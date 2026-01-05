除夕元旦95萬人次訪港 內地旅客74萬人次 按年升近五成

旅客 聖誕 除夕 元旦

除夕及元旦假期有不少旅客來港旅遊。政府的節慶安排跨部門工作小組昨表示，由除夕至元旦假期(4日)，整體訪港旅客數目約95萬人次，比去年同期上升約40%。受惠於內地「調休」安排，香港錄得內地入境旅客超過74萬人次，比去年同期上升約48%。非內地入境旅客則有約21萬人次，增長約19%。內地入境旅行團方面，期間共有約630個內地入境旅行團超過2.3萬人次訪港，當中過夜行程佔約60%。酒店入住率普遍達90%。

1月1日為內地旅客入境高峰，約有22萬內地旅客人次訪港。旅發展局在除夕晚上在中環遮打道行人專用區舉行的跨年倒數活動，吸引大批市民及旅客參與。此外，亦有不少旅客到訪郊野公園景點，包括西貢萬宜水庫東壩及大欖郊野公園大棠楓香林。經各部門協調，東壩及大棠楓香林一帶秩序良好，交通大致暢順。漁農自然護理署加強宣傳，提醒旅客正確使用行山徑，注意行山安全和禮儀。

此外，政府留意到假期期間其他熱門郊遊景點和露營營地的遊人大幅增加，漁護署和食環署已按情況加強承辦商清潔服務，並密切監察景點和營地的衛生情況。食環署會按需要在未來的假日期間加派人手處理清潔工作。

