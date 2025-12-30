除夕元旦公共交通加強服務 深圳灣口岸改24小時運作

深圳灣口岸元旦凌晨改24小時運作。(資料圖片)

旅遊業議會總幹事楊淑芬說，根據今年首11個月的旅客增長趨勢，估計聖誕節的遊客數目按年升一成。而元旦內地有3天假期，她相信期間來港的內地旅客人數會理想，並以自由行為主。

政府預期周四至周日(1月1至4日)會有大量市民、訪港旅客及跨境車輛使用各陸路口岸，元旦日凌晨時段，羅湖口岸旅客清關服務延長至凌晨2時，港鐵東鐵綫由金鐘往羅湖的尾班車，會延後至凌晨零時56分開出；深圳灣口岸旅客及客車清關服務改為24小時運作，專營巴士營辦商會於凌晨時段營運第NB2和NB3號兩條特別巴士路線，分別提供往返元朗/天水圍和往返屯門的服務。旅客亦可乘搭港鐵屯馬綫往元朗站/天水圍站和屯門站，分別轉乘第NB2和NB3號線前往深圳灣口岸。至於落馬洲/皇崗口岸、港珠澳大橋香港口岸將如常24小時通關。

另外，配合香港人外出慶祝，港鐵本地鐵路綫及7條輕鐵路綫將會通宵行駛(機場快線及東鐵線部分路段除外)。迪士尼綫延長服務至凌晨2點。九巴和城巴加強及延長多區服務。

