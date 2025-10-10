院舍暫託被指「揀客」 社署助理署長：已提醒簡化程序 相信不是有心刁難｜Yahoo

申訴專員陳積志指出，支援照顧者是社會共識。（政府新聞處）

【Yahoo 新聞報道】申訴專員公署調查發現，長者及殘疾人士暫託服務使用率低，有服務單位不但欠缺積極，更涉嫌「揀客」，自設關卡，企圖阻撓照顧者申請服務，向社署提 25 項改善建議。社署助理署長（康復及醫務社會服務）吳偉龍表示，已提醒服務單位要盡量簡化申請程序，盡快收納個案。他稱可能有院舍對長期宿位及暫託宿位的分別有所混淆，相信不是有心留難和刁難服務使用者。香港安老服務協會主席魏仕成表示，事前家訪或要求自費額外醫療檢查並不普遍，相信是個別情況，至於院舍有否暫託空缺亦「無得呃」，因須呈報給社署。

社署：不希望加重照顧者壓力

吳偉龍今早（10日）接受港台《千禧年代》訪問，他說署方沒有要求亦不容許院舍提供暫託服務前，要申請人提交Ｘ光檢驗或驗尿驗血報告，機構毋須事前進行家訪。他稱不希望加重照顧者的壓力，已提醒機構以後不要這樣做，減省不必要的程序，社署會監察情況。

被問暫託服務查詢系統顯示有空缺，但實際致電院舍則稱沒有空缺的原因為何，吳偉龍認為，可能是院舍未及更新資料，或有溝通誤會，認為並非有心隱瞞，他亦說看不到出現虛報的情況。他並指，如有服務單位過了一段時間沒有更新空缺情況，社署會聯絡促盡快更新。此外，他說，社署過去幾年都有以顧客身分致電抽樣調查，了解申請服務的手續和院舍的回應等。

業界：額外醫療檢查無必要

魏仕成在同一節目表示，大部分暫託服務都是由醫務社工轉介，照顧者與申請人自行前往院舍申請入住的情況相對較少。他並說，事前家訪並不普遍，事前要求會面都較少。至於有院舍要求額外醫療檢查，如 X 光、物理治療等，他說是個別例子，認為有關檢查沒有必要，重申只需做簡單的身體檢查，可能有個別院舍人員誤會，以為當作一般私位要求處理。

他說，如院舍需與家屬傾談都可以視像形式了解，包括評估申請人的吞嚥困難，需否穿約束衣，了解有否暴力傾向等精神方面問題。他舉例說，如申請人很容易跌倒，需穿約束衣的話，需經醫生評估和家屬簽署。

被問會否有院舍拒絕長者入住，魏仕成稱「甚少拒絕長者入住」，因為私營院舍講求入住率，如果入住率低會被扣減住宿位，並指許多暫託服務使用者最終轉為長住，形容是私院的主要客源。至於院舍有否暫託空缺，他說「無得呃」，因為須呈報給社署。被問查詢系統與實際致電詢問的結果不同，他解釋可能有院舍 3 日後要接收暫託個案，無法即時接收新個案，但系統則顯示了即時空缺。他認為，「系統優化便可以解決到，話俾人知道院舍到幾時被 occupy。」