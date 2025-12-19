除夕跨年倒數取消煙花匯演 姚柏良：或影響海景酒店房價

20251210lcchow_姚柏良6.jpg

政府早前宣布，今年的除夕跨年倒數活動將會取消煙花匯演，以另一形式進行。旅發展局表示，跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，活動安排及詳情將於稍後公布。

期望聖誕及新一年追回生意

旅遊界立法會議員姚柏良今早(19日)在電台節目表示，理解政府因宏福苑大火下的社會氣氛，取消除夕煙花匯演，有關安排可能影響海景酒店的房價及受倒數活動吸引的短途旅客，但相信除夕期間的旅遊及酒店需求仍然強勁，整體入住率與房價皆未見大幅波動。他又指，本月不少餐飲活動都因社會氣氛而取消，業界期望在聖誕及新一年追回生意。

