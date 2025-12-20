宏福苑五級火｜情緒支援熱線
除夕倒數2026｜跨年倒數聚餐 低至64折！人均$203起享半自助晚餐/DJ派對/池畔倒數/無限暢飲氣泡酒
今次為你搜羅不同跨年晚餐x派對，和大班朋友或三兩知己一同踏入2026年！即睇內文：
當鐘聲即將敲響新年的第一刻，讓我們暫時忘記煩惱，把期待、祝福與歡笑聚在一起！今個除夕，一起在璀璨燈海與音樂節奏中，倒數迎接嶄新一年。無論你想與摯友暢快狂歡，或與家人共享溫暖時光，今次就為大家集合不同的優惠，一同擁抱那份2026年的感動與慨嘆，珍惜身邊的人和事。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
1. 銅鑼灣柏寧酒店空中花園派對
想在港島鬧市中與家人朋友迎接2026？銅鑼灣柏寧酒店28樓的空中花園派對值得收入心水清單。派對以站立形式進行，大家可自由於維港及溫莎廳及露天花園之間穿梭，從不同角度欣賞城市景致。門票已包括小食和兩小時內無限暢飲汽水、啤酒及葡萄酒，加上DJ和舞蹈表演，從晚上10時半玩到凌晨12時半，是一個氣氛輕鬆又不算太漫長的跨年選項。
柏寧酒店空中花園 | 除夕倒數派對
特價：$750（
原價：$800）
柏寧酒店28樓維港及溫莎廳、天台花園
地址：香港銅鑼灣告士打道310號（地圖按此）
2. 香港W酒店WOOBAR半自助晚餐＋池畔倒數一晚玩到盡
想由晚餐一路玩到倒數，W酒店旗下WOOBAR絕對是派對控的口袋名單之一。平安夜及聖誕節會舉行「Frosty Fantasy」及「Santa's Spin」主題活動，以半自助晚餐打頭陣，再由DJ接力營造high爆氣氛，客人可以一邊享用無限暢飲的節慶酒飲，一邊投入音樂之中。至於除夕，WOOBAR會先由半自助晚餐揭開序幕，之後將戰場移師至76樓戶外池畔WET DECK，一起在高空池畔舉杯香檳，數著最後幾秒迎接2026，派對更會延續到深夜，適合一心想「玩到尾、玩到盡」的一班朋友。
【12月31日】半自助晚餐 x 76樓池畔除夕倒數派對
特價：$1,350（
原價：$1,747）
【12月31日】FABULOUS X 76樓池畔除夕倒數派對 (只限企位)
特價：$489（
原價：$768）
香港W酒店
地址：尖沙咀柯士甸道西1號香港W酒店6樓（地圖按此）
3. 香港麗思卡爾頓OZONE全球最高空中酒吧迎接2026
麗思卡爾頓頂層的OZONE 一向是跨年熱門景點，今年除夕再度舉行主題倒數派對，帶大家走進70年代disco 風格的璀璨之夜。大家可以在全球最高的空中酒吧舉杯香檳，整晚都是拍照及打卡的絕佳背景。獨家推出企位門票，包括一杯香檳，時間由晚上10時至凌晨2時，適合喜歡high氣氛，派對愛好者絕對不能錯過！
Klook優惠：
【獨家優惠】除夕倒數派對 (企位門票) | 包括香檳一杯（22:00 – 02:00）
特價：$788
香港麗思卡爾頓 OZONE
地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店118樓（地圖按此）
4. 香港半島酒店露天陽台倒數晚會
想過一個有格調的跨年夜，半島酒店露天陽台的除夕倒數晚會會是另一個好選擇。當晚大家可以在開放式露天陽台，正面欣賞維港夜景與表演，一邊品嚐香檳及節日特調，一邊感受舊香港與經典奢華結合的氛圍。現場亦會有DJ音樂表演，適合同樣重視氣氛但不想太嘈吵的你，門票更有9折優惠，時間由9時半至凌晨1時，留足空間慢慢感受跨年儀式感。
Klook優惠：
【9折優惠】除夕及倒數晚會 | 包括香檳一杯（21:30 - 01:00）
特價：$990（
原價：$1,089）
香港半島酒店
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道22號 （地圖按此）
5. 香港嘉里酒店Red Sugar與Dockyard跨年任你選
嘉里酒店今年一口氣帶來兩個不同風格的倒數派對，迎合不同類型party人。位於高層、擁有270度維港景致的Red Sugar，站立門票（一位用）站立門票乙張及法國凱歌香檳乙瓶；座位門票（一位用）座位門票乙張 及四小時無限暢飲精選紅酒、白酒、氣泡酒、瓶裝啤酒、精選烈酒及法國凱歌香檳。
主打型格而華麗的跨年體驗，賓客可以選擇站立門票，包一瓶法國凱歌香檳，或升級至座位門票，享受四小時無限暢飲紅白酒、氣泡酒、啤酒及烈酒，在DJ節拍下慢慢等候午夜鐘聲。至於Dockyard則走平易近人、熱鬧街坊路線，以「百味村」作主題，標準門票包無限暢飲指定意大利氣泡酒、白酒、紅酒、啤酒及汽水；升級門票可享無限暢飲指定香檳、意大利氣泡酒、白酒、紅酒、啤酒及汽水。當晚由8時半開始有live band表演，並設早鳥8折優惠，標準及升級門票均包括無限暢飲不同酒款，是一個更casual的朋友聚會之選。
Red Sugar除夕倒數派對（21:00 - 01:00）
特價：$977
[8折早鳥優惠] Dockyard除夕倒數派對（20:30 - 00:30）
特價：$471 （
原價：$588）
香港嘉里酒店 - 百味村
地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號一樓（地圖按此）
6. 馬哥孛羅香港酒店除夕倒數晚宴
想為2025劃上完美句號大家可在宴會廳享用亮麗跨年晚宴，杯觥交錯之間回顧過去一年，氣氛由閒談慢慢升溫，臨近午夜再一同移步到戶外觀景台或指定觀賞區，近距離欣賞維港璀璨海景，晚宴期間可尊享免費無限暢飲紅白酒、橙汁、汽水及啤酒，在倒數聲與歡呼聲中迎接新一年。
馬哥孛羅香港酒店除夕倒數晚宴
特價：$888
使用恒生信用卡付款並輸入優惠碼【HASE300】滿額減$300
馬哥孛羅香港酒店宴會廳
地址: 九龍尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店（地圖按此）
7. 港青酒店YMCA平台花園新年倒數饗宴
再臨閣及四樓平台花園和宴會大禮堂於12月31推出新年倒數自助晚餐，大廚更會即席烤製多款優質海鮮及肉類，凡惠顧平台花園晚餐或選擇在再臨閣享用第二輪用餐的客人，每位大家可獲贈港青酒店的天台入場券一張。
Kkday優惠：
【2人起低至84折】四樓平台花園饗宴｜於平台花園和宴會大禮堂享用
特價：$1,168（
原價：$1,395）
港青酒店YMCA平台花園
地點：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號（地圖按此）
8. 英皇駿景酒店The Crown除夕天台Open Mic倒數派對
The Crown 位於尖沙咀心臟地帶的奢華天台，化身節日派對熱點，讓你不用離開市區就能high翻天。平安夜當晚推出天台DJ派對，從晚上直玩3小時，無限量供應氣泡酒、啤酒、雞尾酒及汽水，DJ現場打碟串燒經典節慶金曲，配上維港夜景與閃爍燈光，邊飲邊舞邊感受寒風中暖呼呼的節日熱情，絕對是朋友小聚或情侶約會的完美夜場。
Kkday優惠：
【79折】The Crown 除夕天台Open Mic倒數派對｜站立區包括2杯標準飲品
特價：$300（
原價：$380）
The Crown
地址：香港皇后大道東373號英皇駿景酒店25樓（地圖按此）
9. 香港維港凱悅尚萃酒店Cruise空中餐廳及酒吧除夕倒數派對
Cruise空中餐廳及酒吧今年把跨年派對升級成一場時光之旅，以「Cruise-chella：熱爆金曲倒數派對」，在星光與音樂之間盡情倒數。重溫2000、2010及2020年代的巔峰金曲，從當代流行天后樂曲到搖滾龐克風格、偶像男團到饒舌歌手樂曲、以及情緒搖滾風格到派對搖滾曲目等一次收齊！大家更可無限暢飲香檳、伴隨著精彩的舞蹈表演、獲得即影即有紀念相片等禮遇，共同打造一場極致的跨年狂歡！
Kkday優惠：
除夕倒數派對
特價：$942
恒生信用卡滿額減$300：HASE300
10. 荃灣悅來酒店除夕倒數派對
今年除夕，約上朋友一起去「簡．味」倒數吧！Moment Across 2026 帶來三小時無限暢飲，場地設於三樓的「簡．味」，把整個夜晚打造成一個迷你舞台。20:00準時開場，由DJ率先暖場，從20:00到21:30用節拍帶起情緒；接力的是樂隊現場演出，從21:30一路唱到00:30，為倒數前的每一分鐘注入能量。音樂不間斷，節奏不掉線，讓人不自覺就跟著搖起來。重頭戲當然是無限暢飲時段。由21:30至00:30，一連三小時任飲藍妹生啤、指定啤酒、精選紅酒及白酒，以及汽水；旁邊備有免費小吃，包括雜錦堅果和蔬菜條，邊聊邊吃，氣氛更放鬆。想要更升級的享受，也可加點指定酒類飲品、汽泡酒，或來幾隻新鮮生蠔和指定下酒菜，讓夜晚更有儀式感。
【64折優惠】Moment Across 2026除夕倒數派對
特價：$203（
原價：$317）
簡•味 Simplicity
地址：香港荃灣荃華街3號悅來酒店3樓（地圖按此）
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
30歲女早餐改吃番薯、香蕉3個月脂肪肝消失？一步驟令番薯增肥變減肥，零運動照樣激瘦5kg
根據中大調查顯示，全港有4份之1香港人患有脂肪肝，到底要如何預防及改善脂肪肝問題呢？早前，有一名30多歲女子成功以改變早餐飲食習慣，短短3個月內脂肪肝便神奇地消失，更成功在零運動的情況下瘦了5公斤。Yahoo Style HK ・ 1 天前
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤於亞博舉行《KEUNG TO ”LAVA“ LIVE 2025》演唱會，得知有大埔宏福苑受災的歌迷入場，特別致意：「希望在坐的每一位，今晚可以釋放自己所有情緒，開心或唔開心又好，我哋都當係一場夢，我哋盡情發呢場夢。」Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
前港姐亞軍陸詩韻轉行從商單身多年 45歲慶生相疑爆新戀情
2005年港姐亞軍陸詩韻（Sharon）於TVB發展數年星運平平，2009年決定轉行從商，曾經營內衣、餐飲及美容生意，更榮升「2025年大灣區香港女企業家總會」副主席。雖然事業得意，但感情生活卻荊棘滿途，曾被爆出因被前男友連累，而身負340萬巨債，自此便一直單身。喺今個月29日就係佢嘅45歲生日，近日佢就出席慶生飯局，並喺社交網站上載多張照片，當中包括於一名中年男士嘅照片，疑似有新戀情？！Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 1 天前
笑到最後｜港股世一後 下站「堅離地球」（高明）
近期新聞指出隨時有中國已可以製造極紫外光光刻機，變相以上市中國版ASML（ASML），估計港交所可爭取其上市。只要港股集齊AI、晶片、光刻機、機械人、太空經濟股五大當炒股，堅離地球並冇專利，所以香港真係一塊福地。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
袁詠儀突然不愛買包了！張智霖竟喊「怕怕的，不如買兩個吧」 24年婚姻寵溺藏不住
誰也沒想到，張智霖竟然會因為老婆袁詠儀「不買包」而感到不安！近日他在新劇《璀璨之城》開機活動上分享的一段話，引發不少討論，也使得兩人結婚24年的相處日常再度成為話題。姊妹淘 ・ 21 小時前
薛凱琪44歲保養美如18歲，連劉嘉玲都羡慕！6大私藏凍齡大揭秘：每天1杯牛蒡汁、每晚必抹油？
薛凱琪愈活愈年輕，總忍不住讓人感嘆她似乎永遠停留在少女階段，在她的臉上完全找不到歲月痕跡。薛凱琪的凍齡秘訣既不是天價護膚品，也不是嚴苛的飲食習慣，而是藏在日常生活中的小習慣。究竟是甚麼讓薛凱琪在44歲依舊散發少女光芒？以下即為大家揭曉她的6大獨門凍齡保養秘方！Yahoo Style HK ・ 1 天前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 天前
Coldplay Kiss Cam 揭婚外情︱科技公司前女高層嘆職業生涯告終 長期承受滋擾影響子女︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國搖滾天團 Coldplay 今年 7 月全球巡演期間，在美國波士頓站的 Kiss Cam 環節中，意外揭露一樁科技公司高層婚外情，涉及美國科技公司 Astronomer 前人力資源主管卡博特（Kristin Cabot）與時任行政總裁拜倫（Andy Byron）。卡博特首次公開談及事件對生活帶來的衝擊，形容自己長期承受網絡辱罵、恐嚇，並因事件難以再找到工作。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
內地網民小紅書分享塔門露營BBQ 或屬違法
近日有內地網民在小紅書分享，自己與友人在西貢塔門島露營，以及展示自製燒烤爐，炮製「潮汕烤魷魚」等。引起網民關注，並提醒在香港非指定地點生火或燒烤，或已違反相關法例。 事主在小紅書以《沒有野豬的塔門島露營》為題，片段所見，一行人在草地上搭營後，準備燒烤，燒烤爐以石頭及鐵絲網搭建，並燃點木塊生火燒烤，亦自備燃氣罐及露am730 ・ 18 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025 首發宣傳片｜ 陳自瑤陳楨怡大Show長腿勁吸睛 傅嘉莉喊出「感動年華」
無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》將於明年1月4日（星期日）假澳門上葡京綜合度假村—上葡京綜藝館隆重舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
張堅庭榮升做外父 二女斟茶流露不捨心情 超巨型龍鳳鈪勁搶Fo
資深電影人張堅庭與太太楊諾思係圈中模範夫妻之一，二人婚後育有兩子一女，一家人樂也融融。喺2013年大仔張高銘（Justin）與圈外女友Alina結婚後，日前佢哋又有喜訊啦，就係二女張一諾（Jasmine）與圈外男友結婚，流露出不捨又滿滿祝福嘅心情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
台北車站斬人案︱27 歲疑犯擲煙霧彈後隨機斬人 疑畏罪墜樓後不治 釀至少四死多傷｜Yahoo
台北捷運台北車站今（19 日）傍晚有人投擲煙霧彈，造成一人重傷、一人吸入煙霧不適。疑犯其後逃往中山站附近的誠品南西店隨機傷人，造成多人受傷，疑犯其後從約 6 樓高處墜下。台北市長蔣萬安表示，疑犯極可能是畏罪墜樓。連同疑犯，本案已有 4 人死亡。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
中國大拋美國國債 持倉降至全球金融危機以來最低位
【彭博】— 外國投資者持有的美國國債10月因中國大幅拋售而下降，儘管包括日本和英國在內的一些國家增加了頭寸。Bloomberg ・ 1 天前
減肥界傳說！胡杏兒2個月狂瘦21kg，就靠「這食物」＋瘦瘦湯吃出神級身材
說到狠角色減肥代表，胡杏兒真的名列前茅！她當年拍完《肥田喜事》，體重一度來到76kg，後來竟然只花2個月就瘦回55kg，整整輕了21kg，速度快到像開外掛。最猛的是，生了三胎後居然依舊辣，身材緊實又精女人我最大 ・ 22 小時前
萬綺雯客串《驅魔龍族馬小玲》，預告1秒鏡頭即掀回憶！55歲「永遠的馬小玲」保養有道更添女人魅力
臨兵鬥者皆陣列在前！《驅魔龍族馬小玲》電影預告日前釋出，隨即引起童年回憶！大家都在留意新版電影會否有原班人馬加入時，預告裡就來給大家1秒馬小玲（萬綺雯）的鏡頭，都足以令網民熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
援烏900億歐元達成協議 歐盟動用俄凍結資產卡關
（法新社布魯塞爾19日電） 歐洲聯盟領導人今天達成協議，將向烏克蘭提供900億歐元貸款，以填補即將出現的財政缺口，但未能就使用俄羅斯遭凍結資產來籌措資金達成共識。這項協議在布魯塞爾峰會經過超過一天協商達成，為基輔提供迫切需要的援助；與此同時，美國總統川普也推動盡快達成協議，以結束俄烏戰爭。法新社 ・ 22 小時前
日本防災報告預警：東京 7.3 級地震足以造成 1.8 萬人死亡
日本政府一個委員會估計，一場在東京地底發生的強烈地震，足以奪走 18,000 人的生命，並造成 83 兆日圓（港幣約 4.15 萬億元）的經濟損失。小組警告，這場災害將會帶來全國危機，呼籲社會各界制訂計劃，舒緩災難帶來的影響。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
宏福苑五級火｜周一鳴：死亡人數增至 161 人 在一具遺體發現另一人 DNA 證實為夫婦｜Yahoo
警務處處長周一鳴今日（20日）公布，宏福苑火災死亡人數增至 161 人。警方經科學鑑證，在早前發現的 160 具遺體的其中一具發現多一人的 DNA，證實是一對夫婦。Yahoo新聞 ・ 32 分鐘前