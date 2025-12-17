Trip.com年尾優惠一口價機票$399起
除夕取消煙花匯演 跨年倒數活動移師中環遮打道 與深圳商討延長通關時間｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級大火，全城悲痛。由政務司長陳國基主持的節慶安排跨部門工作小組今（17 日）公布，今年除夕跨年倒數活動將會取消煙花匯演，以另一形式舉行。旅發局就指，跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，代替維港煙花匯演。
政府表示，今年的除夕跨年倒數活動將會取消煙花匯演，以另一形式進行，與市民和旅客一起迎接新的一年。因應除夕跨年倒數活動，特區政府與深圳市政府已商討延長除夕的關口服務時間。內地口岸部門已經按程序要求上報國家口岸部門進行審批，詳情會盡快公布。而港珠澳大橋口岸及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜會如常二十四小時通關。
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 新舊法團主席徐滿柑、鄧國權被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火釀成至少 160 人死亡。據了解，廉政公署今日（17 日）清晨採取行動，再拘捕兩名男子，據悉分別為宏福苑現任業主立案法團主席徐滿柑及前主席鄧國權。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
黎智英案｜政府高官據報被要求撰文支持裁決 紀律部隊紛表態 消防處帖文引近萬人迴響｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，昨日（15日）被裁定兩項串謀勾結外國勢力、一項串謀發布煽動刊物罪成。裁決後，多個政策局、部門首長及紀律部隊紛紛撰文表態，支持法庭將黎智英定罪，措辭強硬。政務司司長陳國基形容黎智英「多行不義罪有應得」，政務司副司長卓永興稱黎「罪惡滔天、罪無可赦」。政制及內地事務局局長曾國衞表示，將禍首定罪「大快人心」，「公義或許會遲到，但從不缺席」。《明報》引述消息稱，官員被要求講述自己的看法和感受。此外，消防處發文稱「尊重並支持法庭依法判決，堅定保障市民生命財產安全」，引來不少網民關注。Yahoo新聞 ・ 1 天前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
澳洲韓裔跆拳道教練涉殺學員一家三口 被判囚終身
澳洲悉尼一名韓裔的跆拳道教練，在去年2月謀殺他的一名學生以及其家長，被悉尼法院判處終身監禁以及不能保釋。 被告的51歲教練柳光京（Kwang Kyung Yoo，音譯）他被指在去年的2月，殺害其當時在他位於悉尼西面的拳館內，勒死同樣來自南韓的7歲學員以及學員41歲的母親。之後柳取走母親的蘋果手錶以及駕駛她的寶馬房am730 ・ 1 天前
麥巴比贏勞資糾紛 PSG賠7千萬美元
法國法院裁定巴黎聖日耳門須向前鋒麥巴比（Kylian Mbappé）賠償7,070 萬美元，當中包括拖欠薪金及獎金，但當地傳媒指出，PSG計劃就裁決提出上訴。Yahoo 體育 ・ 19 小時前
景峰花園凌晨火警 40歲女戶主疑燃點香薰肇禍手腳燒傷 單位2貓死 約100居民疏散｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】屯門景峰花園今日（17日）凌晨2時許發生火警。一個低層單位起火，女戶主和多名居民報案。消防將火撲滅，並在單位內救出兩隻貓，其中一隻貓陷入昏迷需由救護員急救，愛協職員其後帶走貓隻治理。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
哈佛醫學院停屍間前經理囚 8 年 涉盜取並轉售遺體器官及殘肢 妻子同被判囚︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國哈佛醫學院停屍間前經理因偷竊並販賣捐贈予醫學研究的遺體器官及部位，昨日（16 日）在地方法院被判處監禁 8 年。58 歲的洛奇（Cedric Lodge）在被捕前曾管理該停屍間超過 20 年，卡 2023 年被捕，今年 5 月承認跨州運輸贓物罪名。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
九龍塘幼稚園校巴行車左搖右擺 23 歲司機疑曾服大麻被捕｜Yahoo
昨日（16日）下午，警方發現觀塘繞道一輛校巴行車緩慢、搖擺不定，遂截停調查，並要求司機做快速口腔測試。結果校巴司機未能通過測試，他涉嫌毒後駕駛被捕，警方懷疑他曾吸食大麻。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
廣州海關破走私孕婦血樣案 非法獲利逾3000萬人民幣
【on.cc東網專訊】廣東省廣州海關緝私局近日調集265名警力，在廣州、佛山、深圳三地同步開展集中收網行動，成功打掉2個專業走私孕婦血樣本出境的犯罪團夥。初步查明，團夥累計走私出境孕婦血液樣本超10萬人份，非法獲利超3,000萬元（人民幣，下同，約3,300萬港on.cc 東網 ・ 8 小時前
JPEX案林作陳怡等人提堂 押後至明年3月再訊
JPEX涉嫌詐騙案，法院分拆成多宗案件處理。其中涉及網紅林作、陳怡(真名陳穎怡)、湘湘(真名梁綺湘)、藝人鄭雋熹等8名被告的案件，昨日(15日)於東區裁判法院再提堂，控方申請把案件押後至明年3月16日再訊，以便整理文件，獲裁判官批准。AASTOCKS ・ 1 天前
啟德柏蔚森39歲女暈倒床上 丈夫揭發送院後不治
昨日(17日)下午7時10分，警方接獲一名男子報案，指其妻子在啟德承景街2號柏蔚森一單位懷疑暈倒。 人員接報到場，發現該名39歲姓譚女事主倒臥在上址一床上，她昏迷被送往基督教聯合醫院治理，其後被證實死亡。死因有待驗屍後確定。am730 ・ 10 小時前
拼多多打架事件 據報多名政府關係部門員工被炒
內地《財新網》報道,本月初,拼多多(PDD.US)數名高層和市監局人員在拼多多上海辦公地點發生衝突後被拘留。接近拼多多人士稱,因打架事件,拼多多的政府關係部門多名員工被辭退。據報,因接到相關舉報,市場監管總局轉派地方市監局對拼多多進行檢查。12月3日,市監局人員在拼多多上海總部的辦公室展開調查,舉報內容或與虛假發貨相關。過程中,拼多多數名員工與市場監管局工作人員產生肢體衝突,市場監管工作人員報警後,上海長寧警方以阻礙執行職務,對拼多多員工處以包括行政拘留在內的處罰。 (BC)#拼多多 #美股infocast ・ 23 小時前
深水埗餐廳寵物龜被偷走 涉案六旬漢兩日後落網尋回失龜
【on.cc東網專訊】執法部門於12月14日接獲深水埗大埔道一餐廳負責人報案，指在同日下午約六時，有一名男子從該餐廳盜去一隻寵物龜，其後逃去。案件列作「盜竊」。<br/> <br/>人員經深入調查及翻查附近及銳眼計劃下的閉路電視片段後，鎖on.cc 東網 ・ 9 小時前
馬鞍山廣場超市廚房起火濃煙滾滾 50人疏散
馬鞍山發生火警。今日（16日）早上7時47分，馬鞍山廣場內一超市廚房發生火警，商場響起火警鐘，濃煙攻出商場，籠罩對開西沙路，附近多名居民報案求助。 消防出動一條喉及一隊煙帽隊撲救，疏散約50人。最終於早上8時13分將火救熄，事件中無人受傷，現場消息指火警涉及超市廚房的吹風機。  am730 ・ 1 天前
紅軍勝利巡遊襲擊案 疑犯重囚21年半
【Now Sports】今年5月在利物浦慶祝奪得上季英格蘭超級聯賽錦標勝利巡遊中，駕駛其福特私家車瘋狂撞向人群，導致134人受傷的疑犯保羅杜爾，周二最終被裁定罪成，重判監禁21年半。54歲的保羅杜爾（Paul Doyle）在周二法官宣佈判詞後，被判入獄21年6個月，法官指這是一宗極恐怖行為案件，襯著別人開心的日子犯罪，對受傷者造成身心極大傷害，故法官在之前的審案過程中，已表明疑犯會面臨刑期偏長的刑期處罰。保羅杜爾在上月的第1日出庭時，對總共31宗的指控予以否認，但當第2次聆訊時，他卻轉口風，承認蓄意駕車撞向人群，而事件後的記憶一直困擾著他，並感到相當內疚。今次事件的受傷者，年紀由最小的6個月大嬰兒，到77歲的老人家，而事件中沒有出現死亡者，只是對受害者造成的心靈傷害是無法預計。now.com 體育 ・ 22 小時前
聖誕好去處2025｜Pinkoi聖誕市集限定6天！逾100個日韓台泰設計品牌／人氣歌手、Busker現場獻唱／聖誕工作坊
今個聖誕，東薈城名店倉首度聯乘亞洲設計購物平台Pinkoi，於12月19至21日及24至26日，舉辦「HO~HO~HOLIDAY 聖誕市集」。活動免費入場，雲集超過100間來自日本、韓國、台灣及泰國的原創設計品牌，當中更有不少品牌首次來港參展，又有人氣KOL開檔慈善義賣，更要歎國際得獎咖啡，還可參加聖誕工作坊，這場Pinkoi聖誕市集絕對不容錯過。Yahoo 旅遊 ・ 11 小時前
襲擊HKT48職員犯人容貌曝光！疑計劃襲擊成員
【on.cc東網專訊】日本偶像女團HKT48前日(14日)發生持刀遇襲案，44歲男工作人員被刺傷胸部，路過的27歲男團Hey!Say!JUMP女粉絲亦遭刺傷背部。30歲疑兇山口直也其後致電自首，承認想殺死對方。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
啟德德朗邨可疑車輛遇查 29歲男司機加速逃去傷及兩警員 警通緝司機｜Yahoo
警方今日下午（17日）1 時許在啟德德朗邨巡邏，期間在德瓏樓外發現一輛可疑私家車。警員上前截查時，司機突然發難並加速駛離，過程傷及兩名警員，需送院治理。警方正在通緝涉案 29 歲男司機。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
博愛慈善跑2026延長截止報名 1.25中環海濱開跑｜Yahoo活動街
邊跑邊做慈善！博愛醫院將於2026年1月25日（日），在假中環海濱舉行「恒基 X 博愛中環海濱慈善跑2026」，活動由博愛醫院主辦，並獲恒基兆業地產集團冠名贊助。獲多位「星級名人」親身支持，包括影帝謝君豪、神奇小子曹星如、人氣演員張振朗和黃智雯、親子專家麥雅緻，以及全球首位完成南北極馬拉松的視障跑手梁小偉等，共同為慈善出力，陣容鼎盛。是次慈善跑不僅凝聚社會各界力量，更因應社會狀況及整體需要，博愛醫院董事局決定將是次慈善跑籌得善款，分別用於 「大埔火災重建及支援項目」及「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目」，讓更多市民可以同為慈善出力，喚起社會大眾對慈善關愛的傳承。所以參加者的每一步都為有需要人士送上真切關懷與支持，別具意義！Yahoo 活動街 ・ 6 小時前
採訪期間阻差罪成囚5天 陳朗昇提定罪及刑罰上訴 官容後頒判詞、陳續准保釋
前記協主席陳朗昇 2022 年 9 月，以「Channel C」記者身分，赴旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會時，被指拒向警員出示身份證被捕，經審訊後被裁定阻差辦公罪成，被判囚 5 天。陳不服定罪及刑罰提出上訴，案件周二（16 日）在高等法院聆訊。暫委法官王詩麗指，會容後下判詞決定，期間陳可繼續保釋。法庭線 ・ 1 天前