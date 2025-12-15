Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

除夕好去處2025｜合和酒店天際跨年倒數派對早鳥優惠！灣仔最高點俯瞰維港、3小時暢飲紅白餐酒/任食甜品小食

年底聚會及慶祝又有好去處，灣仔合和酒店首度推出「天際跨年倒數派對」，除夕夜當晚在頂樓峯景匯58舉行3小時任飲任食派對，在樂隊現場表演襯托下，一邊欣賞無敵海景、一邊享用美酒及鹹甜小食，與同行親友一同倒數迎接2026年。峯景匯58為灣仔最高點，近距離盡覽維港全視角景觀，度過難忘的夜晚，派對早鳥優惠每位$756，立即訂位啦！

峯景匯58首個倒數派對

2026年將至，灣仔合和酒店首度推出倒數活動「天際跨年倒數派對」，將於12月31日晚上9時半至元旦凌晨12時半在酒店頂層的全新活動場地峯景匯58舉行。3小時的派對上會有無限暢飲精選氣泡酒、紅白酒及瓶裝啤酒，更會無限供應指定酒吧小吃及甜品，加上現場樂隊演奏，最適合輕鬆愉快地與重要的人一起迎接新年。此外，峯景匯58空間寬敞，可盡享無遮擋的270度維港景及港島壯麗全景，包括於維港兩岸慶祝新年的公眾活動。

無限暢飲精選氣泡酒、紅白酒及瓶裝啤酒（圖片來源：合和酒店）

峯景匯58位於酒店頂樓，飽覽維景美景（圖片來源：合和酒店）

早鳥優惠每位$756

派對門票現已於KKday發售，早鳥價每位$756，原價每位$866，價格已包含加一服務費，人、小童及長者劃一同價。客人可於派對現場額外支付$200及加一服務費，升級至無限暢飲指定香檳，為跨年之夜加添奢華品味。

【早鳥優惠】峯景匯58天際跨年倒數派對｜無限暢飲酒精飲品｜無限供應小吃及甜點

早鳥價：每位$756， （原價$866）

早鳥優惠價：HK$756/位 (原價：HK$866/位)

價格已包含加一服務費

賓客可於派對現場額外支付港幣 200元，即可升級至無限暢飲指定香檳，為跨年之夜加添奢華品味。現場加購的所有項目須另收 10% 服務費。

SHOP NOW

由港島一岸享受無遮擋的維港海景（圖片來源：合和酒店）

合和酒店是灣仔最高建築（圖片來源：合和酒店）

峯景匯58天際跨年倒數派對

地點：合和酒店58樓峯景匯58

日期：2025年12月31日

時間：9:30pm - 12:30am

合和酒店

地址：香港灣仔堅尼地道15號（地圖按此）

交通：港鐵灣仔站D出口

