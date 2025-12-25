除夕元旦通關｜ 羅湖口岸延至凌晨2時 深圳灣口岸通宵服務｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】政府今（25 日）公布除夕及元旦期間的特別通關安排，除了港珠澳大橋香港口岸及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜如常 24 小時通關外，羅湖口岸清關服務由原來凌晨 12 時延至凌晨2時，深圳灣口岸的旅客和客車清關改為通宵服務。

港鐵東鐵線會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至凌晨十二時五十六分開出。跨境巴士方面，服務營辦商會加強使用落馬洲／皇崗口岸，包括由市區主要站點例如灣仔、太子及佐敦等出發的跨境巴士，以及來往落馬洲（新田）公共運輸交匯處與落馬洲／皇崗口岸的穿梭巴士（皇巴）和港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）。

為配合深圳灣口岸在元旦日 24 小時通關安排，專營巴士營辦商會於凌晨時段營運第NB2號和NB3號兩條特別通宵巴士路線，分別提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。另外，使用當晚通宵服務的港鐵東鐵線的旅客，在羅湖口岸關閉後，亦可在港鐵上水站乘搭特別開設的第N73號線短程巴士服務前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，換乘皇巴前往深圳。