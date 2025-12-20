Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

除夕倒數2026｜跨年倒數聚餐 低至64折！人均$203起享半自助晚餐/DJ派對/池畔倒數/無限暢飲氣泡酒

當鐘聲即將敲響新年的第一刻，讓我們暫時忘記煩惱，把期待、祝福與歡笑聚在一起！今個除夕，一起在璀璨燈海與音樂節奏中，倒數迎接嶄新一年。無論你想與摯友暢快狂歡，或與家人共享溫暖時光，今次就為大家集合不同的優惠，一同擁抱那份2026年的感動與慨嘆，珍惜身邊的人和事。

1. 銅鑼灣柏寧酒店空中花園派對​

想在港島鬧市中與家人朋友迎接2026？銅鑼灣柏寧酒店28樓的空中花園派對值得收入心水清單。派對以站立形式進行，大家可自由於維港及溫莎廳及露天花園之間穿梭，從不同角度欣賞城市景致。門票已包括小食和兩小時內無限暢飲汽水、啤酒及葡萄酒，加上DJ和舞蹈表演，從晚上10時半玩到凌晨12時半，是一個氣氛輕鬆又不算太漫長的跨年選項。

柏寧酒店空中花園 | 除夕倒數派對

特價：$750（ 原價：$800 ）

柏寧酒店空中花園除夕倒數派對

柏寧酒店28樓維港及溫莎廳、天台花園

地址：香港銅鑼灣告士打道310號（地圖按此）

2. 香港W酒店WOOBAR半自助晚餐＋池畔倒數一晚玩到盡​

想由晚餐一路玩到倒數，W酒店旗下WOOBAR絕對是派對控的口袋名單之一。平安夜及聖誕節會舉行「Frosty Fantasy」及「Santa's Spin」主題活動，以半自助晚餐打頭陣，再由DJ接力營造high爆氣氛，客人可以一邊享用無限暢飲的節慶酒飲，一邊投入音樂之中。至於除夕，WOOBAR會先由半自助晚餐揭開序幕，之後將戰場移師至76樓戶外池畔WET DECK，一起在高空池畔舉杯香檳，數著最後幾秒迎接2026，派對更會延續到深夜，適合一心想「玩到尾、玩到盡」的一班朋友。

【12月31日】半自助晚餐 x 76樓池畔除夕倒數派對

特價：$1,350（ 原價：$1,747 ）

【12月31日】FABULOUS X 76樓池畔除夕倒數派對 (只限企位)

特價：$489（ 原價：$768 ）

WOOBAR 半自助晚餐 x 76樓池畔除夕倒數派對

香港W酒店

地址：尖沙咀柯士甸道西1號香港W酒店6樓（地圖按此）

3. 香港麗思卡爾頓OZONE全球最高空中酒吧迎接2026

麗思卡爾頓頂層的OZONE 一向是跨年熱門景點，今年除夕再度舉行主題倒數派對，帶大家走進70年代disco 風格的璀璨之夜。大家可以在全球最高的空中酒吧舉杯香檳，整晚都是拍照及打卡的絕佳背景。獨家推出企位門票，包括一杯香檳，時間由晚上10時至凌晨2時，適合喜歡high氣氛，派對愛好者絕對不能錯過！

​Klook優惠：

【獨家優惠】除夕倒數派對 (企位門票) | 包括香檳一杯（22:00 – 02:00）

特價：$788

香港麗思卡爾頓酒店OZONE除夕倒數派對

香港麗思卡爾頓 OZONE

地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店118樓（地圖按此）

4. 香港半島酒店露天陽台倒數晚會

想過一個有格調的跨年夜，半島酒店露天陽台的除夕倒數晚會會是另一個好選擇。當晚大家可以在開放式露天陽台，正面欣賞維港夜景與表演，一邊品嚐香檳及節日特調，一邊感受舊香港與經典奢華結合的氛圍。現場亦會有DJ音樂表演，適合同樣重視氣氛但不想太嘈吵的你，門票更有9折優惠，時間由9時半至凌晨1時，留足空間慢慢感受跨年儀式感。

​Klook優惠：

【9折優惠】除夕及倒數晚會 | 包括香檳一杯（21:30 - 01:00）

特價：$990（ 原價：$1,089 ）

香港半島酒店 - 露天陽台

香港半島酒店

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道22號 （地圖按此）

5. 香港嘉里酒店Red Sugar與Dockyard跨年任你選

嘉里酒店今年一口氣帶來兩個不同風格的倒數派對，迎合不同類型party人。位於高層、擁有270度維港景致的Red Sugar，站立門票（一位用）站立門票乙張及法國凱歌香檳乙瓶；座位門票（一位用）座位門票乙張 及四小時無限暢飲精選紅酒、白酒、氣泡酒、瓶裝啤酒、精選烈酒及法國凱歌香檳。

主打型格而華麗的跨年體驗，賓客可以選擇站立門票，包一瓶法國凱歌香檳，或升級至座位門票，享受四小時無限暢飲紅白酒、氣泡酒、啤酒及烈酒，在DJ節拍下慢慢等候午夜鐘聲。至於Dockyard則走平易近人、熱鬧街坊路線，以「百味村」作主題，標準門票包無限暢飲指定意大利氣泡酒、白酒、紅酒、啤酒及汽水；升級門票可享無限暢飲指定香檳、意大利氣泡酒、白酒、紅酒、啤酒及汽水。當晚由8時半開始有live band表演，並設早鳥8折優惠，標準及升級門票均包括無限暢飲不同酒款，是一個更casual的朋友聚會之選。

Red Sugar除夕倒數派對（21:00 - 01:00）

特價：$977

[8折早鳥優惠] Dockyard除夕倒數派對（20:30 - 00:30）

特價：$471 （ 原價：$588 ）

除夕倒數派對 | Red Sugar

香港嘉里酒店 - 百味村

地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號一樓（地圖按此）

6. 馬哥孛羅香港酒店除夕倒數晚宴

想為2025劃上完美句號大家可在宴會廳享用亮麗跨年晚宴，杯觥交錯之間回顧過去一年，氣氛由閒談慢慢升溫，臨近午夜再一同移步到戶外觀景台或指定觀賞區，近距離欣賞維港璀璨海景，晚宴期間可尊享免費無限暢飲紅白酒、橙汁、汽水及啤酒，在倒數聲與歡呼聲中迎接新一年。

馬哥孛羅香港酒店除夕倒數晚宴

特價：$888

馬哥孛羅香港酒店除夕倒數晚宴

馬哥孛羅香港酒店宴會廳

地址: 九龍尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店（地圖按此）

7. 港青酒店YMCA平台花園新年倒數饗宴

再臨閣及四樓平台花園和宴會大禮堂於12月31推出新年倒數自助晚餐，大廚更會即席烤製多款優質海鮮及肉類，凡惠顧平台花園晚餐或選擇在再臨閣享用第二輪用餐的客人，每位大家可獲贈港青酒店的天台入場券一張。

Kkday優惠：

【2人起低至84折】四樓平台花園饗宴｜於平台花園和宴會大禮堂享用

特價：$1,168（ 原價：$1,395 ）

港青酒店YMCA

港青酒店YMCA

港青酒店YMCA平台花園

地點：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號（地圖按此）

8. 英皇駿景酒店The Crown除夕天台Open Mic倒數派對

The Crown 位於尖沙咀心臟地帶的奢華天台，化身節日派對熱點，讓你不用離開市區就能high翻天。平安夜當晚推出天台DJ派對，從晚上直玩3小時，無限量供應氣泡酒、啤酒、雞尾酒及汽水，DJ現場打碟串燒經典節慶金曲，配上維港夜景與閃爍燈光，邊飲邊舞邊感受寒風中暖呼呼的節日熱情，絕對是朋友小聚或情侶約會的完美夜場。

Kkday優惠：

【79折】The Crown 除夕天台Open Mic倒數派對｜站立區包括2杯標準飲品

特價：$300（ 原價：$380 ）

英皇駿景酒店The Crown除夕天台Open Mic倒數派對

The Crown

地址：香港皇后大道東373號英皇駿景酒店25樓（地圖按此）

9. 香港維港凱悅尚萃酒店Cruise空中餐廳及酒吧除夕倒數派對

Cruise空中餐廳及酒吧今年把跨年派對升級成一場時光之旅，以「Cruise-chella：熱爆金曲倒數派對」，在星光與音樂之間盡情倒數。重溫2000、2010及2020年代的巔峰金曲，從當代流行天后樂曲到搖滾龐克風格、偶像男團到饒舌歌手樂曲、以及情緒搖滾風格到派對搖滾曲目等一次收齊！大家更可無限暢飲香檳、伴隨著精彩的舞蹈表演、獲得即影即有紀念相片等禮遇，共同打造一場極致的跨年狂歡！

Kkday優惠：

除夕倒數派對

特價：$942

恒生信用卡滿額減$300：HASE300

香港維港凱悅尚萃酒店Cruise空中餐廳及酒吧除夕倒數派對

10. 荃灣悅來酒店除夕倒數派對

今年除夕，約上朋友一起去「簡．味」倒數吧！Moment Across 2026 帶來三小時無限暢飲，場地設於三樓的「簡．味」，把整個夜晚打造成一個迷你舞台。20:00準時開場，由DJ率先暖場，從20:00到21:30用節拍帶起情緒；接力的是樂隊現場演出，從21:30一路唱到00:30，為倒數前的每一分鐘注入能量。音樂不間斷，節奏不掉線，讓人不自覺就跟著搖起來。重頭戲當然是無限暢飲時段。由21:30至00:30，一連三小時任飲藍妹生啤、指定啤酒、精選紅酒及白酒，以及汽水；旁邊備有免費小吃，包括雜錦堅果和蔬菜條，邊聊邊吃，氣氛更放鬆。想要更升級的享受，也可加點指定酒類飲品、汽泡酒，或來幾隻新鮮生蠔和指定下酒菜，讓夜晚更有儀式感。

【64折優惠】Moment Across 2026除夕倒數派對

特價：$203（ 原價：$317 ）

Moment Across 2026除夕倒數派對

簡•味 Simplicity

地址：香港荃灣荃華街3號悅來酒店3樓（地圖按此）

