上網電話卡現售 HK$595（原價 HK$790，減 HK$195），減幅達 24.7%。呢款電話卡提供無限數據，速度保持 5Mbps，首 1GB 數據速度可高達 100Mbps，適合需要穩定上網的用戶。使用「SOFTBANK+KDDI」網絡，覆蓋全日本，無論係東京、大阪定京都都能保持良好連接。

此電話卡即插即用，適合所有智能手機、平板及電腦，並支援熱點分享，使用者可以無限制地連接社交媒體及串流平台。特別適合短期旅遊或商務出行的用戶，考慮到HK$595嘅價格，相比市面上同類產品，性價比相當高。

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整體嚟睇，Alt Speed 日本 30天 無限上網電話卡現價 HK$595 提供良好嘅性價比。如果你需要長時間保持網絡連接，HK$595嘅價格相對合理。不過，要留意呢張卡只包含上網數據，唔設語音通話及短訊，需根據需求選擇。

Alt Speed 日本 30天 無限上網電話卡

優惠碼：暫無

價格：特價 HK$595.00 (原價 HK$790.00，慳 HK$195)

購買連結：https://anlander.com/products/alt-speed-japan-30day-fup-sim-card

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