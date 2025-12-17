除夕取消煙花匯演 跨年倒數活動移師中環遮打道 與深圳商討延長通關時間｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級大火，全城悲痛。由政務司長陳國基主持的節慶安排跨部門工作小組今（17 日）公布，今年除夕跨年倒數活動將會取消煙花匯演，以另一形式舉行。旅發局就指，跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，代替維港煙花匯演。

政府表示，今年的除夕跨年倒數活動將會取消煙花匯演，以另一形式進行，與市民和旅客一起迎接新的一年。因應除夕跨年倒數活動，特區政府與深圳市政府已商討延長除夕的關口服務時間。內地口岸部門已經按程序要求上報國家口岸部門進行審批，詳情會盡快公布。而港珠澳大橋口岸及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜會如常二十四小時通關。